RIF en Sync stoppen na nieuw beleid Reddit-api, Apollo maakt backend openbaar

RIF, Sync en ReddPlanet zeggen op 30 juni te stoppen met het aanbieden van hun thirdpartybrowsers voor Reddit. Ook Apollo maakte bekend te stoppen en openbaart nu zijn backendcode om Reddits aantijgingen over een inefficiënt appontwerp tegen te spreken.

In verschillende Reddit-posts zeggen ontwikkelaars van RIF, Sync en ReddPlanet allemaal dat ze noodgedwongen moeten stoppen met het aanbieden van een browserapp die gebruikmaakt van de Reddit-api; de kosten zouden onder het nieuwe beleid simpelweg te hoog worden. Apollo, vermoedelijk de grootste dergelijke app, moet naar schatting zo'n 20 miljoen dollar per jaar betalen om de api van Reddit te mogen blijven gebruiken. Voorheen was dat gratis. Ook die app stopt daarom vanaf 30 juni, zo werd gisteren bekend.

Naast 'onredelijke prijzen' verwijzen de ontwikkelaars in verschillende bewoordingen naar het gebrek aan compromissen en ondersteuning vanuit Reddit. Het zou na de aankondiging van een vernieuwd api-model nog weken geduurd hebben voordat de ontwikkelaars een prijsindicatie kregen. In het geval van Apollo had de app naar eigen zeggen anderhalve maand om te beoordelen of de service vanaf 1 juli nog levensvatbaar zou zijn. Ook ReddPlanet noemt het zeer korte tijdsbestek waarover de aanpassingen gemaakt worden als reden om te stoppen.

Apollo heeft in reactie op het doorlopende conflict tussen de hoofdontwikkelaar Christian Selig en Reddit zijn backend publiekelijk gemaakt door deze op GitHub te plaatsen. De uitleg van Selig is ondertussen weer verwijderd, maar werd door een Reddit-gebruiker geciteerd. Het forumplatform zou beweerd hebben dat Apollo te veel api-verzoeken doet en dat hij zou scrapen. Door de gebruikte code publiekelijk te maken wil de ontwikkelaar laten zien dat de aantijgingen tegen hem onterecht zijn. Overigens zijn er meer conflicten tussen Selig en Reddit. Zo zou hij het platform hebben geprobeerd te chanteren, al bleek dat volgens hem om een misverstand te gaan.

De ceo van Reddit houdt later vandaag een ama-sessie over de nieuwe api, waar mogelijk meer duidelijkheid verschaft wordt over de aankomende veranderingen. De desbetreffende ontwikkeling is op zijn zachtst gezegd controversieel en naast het stoppen van de meeste grote thirdpartyapps gaan honderden subreddits binnenkort op zwart. Tweakers schreef deze week een achtergrondverhaal over de koerswijziging van Reddit en de daaropvolgende protesten.