RIF en Sync stoppen na nieuw beleid Reddit-api, Apollo maakt backend openbaar

RIF, Sync en ReddPlanet zeggen op 30 juni te stoppen met het aanbieden van hun thirdpartybrowsers voor Reddit. Ook Apollo maakte bekend te stoppen en openbaart nu zijn backendcode om Reddits aantijgingen over een inefficiënt appontwerp tegen te spreken.

In verschillende Reddit-posts zeggen ontwikkelaars van RIF, Sync en ReddPlanet allemaal dat ze noodgedwongen moeten stoppen met het aanbieden van een browserapp die gebruikmaakt van de Reddit-api; de kosten zouden onder het nieuwe beleid simpelweg te hoog worden. Apollo, vermoedelijk de grootste dergelijke app, moet naar schatting zo'n 20 miljoen dollar per jaar betalen om de api van Reddit te mogen blijven gebruiken. Voorheen was dat gratis. Ook die app stopt daarom vanaf 30 juni, zo werd gisteren bekend.

Naast 'onredelijke prijzen' verwijzen de ontwikkelaars in verschillende bewoordingen naar het gebrek aan compromissen en ondersteuning vanuit Reddit. Het zou na de aankondiging van een vernieuwd api-model nog weken geduurd hebben voordat de ontwikkelaars een prijsindicatie kregen. In het geval van Apollo had de app naar eigen zeggen anderhalve maand om te beoordelen of de service vanaf 1 juli nog levensvatbaar zou zijn. Ook ReddPlanet noemt het zeer korte tijdsbestek waarover de aanpassingen gemaakt worden als reden om te stoppen.

Apollo heeft in reactie op het doorlopende conflict tussen de hoofdontwikkelaar Christian Selig en Reddit zijn backend publiekelijk gemaakt door deze op GitHub te plaatsen. De uitleg van Selig is ondertussen weer verwijderd, maar werd door een Reddit-gebruiker geciteerd. Het forumplatform zou beweerd hebben dat Apollo te veel api-verzoeken doet en dat hij zou scrapen. Door de gebruikte code publiekelijk te maken wil de ontwikkelaar laten zien dat de aantijgingen tegen hem onterecht zijn. Overigens zijn er meer conflicten tussen Selig en Reddit. Zo zou hij het platform hebben geprobeerd te chanteren, al bleek dat volgens hem om een misverstand te gaan.

De ceo van Reddit houdt later vandaag een ama-sessie over de nieuwe api, waar mogelijk meer duidelijkheid verschaft wordt over de aankomende veranderingen. De desbetreffende ontwikkeling is op zijn zachtst gezegd controversieel en naast het stoppen van de meeste grote thirdpartyapps gaan honderden subreddits binnenkort op zwart. Tweakers schreef deze week een achtergrondverhaal over de koerswijziging van Reddit en de daaropvolgende protesten.

Door Yannick Spinner

Redacteur

Feedback • 09-06-2023 10:32
103 • submitter: Redbiertje

09-06-2023 • 10:32

103

Submitter: Redbiertje

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Reacties (103)

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WhatsappHack
9 juni 2023 10:48
Zo zou hij het platform hebben geprobeerd te chanteren, al bleek dat volgens hem om een misverstand te gaan.
Nou niet "volgens hem", dat is duidelijk te horen op de gepubliceerde opnames...
Banix @WhatsappHack9 juni 2023 14:32
Overigens zijn er meer conflicten tussen Selig en Reddit. Zo zou hij het platform hebben geprobeerd te chanteren, al bleek dat volgens hem om een misverstand te gaan.
Tweakers wekt hier de suggestie dat de chantage wel eens waar kan zijn en dat de ontwikkelaar dit probeert te downplayen. Dat is absoluut niet het geval. Reddit liegt hier keihard en er zijn idd opnames van. Het zou Tweakers sieren als ze dit ook laten terugkomen in het artikel hierboven.
redniels @WhatsappHack9 juni 2023 18:18
telkens als ik dat beluister hoor ik hetzelfde:
That apollo can go quiet for 10m.
its mostly a joke. Mostly.
ik begrijp wel heel goed hoe dat dergelijke opmerkingen anders kunnen worden uitgelegd. Het was op zijn zachts gezegd onhandig van Selig.
Gropah 9 juni 2023 10:55
De maker heeft ook een grote post geplaatst met daarin veel informatie. Dit gaat over bijvoorbeeld de communicatie tussen Reddit en Apollo, de bereidheid van de maker om mee te denken en werken aan optimalisaties, de communicatie over meer tijd (zowel voor aanpassingen in code, als in de verkoop van abo's die een looptijd van een jaar kunnen hebben), en de valse beschuldiging van Reddit dat hij afgekocht/omgekocht zou willen worden (inclusief telefoontranscripties en opnames).
Migrator @Gropah9 juni 2023 14:24
Wat een eye-opener over de ware aard van het admin-team van Reddit zeg. Het complete gebrek aan respect voor 3rd party apps in het algemeen (die jarenlang de enige fatsoenlijke optie voor een mobiele ervaring waren) is al frappant; die valse beschuldigingen gaan alle grenzen over.

Ben op het moment bezig met het verwijderen van ál m'n geschiedenis en verwijder zometeen al m'n accounts. Hoop dat met mij vele anderen dat doen.
ikt @Migrator9 juni 2023 15:06
Wat een eye-opener over de ware aard van het admin-team van Reddit zeg.
De "voorproefjes" van dit gedrag waren er al jarenlang - Ellen Pao die eruit vloog nadat een geliefde IAmA manager/moderator werd ontslagen (en naderhand bleek dat Pao min of meer designated zwarte schaap was) en de CEO die comments van anderen aanpaste. Daarnaast zijn er individuen die de touwtjes in handen hebben in veel grote subreddits en ook minder vriendelijk gedrag hebben getoond aan veel gebruikers, waar het admin-team niks mee doet.

Naja, meer tijd voor andere communities :)
Propuls1on @Migrator10 juni 2023 18:28
Voor iedereen die ook van plan is om zijn of haar hele geschiedenis te verwijderen kan ik de Power Delete Suite van harte aanbevelen. Ik heb er zelf vannochtend ook gebruik van gemaakt.
jmignolet @Gropah9 juni 2023 11:10
Dit was toch ook al bekend in het nieuws van gisteren?
https://tweakers.net/nieu...wege-api-wijzigingen.html
Jeroenneman 9 juni 2023 10:37
Die ama wordt smullen. Benieuwd met wat voor bullshit ze nu weer komen.

Stiekem hoop ik dat Reddit gewoon ploft, en dat alle third-party apps naar een gezamenlijke Lemmy overgaan.
Oon @Jeroenneman9 juni 2023 10:55
Ik denk dat dat zwaar tegen gaat vallen, alle vragen waar ze geen goed antwoord op hebben zullen waarschijnlijk niet beantwoord worden en/of om de een of andere manier onderaan blijven hangen.

Ze zouden die AMA op een ander platform moeten doen, niet op Reddit zelf, want Reddit kan letterlijk comments van andere mensen aanpassen als ze dat willen. Een beetje zoals reviews op je webshop die in je eigen database staan, daar heb je ook helemaal niks aan.
Verwijderd @Jeroenneman9 juni 2023 12:09
Degene die de AMA gaat doen (de CEO, /u/spez) heeft expres geen tijd gepost en staat er om bekend dat ze hele comments editen, verwijderen of hele accounts tevoorschijn of wegtoveren. Het is 100% propaganda en alle moeilijke vragen gaan niet (goed) beantwoord worden. Ik verwacht sterke downvotes op de AMA zelf en wat reclame dat zich voordoet als discussie.

https://www.theverge.com/...eve-huffman-edit-comments

[Reactie gewijzigd door Verwijderd op 24 juli 2024 10:19]

ComputerGekkie @Verwijderd9 juni 2023 14:30
Is ook de ceo, niet zomaar iemand dus.
SgtElPotato @Jeroenneman9 juni 2023 11:00
Waarom hopen dat Reddit ploft? Omdat je het niet eens bent met hoe het nu gaat? Maar wel eens bent dat andere apps geld verdienen door de gratis API van Reddit en niks afdragen? Die apps bieden premium modellen aan zodat ze zelf geld verdienen, Reddit mag mooi voor de kosten voor het serveren van de data opdraaien, maar dat is normaal :D

Ik persoonlijk haal meer informatie van Reddit en soortgelijke sites dan van andere sites. En daarnaast heb ik met de Apollo app meer problemen dan de standaard app! Apollo heeft bij mij altijd problemen gehad met afspelen van media in de app (iPhone 14 Pro, iOS 16.5).
Raphire @SgtElPotato9 juni 2023 11:15
Niemand (zelfs de devs van de apps niet) vinden dat het gratis moet blijven. Lees bijvoorbeeld de post maar van de dev van Apollo. Reddit had beloofd een nette, realistische prijs te vragen, maar komt vervolgens met een prijs die gewoon onbetaalbaar is (20x hoger dan de kosten die reddit in het meest gunstige scenario (voor reddit) heeft, 67x hoger dan imgur vraagt per api call). Het zou neerkomen op 2,50 dollar aan kosten per gebruiker per maand, enkel dus voor de API calls.

Ook de communicatie naar devs toe is gewoon enorm slecht gegaan, zo werd er in januari nog beloofd dat er geen grote beleidswijzigingen zouden komen met de API en ze hadden bijvoorbeeld pas 30 dagen van te voren de prijs bekendgemaakt, een prijs die veel en veel hoger uitkwam dan beloofd werd. Ze zouden immers geen twitter scenario willen, maar uiteindelijk bleek de prijs dus wel enorm dichtbij die van twitter te liggen. Hoe kan je in godsnaam het verdienmodel van de app zo aanpassen om dat te overleven? Dat kan niet, je kan geen gratis gebruikers meer hebben, je kan je bestaande abonnementen niet honoreren, en er zullen veel mensen afhaken voor de idioot hoge prijs die je moet vragen (wat dus al snel 4-5 dollar per maand zal zijn). Zeker omdat sommige content niet meer verkrijgbaar is via de API.

De Apollo developer, die zich heel begripvol had opgesteld jegens reddit (kijk de oude posts maar eens, die waren erg positief). Werd door de CEO zelfs zwartgemaakt achteraf, in een poging om reddit als de 'good guy' neer te zetten. En nu krijgt de dev geen gehoor meer om met reddit nog in gesprek te gaan.

Het is mijn inziens dus duidelijk wat reddit wil, en dat is het tegenovergestelde van wat ze zeggen. Ze willen helemaal geen third party apps meer. Ze willen zelf meer gebruikers op hun officiële app, zodat het er goed uit ziet voor hun beursgang. Hun leugens, mooie woorden en loze beloftes, zowel naar reddit gebruikers als naar de devs van die third party apps zeggen wat dat betreft genoeg.

[Reactie gewijzigd door Raphire op 24 juli 2024 10:19]

SgtElPotato @Raphire9 juni 2023 11:43
Dat de communicatie slecht is is bekend. Ik ben echter benieuwd naar de reden achter deze kosten. Misschien zijn beide partijen in deze niet echt eerlijk over hun zaken.

Volgens mij was bepaalde NSFW content al niet beschikbaar via de api. Althans op de 3rd party apps die ik geprobeerd had kon ik veel niet zien. (Kan ook aan de slechte apps hebben gelegen).

Het is duidelijk dat de meeste comments pro Apollo / 3rd party apps zijn.
Verwijderd @SgtElPotato9 juni 2023 12:07
Volgens mij was bepaalde NSFW content al niet beschikbaar via de api. Althans op de 3rd party apps die ik geprobeerd had kon ik veel niet zien. (Kan ook aan de slechte apps hebben gelegen).
Ligt aan je app, deze content wordt nu niet geweerd uit de API.

En het gaat hier niet over "beide" partijen, het zijn meerdere apps vs reddit. Als alle 3rd party apps de toegang niet meer kunnen betalen, dan is reddit te veel geld aan het vragen. Dit is natuurlijk expres.
xoniq @Verwijderd9 juni 2023 12:59
NSFW gaat volledig gestopt worden via de API. Dus het stoppen met NSFW, enorme prijzen, het is puur zorgen dat de API niet interessant meer is voor 3rd party apps.
Nardon @SgtElPotato9 juni 2023 13:56
De developer van Apollo is heel transparant geweest in zijn gesprekken met Reddit. Als je zijn posts bekijkt op de Apollo subreddit kun je audioverslagen en transcripties vinden van alle gesprekken die hij met Reddit over het nieuwe API beleid heeft gehad. Daarin komt duidelijk naar voren dat Reddit gewoon niet doet wat ze beloofd hebben.

Dat de meeste Redditors pro third party app is, is ook niet zo gek. 10 jaar lang had Reddit namelijk niet eens een mobiele app beschikbaar en waren third party apps de enige manier om Reddit (native) op je mobiel te kunnen gebruiken. Ook was Reddit vroeger wel erg supportive richting deze apps en maakt dus een groot deel van de community hier gebruik van.
SgtElPotato @Nardon9 juni 2023 14:07
Maar de meeste Redditors is een flinke aanname. Hoeveel van de mobiele app gebruikers komen uit een 3rd party app? Ik kon daar zo snel ff geen data van vinden..
Nardon @SgtElPotato9 juni 2023 14:19
Nou ja ik zeg niet dat de meeste Redditors ook daadwerlijk een third party app gebruiken, heb die data ook niet bij de hand hoeveel % van de gebruikers dat doet, maar daardoor is het sentiment richting deze apps in ieder geval vrij positief. :P En verklaard waarom deze aankondiging zoveel teweegbrengt binnen de commnunity gezien de geschiedenis.
GekkePrutser @Raphire10 juni 2023 01:02
Wat een mooie oplossing was geweest om alleen voor betalende users het gebruik van de API toe te staan. Dan is reclame bijv. ook niet belangrijk.

Eigenlijk is dat net zoals Spotify het doet: Je kan third-party clients gebruiken (ik heb zelf spotify-qt) maar alleen met een abo.

Immers moet een gebruiker toch API calls maken, of die nu via de reddit app gaan of via ee andere.

[Reactie gewijzigd door GekkePrutser op 24 juli 2024 10:19]

Louw Post @SgtElPotato9 juni 2023 11:16
Denk dat het ook wel mee zal vallen wat betreft "ploffen". Hetzelfde zie je bij Twitter. De ontwikkelingen vallen niet bij iedereen in het juiste keelgat, maar zowel Twitter en Reddit zitten in een unieke positie dat er (nog) geen goede/populaire alternatieven voor zijn. Een kleine groep zal misschien stoppen, maar het overgrote deel zal gewoon blijven.
sapphire @SgtElPotato9 juni 2023 11:22
Zoals tijdens deze discussie al ontelbaar keer is geroepen.

De meeste mensen vinden het geen probleem dat de api betaald word maar hebben moeite met de prijzen en de manier waarop dit gaat.

De communicatie is ruk, en laat en de prijzen onredelijk tov andere platformen.

Zo was geloof ik bij Imgur 50mln calls $166 en word dit bij Reddit $12.000. Behoorlijk uit verhouding dus
nehal3m @SgtElPotato9 juni 2023 13:05
Voor mij persoonlijk zou het mooi zijn als Reddit ploft zodat ik daar niet meer kan doomscrollen.

Puur eigenbelang en gemakzucht.
XBWillem @Jeroenneman9 juni 2023 11:00
Welke AMA? Ik ben wel benieuwd. :9
nowaychose @XBWillem9 juni 2023 11:22
Op r/reddit ergens vandaag.
https://www.reddit.com/r/...orrow_to_discuss_the_api/
Bas170 @nowaychose9 juni 2023 13:00
ja, die tijdsindicatie had wel duidelijker gemogen. "tomorrow"
i7x @Jeroenneman9 juni 2023 10:43
Die gast gaat echt geen antwoorden geven van enige betekenis.

Ikzelf gebruikte altijd (jaaaren) Sync, maar zie het wel als mooi moment om er minder door afgeleid te worden, dus ga de boel gewoon verwijderen en ook geen officiele app installeren.
etix111 @Jeroenneman9 juni 2023 11:32
> Stiekem hoop ik dat Reddit gewoon ploft, en dat alle third-party apps naar een gezamenlijke Lemmy overgaan.

Als moderators straks hun werk niet meer goed kunnen doen en de subreddits worden langzaam maar zeker slechter in content en kwaliteit, dan denk ik dat het een kwestie van tijd is voordat Reddit wegzakt. Reddit leeft op vrijwilligers en juist die vrijwilligers maken ze nu boos. Als mensen die de subreddit op zwart zetten en op zwart laten staan, blijft er vanzelf niets meer van Reddit over.

Ik heb mijn account in ieder geval verwijderd uit protest (en om van mijn slechte gewoonte af te komen).

So long, and thanks for the fish!
RoestVrijStaal @Jeroenneman9 juni 2023 11:43
Stiekem hoop ik dat Reddit gewoon ploft (...)
Ik eigenlijk (nog) niet.

Op Reddit staat nog te veel informatie waarvan het maar de vraag is of Archive Team die heeft meegenomen in hun archief. Daar komt bij dat wat gearchiveerd is niet met 2 klikken te openen valt.
LOTG @Jeroenneman9 juni 2023 13:22
Ik begrijp echt werkelijk niet welke sukkel bedacht heeft dat ze een AMA moeten houden, Je zou denken dat een persoon die ook maar minimaal verstand heeft van crisis management zou in zien dat dit echt alleen maar slechter kan uitpakken dan dat het nu al is?

- Je kunt geen antwoorden geven die mensen willen horen.
- Je krijgt sowieso een giga bak stront je kant uit gegooid, en je kunt niet iedereen te woord staan
- Iedereen die in die AMA komt is boos, en zal nog bozer worden.
- Iedere vorm van moderatie die je gaat toepassen creëert meer woede, nog los van of je daadwerkelijk censuur aan het toepassen bent.

Don't walk to the abyss, run.

Wat betreft Lemmy heb ik daar wel mijn vraagtekens bij, ik heb een beetje gekeken wat het idee is en de opzet maakt het een grotere stap dan Reddit was om te starten. Het zelf moeten hosten is toch iets anders dan dat Reddit dat doet, en daar zitten ook weer kosten aan.
GekkePrutser @LOTG10 juni 2023 01:05
Het zelf moeten hosten is toch iets anders dan dat Reddit dat doet, en daar zitten ook weer kosten aan.
Hoezo zelf hosten? Je kan lemmy zelf hosten. Het hoeft niet. Je kan ook gewoon een account aanmaken op https://lemmy.ml/ of een andere instance.
Gubbel @Jeroenneman9 juni 2023 11:53
naar een gezamenlijke Lemmy overgaan.
Ik heb hier gisteren kort naar gekeken, maar snap er weinig van :(

Je maakt een account op 1 Lemmy instance, daar zijn topics als tech, life etc. Maar dan kan ik niet participeren in de tech topics op een andere Lemmy instance? ben misschien ouderwets, maar ik wil gewoon een URL of App kunnen openen en content lezen.

Voor Android is er bijvoorbeeld maar 1 app voor Lemmy, en die toont alleen content van 1 specifieke instance..
Slashdotter 9 juni 2023 10:44
Uiteindelijk komt het gewoon op geld neer. Gebruikers van alternatieve Reddit apps omzeilen de advertenties die wel in de officiele app zitten.

Door de gebruikers weer terug te halen creeeren ze 'meer waarde' voor de beleggers en bij de beursgang zal dit het bedrijf miljarden extra opleveren
RJG-223 @Slashdotter9 juni 2023 12:31
Uiteindelijk komt het gewoon op geld neer. Gebruikers van alternatieve Reddit apps omzeilen de advertenties die wel in de officiele app zitten.
Maar Reddit weigert advertenties in z'n API te stoppen. Daarmee zouden die niet omzeild worden.

En, volgens wat elders in een comment beweerd wordt, verdient Reddit ca. $ 0.12 per gebruiker per maand aan advertenties. Hun nieuwe prijsbeleid zou $ 2,50 per maand per gebruiker gaan kosten. Dus het excuus van de advertenties en de inkomsten snijdt geen hout. Anders zouden ze 12 cent per maand per gebruiker moeten rekenen ter compensatie, niet twintig keer zo veel.

Verder worden dit soort apps waarschijnlijk onevenredig vaak gebruikt door power-users. Moderators, en andere vrijwilligers waar Reddit van afhankelijk is. 'Normale' gebruikers gebruiken waarschijnlijk relatief vaker de standaard-app, of de website. Moderators wil je te vriend houden... Die wil je niet laten betalen, want daarvan ben je afhankelijk, als Reddit zijnde.
Door de gebruikers weer terug te halen creeeren ze 'meer waarde' voor de beleggers en bij de beursgang zal dit het bedrijf miljarden extra opleveren
Of ze vernietigen waarde, en het kost ze miljarden. Want sommige gebruikers, met name power-users, zullen nu weg lopen. Als een gewone gebruiker wegloopt, is het niet zo erg. Als een moderator wegloopt, is dat wel erg. Dat zijn de gebruikers waar hun business op gebouwd is. Die waarborgen de kwaliteit. Feitelijk moeten ze die als (onbezoldigde) werknemers beschouwen. Als werknemers massaal weglopen, dan loopt de waarde van je bedrijf weg, en dan heb je geen bedrijf meer, en dan is dat tevens een teken dat het management niet capabel is. Niet echt een aanbeveling om in zo'n bedrijf te investeren...

Je creëert geen waarde door strikt voor jezelf te houden wat je als je eigendom beschouwt. Je ceëert waarde door het bouwen van een gemeenschap, door het slim weggeven van sommige dingen, en dan geld te verdienen aan andere dingen. Reddit lijkt hier het omgekeerde te doen. Maar goed, ik ben niet bij de directievergaderingen geweest daar :-)
MrMonkE @Slashdotter9 juni 2023 10:51
Ze omzeilen in zoverre dat ik heb begrepen -een alt-app dev stelde dit hij wil die reclame ook wel tonen. - maar dat faciliteert de API niet.
Argantonis @MrMonkE9 juni 2023 11:07
Is ook wel extreem moeilijk om dat te incorporeren op een manier dat Reddit daar wat aan heeft. Het tonen van een ad is niet zo spannend, maar tracking van of er naar wordt gekeken, of er op wordt geklikt en allerlei andere metrics, dát wordt wel lastig en allemaal maatwerk. Dat is verder geen waardeoordeel over wel of niet de API gratis beschikbaar stellen, ik heb een enorme hekel aan alle tracking, daarom zit ik ook nog amper op social media. Maar ik snap van Reddit ook wel dat dit hen eigenlijk niet zoveel oplevert.
Danfoss 9 juni 2023 10:45
Apollo verdiende 500k per jaar aan Reddit met dat appje waar echt niet miljoenen aan effort in zitten.

Niet meer dan terecht dat Reddit waarde wil zien voor het gebruik van hun api en platform. Lullig voor Apollo dat ze niet in staat zijn om fatsoenlijke commerciele afspraken te maken met Reddit, maar gezien hun openbare name-shame gedrag richting Reddit snap ik het wel waarom dat niet lukte.
nowaychose @Danfoss9 juni 2023 11:06
Reddit draait ook de nek om van gratis apps, die al veel langer bestaan dan reddits eigen trouwens.

Niemand vond het vreemd dat apps moesten gaan betalen voor api toegang. Dat was al enkele maanden bekend. Het probleem is dat ze pas 30 dagen van te voren met de prijzen kwamen wat het onmogelijk maakt de business case aan te passen. Dat NSFW volledig geblokkeerd wordt. En dat de prijzen een 20 voud hoger zijn dan wie dan ook verwacht had.

Selig is extreem beleefd geweest richting reddit. Reddit begon ineens, zonder daar 8 jaar lang iets over te zeggen, aantijgingen jegens apollo te maken over het aantal api calls etc. En weigerden publiekelijk elke poging tot samenwerking. [Selig]
[Reddit]
How might your app be more efficient? Google & Amazon don’t tell us how to be more efficient.
Wat niet alleen extreem onbehulpzaam is maar ook nog eens onwaar. GCP en AWS hebben een heleboel documentatie specifiek voor het reduceren van kosten, en uit persoonlijke ervaring met AWS ook goede persoonlijke hulp.
Daarnaast is het juist reddit dat uitspraken doet grensend aan smaad.
Bizarre allegations by Reddit of Apollo "blackmailing" and "threatening" Reddit
About 24 hours after that call with Reddit, I received this odd message on Mastodon:

"Can you please comment publicly about the internal Reddit claim that you tried to “blackmail” them for a $10,000,000 payout to “stay quiet”?"

Then yesterday, moderators told me they were on a call with CEO Steve Huffman (spez), and he said the following per their transcript:

Steve: "Apollo threatened us, said they’ll “make it easy” if Reddit gave them $10 million."

Steve: "This guy behind the scenes is coercing us. He's threatening us."

Wow. Because my memory is that you didn't take it as a threat, and you even apologized profusely when you admitted you misheard it. It's very easy to take a single line and make it look bad by removing all the rest of the context, so let's look at the full context.

I can only assume you didn't realize I was recording the call, because there's no way you'd be so blatantly lying if you did.
En Selig brengt bewijs.
Transcript of this part of the call: https://gist.github.com/c...c5a25aec9824f915e6a5c7014
Audio of this part of the call: http://christianselig.com...third-call-may-31-end.m4a
Reddits smaad
Apollo threatened us, said they’ll “make it easy” if Reddit gave them $10 million.
Mathijs Kok @Danfoss9 juni 2023 11:10
Apollo verdiende 500k per jaar aan Reddit met dat appje waar echt niet miljoenen aan effort in zitten.
Dat vraagt om een bron.
wackmaniac @Mathijs Kok9 juni 2023 11:21
De berekening is niet zo lastig; Selig zelf meldt in zijn Reddit post dat hij graag bestaande abonnees wil compenseren en wil dat naar rato doen. Dat zou hem 250k kosten. Met een looptijd van 12 maanden kan je een gemiddelde nemen van 6 maanden dat er nog open staat - natte vinger werk - wat neer komt op 500k, ongeveer.

Maar daar moeten natuurlijk nog de hostingkosten van de server en andere kosten die Selig maakt nog vanaf. Hij had/heeft een part-time medewerker, laat logo's ontwerpen etc. Ik gok dat er bij lange na geen 500k aan de strijkstok blijft hangen. Maar blijkbaar genoeg om er full time van te kunnen leven, zoals hij ook aangeeft in zijn Reddit post.

[Reactie gewijzigd door wackmaniac op 24 juli 2024 10:19]

Jogai @wackmaniac9 juni 2023 12:10
Dat hoef je niet te berekenen, hij schrijft zelf dat ie 50.000 subscribers heeft.
Sjeefr @Danfoss9 juni 2023 11:00
Nogal kortzichtig om zo te denken en te reageren. Overduidelijk dat je het uitgebreide bericht van de Apollo Developer niet heb gelezen. Christian Selig, de developer in kwestie, behoort tot de absolute top 1% wat betreft kwalitatieve apps opleveren, houden aan de richtlijnen (Apple Guidelines e.d.), verbeteren van een ecosysteem en luisteren naar haar gebruikers en stakeholders.

Apollo heeft verschillende opties aangeboden om een compromis te sluiten, maar Reddit staat hier niet voor open. Tevens ligt het probleem bij Reddit zelf dat ze geen inkomsten werven uit gebruik van apps van derde partijen. Ze weigeren reclame in hun API te plaatsen en vragen er (tot nu dan) ook geen geld voor. Het is altijd gratis geweest. Was het een daadwerkelijke fair-use policy, vergelijkbaar (of erboven) met wat de gemiddelde Reddit gebruiker hen aan inkomsten oplevert (~$0,12 per maand), dan was het normaal geweest. Zelfs met een prijs van $0,50 per gebruiker per maand (4x zoveel als Reddit nu aan hun gebruikers verdient), zou dit een heel schappelijk model zijn. Maar de -omzet- van 500K valt nu in het niet bij de prijs van 20 miljoen (factor 40) voor API-gebruik. Dat valt niet meer terug te winnen en is enkel een actie om externen uit te roeien.

Apollo heeft een prachtig product, volledig afhankelijk van andermans platform. Dat is gevaarlijk en ze vallen nu de afgrond in. Maar die 500k per jaar met zijn 'appje' is helemaal niet zo exorbitant. Trouwe gebruikers betalen dit maar als te graag. De man moet ook zijn (zeer luxe) brood verdienen. Tevens is het ook niet 100% winst he? Maar stel dat Reddit met normale prijzen zou komen en Apollo de helft van zijn winst had moeten afstaan om voort te kunnen bestaan, had hij dit zeker gedaan. Met de bizar hoge tarieven kunnen externe ontwikkelaars niet overleven en is het (helaas) logisch dat Apollo en anderen ermee stoppen.

Ik wil niet de fanboy uithangen, maar het is ook een stukje frustratie vanuit het perspectief van een ontwikkelaar. Het is niet allemaal 'rozengeur & maneschijn' en jouw reactie en de situatie laat dat weer helemaal blijken.

[Reactie gewijzigd door Sjeefr op 24 juli 2024 10:19]

k995
@Sjeefr9 juni 2023 12:13
IK denk dat dit eerder een gzval is dat voorr eddit het gewoonweg niet de moeite is om speciaal voor enkele kleine apps uitzonderingen te gaan maken of iets speciaal op te zetten.
Oon @Danfoss9 juni 2023 11:42
Omzet != winst. Apollo had voor 500k aan subscribers, maar daar gingen wel nog serverkosten vanaf (voor hun eigen back-end die er voor zorgde dat Reddit een stuk minder werd aangesproken), kosten voor bijv. uploads naar Imgur, het loon van de serverbeheerder en designers, en vergeet ook niet de tijd van de developer zelf.

Stel dat er uiteindelijk 150k winst overblijft, dat is een leuk salaris, maar echt niet extreem veel voor een freelance developer.
Djerro123 @Danfoss9 juni 2023 12:45
500k omzet (50k user voor 10 dollar per jaar), is inclusief btw (moet je afdragen), afdracht Apple (30%), kosten server en een parttime infra guy. Al met al denk ik dat hij zo’n 200k overhield ofzo?
GekkePrutser @Djerro12310 juni 2023 01:08
Wat gemiddeld is voor een silicon valley dev salaris overigens. Voor ons klinkt het veel maar daar zijn de leefkosten enorm hoog.

Ik heb me wel eens teruggetrokken uit een sollicitatie bij Apple omdat ik dan naar Silicon Valley had moeten verhuizen en het salaris was maar wat boven de 100k$. Daar kan je daar niet echt voor leven.

Nou woont deze Selig daar niet (hij woont in Halifax in Canada), maar het is wel iets wat hij met zijn kwalificaties zou kunnen bereiken, bedoel ik.

[Reactie gewijzigd door GekkePrutser op 24 juli 2024 10:19]

Kevinns @Giblet_dono9 juni 2023 11:06
Ik ben het ermee eens dat Reddit dit niet handig aanpakt. Echter, op hun eigen platform krijgen ze reclame-inkomsten. Via 3rd party apps niet. Het is dus niet relevant hoeveel inkomsten 3rd party apps genereren, het is relevant hoeveel inkomsten Reddit hierdoor misloopt.
Luco @Kevinns9 juni 2023 12:50
Dan zet Reddit de reclame open in de API en komen die ook op de 3rd party apps binnen. En je vraagt aan de 3rd parties een kickback over hun abonnementen. Dan ben je er.
Danfoss @Giblet_dono9 juni 2023 11:00
Ik begrijp heel goed hoe het werkt hoor.
Die 20 miljoen die ze roepen is voor het gebruik inclusief alle FREE users van Apollo. Als Apollo zijn app niet gratis maakt maar 2,50 per user maand vraagt vangen ze al genoeg om de gestelde API kosten te voldoen. Het is juist van de zotte dat iedereen maar verwacht dat grote platformen alles maar gratis moeten blijven aanbieden.

Het is heel simpel:
- Wil je gratis? Gebruik de default website of mobile client.
- Wil je je eigen fancy features en app? Betaal een kleine API fee.
Sjeefr @Danfoss9 juni 2023 11:11
€2,50 * 660K (geschat maandelijks actieve gebruikers Apollo) * 12, zit je op 19.8 miljoen per jaar. Daar gaat nog 15% Apple Tax af. Vervolgens ga je er volledig vanuit dat de 50K huidige subscribers ($10/y) een verhoging van factor 3 accepteren (2,50*12=30) en dat alle resterende 610.000 gratis gebruikers ook allemaal €2,50 gaan betalen. Ik verwacht dat zeker de helft, dan wel driekwart afhaakt.

Om vervolgens met de volledige omzet enkel de kas van Reddit te spekken, zonder zelf enige cent over te houden aan het harde werk wat je doet.

Je hebt gelijk, het is simpel. Gratis bestaat niet. Maar zo simpel is je oplossing niet.
Loller1 @Sjeefr9 juni 2023 14:18
Laten we vooral ook niet vergeten dat het juist de gebruikers waren die nu al zo'n apps gebruiken die waarschijnlijk veel meer bijdraagde aan wat Reddit waarde geeft in de eerste plaats. En met het hele gedoe rond Apollo lijken we ook te vergeten dat heel veel moderatietools er ook mee stoppen.
nowaychose @Danfoss9 juni 2023 11:14
Geen enkele app developer verwachtte dat api access gratis kon blijven dat wisten ze ook al even van tevoren.

Wat betreft die €2,50, bedenk dat apple ook nog een cut neemt van 30%.

En dat Apollo specifiek nog verplichtingen heeft jegens abonnement houders die jaarlijks betalen(het merendeel v/d betalenden) waardoor hij in essentie het eerste jaar miljoenen moet bijleggen om zijn verplichtingen na te komen. De 30 dagen termijn is onmogelijk aan te voldoen.
supersnathan94
9 juni 2023 11:45
Tsja. 20 miljoen per jaar voor gebruik van een api.

Deze clients leveren wel je content aan Reddit. Niet heel erg handig om ze zo de nek om te draaien.
crazyboy01 @supersnathan949 juni 2023 15:00
Valt wel mee, gaat om slechts een deel van de content. Die API is namelijk altijd al vrij dichtgetimmerd voor apps. Zeer beperkte mogelijkheid om content te maken dat uit meer bestaat dan tektsregels. Sommige content is zelfs niet eens op te halen. Denk aan chats, awards, polls, direct uploaden van plaatjes/videos, het is allemaal beperkt in third party apps. En vooral dat laatste is een beperking in de zin van content in de laatste jaren.
supersnathan94
@crazyboy019 juni 2023 16:30
De content van gebruikers bestaat voornamelijk uit interacties. Leuk dat je allemaal shit kan uploaden en aanmaken, maar de reacties en interacties met anderen is waar het om draait.

Als deze mensen ineens niet meer hun favoriete app kunnen gebruiken (maar 1 of ander gedrocht dat Reddit app heet) dan haken ze snel af.

Ik vind de iOS reddit app echt om te huilen en dus gebruik ik hem heel weinig. Zo sullen er meer mensen zijn die nu het platform wag meer links laten liggen.
crazyboy01 @supersnathan949 juni 2023 18:12
Die interacties vinden plaats onder posts, veel subreddits draaien om posts met geuploadde content. De missende chat is voor een bepaalde groep ook een belangrijke vorm van interactie op het platform, al is dat dan weer geen echte 'content'.

Niet dat ik je niet begrijp, je hebt ook gewoon gelijk. Maar het is niet zo dat alle gebruikers een third party app gebruiken oid, en ook niet 'alle' content komt daar vandaan. Dat was meer mijn punt. Ongetwijfeld zullen er inderdaad ook veel mensen wél balen en geraakt worden hierdoor, en mogelijk afhaken of minderen.
Tunity 9 juni 2023 10:38
Vind dit echt heel jammer, Reddit's eigen app en web UI zijn compleet over de top en gewoon onbruikbaar voor mij. Hoop echt dat er nog een soort "wonder" gebeurt en ze het allemaal toch maar terugdraaien. Maar na de berichten van de Apollo developer, en de leugens die ze ook aan het verspreiden lijken te zijn over deze developers ben ik bang van niet.
Mavamaarten @Tunity9 juni 2023 10:44
Inderdaad. Hun eigen UI is goed voor hersenloos wat memes te doorscrollen, maar de standaard UI zit zo vol met antipatterns en lastige quirks dat het voor mij niet uit te houden is voor het serieuzere browse-werk. Met old reddit redirect en RES valt het allemaal heel goed mee, alsook met een goede reddit client (lees: niet de officiele).

Jammer, want reddit zit zo vol met goede informatie, ook (en zeker) voor tweakers-waardige onderwerpen. Maar probeer maar eens die informatie te doorzoeken als je niet eens alle comments gewoon in volgorde te zien krijgt. Altijd dat gedoe met "hier zijn er een paar" en moeten doorklikken, je positie verliezen, ...
k995
@Tunity9 juni 2023 12:15
hoe is die dan zo onbruikbaar? Heb ooit apolo geporbeerd maar vond het maar niks.
Tunity @k9959 juni 2023 13:01
Mensen waaronder ik gebruiken Apollo en alternatieven omdat de officiele Reddit app vol zit met advertenties die zich voordoen als normale posts. Reddit heeft daar te veel controle over wat je wel en niet kan zien, en er wordt gewoon een hoop door je strot geduwd wat eigenlijk helemaal niet nodig is op Reddit.

Third party apps maken alles gewoon overzichtelijker, halen al de nutteloze features weg waar niemand om gevraagd heeft, en zien er meestal gewoon rustiger uit. Plus ze hebben vaak functies die de officiele Reddit app gewoon mist, zoals accessibility dingen voor slecht ziende/slecht horende mensen.
k995
@Tunity9 juni 2023 13:17
IK gebruik de reddit app redelijk veel en over die advertenties scroll je toch gewoon over? Bedoel je leest toch niet elke post? ALs ik eens snel zie 1 in de 10 posts (in een sub) of zo? Nutteloze feautures kan je moeilijk van zeggen dat ze die app onbruikbaar maken.

Accesability heb je een punt maar is toch heel beperkt lijkt me en daar leek reddit wel een uitzondering voor te willen maken.
vinkjb 9 juni 2023 10:39
Als er maar genoeg stoppen gaat Reddit zelf ten onder aan die waanzin.
Mathijs Kok @vinkjb9 juni 2023 10:55
Als er maar genoeg stoppen gaat Reddit zelf ten onder aan die waanzin.
De wens lijkt de vader van de gedachte hier.

Het is lang geleden dat ze er iets over gezegd hebben (ver voor de controverse) maar toen was slechts 6% van de gebruikers online via een 3rd app, alle anderen gewoon via de standard Reddit app. Natuurlijk zal Reddit hierdoor wat gebruikers gaan kwijtraken maar het overgrote deel van de gebruikers weet niet eens van de problemen.
Rhinosaur @Mathijs Kok9 juni 2023 10:59
Reddit gaat waarschijnlijk niet onder, maar de imagoschade is echt enorm. Het feit dat de CEO een AMA doet en dat >50% van je content onbereikbaar is, zal leiden tot enorme schade. Vergis je niet dat Reddit voornamelijk een website is die op vrijwilligers draait. Op den duur kunnen ook adverteerders afstand nemen. Dan de sponsoren en misschien daarna ook investeerders. Probeer dan nog maar een duurzaam business te draaien.

Ik had niet gedacht dat ik ooit zou zeggen dat ik de Meta-apps (WhatsApp en Instagram) vanuit een moreel standpunt hoger zou inschatten dan Reddit.

[Reactie gewijzigd door Rhinosaur op 24 juli 2024 10:19]

k995
@vinkjb9 juni 2023 12:16
nee hoor, paar die gaan stoppen meeste schakelen gewoon over. Overgrote meerderheid opmobiel gebruikt gewoon de reddit app
Mirano 9 juni 2023 10:40
Coding van de API van Apollo-backend ziet er overigens redelijk strak uit. API calls worden zoveel mogelijk gelimiteerd.

[Reactie gewijzigd door Mirano op 24 juli 2024 10:19]

atthias @Mirano9 juni 2023 10:46
dank kan zelf geen code schrijven of lezen nu kan ik er dus van uit gaan dat reddits claim over API calls van apollo BS is?
Mirano @atthias9 juni 2023 10:49
Klopt, wellicht een leuke reactie om door te lezen van christiansellig zelf: https://www.reddit.com/r/...omment/jmnj9xc/?context=3

Nog een leuke reactie op een reddit admin: https://www.reddit.com/r/...omment/jmmptma/?context=3

[Reactie gewijzigd door Mirano op 24 juli 2024 10:19]

atthias @Mirano9 juni 2023 10:54
dank
matty___ 9 juni 2023 10:44
Waarom niet de eerste 5000 calls gratis en daarna een rate limit of betalen via Reddit en de apps er buiten laten.
Hier was zoveel meer mogelijk geweest
Mathijs Kok @matty___9 juni 2023 11:09
Waarom niet de eerste 5000 calls gratis en daarna een rate limit of betalen via Reddit en de apps er buiten laten.
Een beetje app gaat binnen een paar seconden over die 5000 calls heen. We hebben het hier over applicaties die miljoenen keer per dag contact maken.
lepel @Mathijs Kok9 juni 2023 11:17
Ik gok dat matty bedoelt dat iedere gebruiker 5000 calls gratis krijgt, en dan zelf moet betalen er boven. Maar wat is dat voor oplossing, dan moet iedere gebruiker van Apollo een api key gaan aanvragen en dat invoeren?
matty___ @lepel9 juni 2023 11:33
Hoe is dat anders dan nu?

En idd. 5000 per user. Gem was 300 per dag.

[Reactie gewijzigd door matty___ op 24 juli 2024 10:19]

lepel @matty___9 juni 2023 11:56
Nu download je gewoon Apollo en kun je doen wat je wilt. Een groot deel gebruikers van Apollo en andere 3rd party apps gaan geen api key aanvragen via een Reddit developer portal oid.

En als iedereen 5000 gratis requests krijgt dan hoeft bijna nog niemand te betalen, dus dat zal Reddit sowieso niet doen, ze willen juist meer verdienen. Of dat gaat werken zullen we zien.
matty___ @lepel9 juni 2023 13:31
Je logt toch in op de API en via dat mechanisme zou je de api call count bij kunnen houden.

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