'Reddit verwijderde moderators na nsfw-protesten'

Reddit zou moderators van verschillende grote subreddits die meededen aan het nsfw-protest van hun rechten hebben ontdaan. In sommige gevallen zouden de rechten van deze mods weer hersteld zijn. Reddit zegt dat het incorrect labelen van subreddits als nsfw niet toegestaan is.

Onder meer de moderators van de subreddits r/interestingasfuck, r/TIHI en r/ShittyLifeProTips werden van hun rechten ontdaan, zo detailleert The Verge. In een statement tegenover het medium zegt Reddit dat het labelen van een community als not safe for work, ofwel nsfw, in strijd is met zowel de Content Policy als de Moderator Code of Conduct. Het platform wil daarentegen niet zeggen of er inderdaad om deze reden moderators van subreddits verwijderd zijn.

Volgens moderators van r/MildlyInteresting werden moderatoraccounts automatisch uitgelogd en werd het label van de subreddits automatisch veranderd. Na een over-en-weer kregen moderators een zevendaagse verbanning. Kort na de publicatie van het The Verge-artikel zouden alle maatregelen tegen deze specifieke groep moderators weer opgeheven zijn. Het is lastig te verifiëren of en op wat voor manier al deze gebeurtenissen inderdaad met elkaar te maken hebben.

De vermelde subreddits deden in ieder geval allemaal mee aan het nsfw-protest; in plaats van het op privé zetten worden community's als nsfw gemarkeerd. Een dergelijke subreddit vereist dat bezoekers hun leeftijd verifiëren door in te loggen op een account. In deze community's laat Reddit ook geen advertenties zien. Op deze manier proberen protesterende moderators Reddit daadwerkelijk financieel te raken, iets wat volgens het bedrijf niet lukte met het op zwart gaan.

Door Yannick Spinner

Redacteur

Feedback • 21-06-2023 14:18
235 • submitter: TheVivaldi

21-06-2023 • 14:18

235

Submitter: TheVivaldi

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Reacties (234)

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RCdeWit 21 juni 2023 14:21
Kleine toevoeging: Reddit heeft ook de procedure gewijzigd om een sub als NSFW te bestempelen. Eerst was het gewoon een toggle; nu moeten de moderators erover stemmen en wordt de wijziging vervolgens beoordeeld door administrators.

Reddit doet dus erg z'n best om ook dit protest de kop in te drukken.
BiaggioLuciano @RCdeWit21 juni 2023 14:28
Zelf vind ik het wel tikkeltjes overdreven vanuit Reddit, maar tja, als mods zich als kinderen gaan gedragen wiens speelgoed is gebroken, dan snap ik wel dat er een kinderslot op komt. Zijn ze tegen hoe Reddit hier mee omgaat? Moeten ze maar stoppen, er zijn zat andere fora te vinden voor de meeste subreddits.

[Reactie gewijzigd door BiaggioLuciano op 22 juli 2024 14:49]

Mavamaarten @BiaggioLuciano21 juni 2023 14:38
Ik begrijp de vergelijking van kinderen wiens speelgoed gebroken is wel. Zo komt het inderdaad op het eerste zicht over. De laatste acties zijn inderdaad wat kinderachtig, met John Oliver subreddits tot het helemaal omgooien van informatieve subs.

Maar kijk je een beetje verder dan is het eerder een situatie waar mensen waardevol werk helemaal gratis deden, omdat het wel leuk was en de third party tools het makkelijk maakten. Reddit profiteerde daar serieus van, maar het was wel een goede status-quo dus iedereen vond het wel oke, inclusief de moderators. De profiteur van dat gratis werk stampt nu iedereen tegen de schenen, dan moeten ze ook niet schrikken dat de mensen die gratis werken de middelvinger opsteken.

Uiteindelijk snap ik het standpunt van reddit ook wel, we don't negotiate with terrorists en het is hun goed recht om geld te vragen voor een product. Maar het is vooral de manier waarop: heb toch een beetje respect voor de community. Het is net de community die je hele platform zijn waarde geeft, en dat besef ontbreekt volledig. En net daarom hangt de community het kleine kind uit, en imo helemaal terecht.
Tintel
@Mavamaarten21 juni 2023 14:52
het standpunt van reddit ook wel, we don't negotiate with terrorists
Dat is precies het probleem - zo kijken ze dus tegen hun gebruikers en moderators aan...daarom zet het nog meer kwaad bloed.

Ik vind dat het Reddit management vooral flink aan spartelen is...een kat in het nauw maakt rare sprongen. Echter soms is een sprong fataal...
DLSS @Tintel21 juni 2023 15:07
90% van de gebruikers kan het niets schelen en dus hebben de protesten geen zin.

Over een paar maanden is deze ophef waarschijnlijk weer vergeten bij het grote publiek.
orvintax @DLSS21 juni 2023 15:17
90% van de gebruikers kan het niets schelen en dus hebben de protesten geen zin.
Zoals hier op Tweakers al wel vaker is vermeld is Reddit niks zonder het gratis werk van de moderators. Wat denk je dat er gebeurt met Reddit wanneer die er schoon genoeg van hebben?
DLSS @orvintax21 juni 2023 15:28
Sorry dat ik zo cynisch ben maar modereren is echt geen hogere wiskunde. Het is niet zo dat moderators zó speciaal zijn dat niemand anders dat kan.

Er zijn waarschijnlijk genoeg mensen die moderator willen zijn als de huidige lichting zou opstappen.

(Laat ik overigens even duidelijk zijn over het feit dat ik óók tegen de huidige ontwikkelingen ben. Maar moderators zijn te vervangen)
Creesch
@DLSS21 juni 2023 15:52
Het is niet zo dat moderators zó speciaal zijn dat niemand anders dat kan.
Het is inderdaad geen hogere wiskunde. Maar, het is ook niet makkelijk. Sowieso moet je een dikke huid hebben, niet snel uit je slof schieten, etc. Maar los daarvan moet je ook de community goed kennen, weten waar je op moet letten qua het herkennen van spam, herkennen van andere zaken.
Dit valt allemaal te leren maar dan moet je wel om het onderwerp geven en er veel tijd voor vrij maken. Het is hetzelfde als elk ander werkveld waar domeinkennis een rol speelt. Als je mensen gaat vervangen zonder overdracht dan gaat die kennis verloren en zullen veel zaken, zeker op de korte termijn, in de soep lopen.
Er zijn waarschijnlijk genoeg mensen die moderator willen zijn als de huidige lichting zou opstappen.
Nee, zeker niet nu het platform heeft laten zien weinig waarde te hechten aan de vrijwilligers die dit willen doen.
Maar zelfs daarvoor was het al zeer lastig om nieuwe mods te vinden.
In /r/history (waar ik tot vorig jaar mod was) staan modaanvragen altijd open.
Toen we daarmee begonnen, kregen we wekelijks een gestage stroom aanmeldingen.
Vorig jaar hadden we geluk met één aanvraag per maand en vaak was dat een trol of spammer. Zelfs met aankondigingen was het niet veel beter.

Nu ben ik vorig jaar dus gestopt, maar het is nog steeds niet veel beter
But do you know how many mod applications we've received this year? 6.

Out of over 17 million people who are members of this Reddit, only 6 of them wanted to be apply to be a mod. And some of them were joke submissions too. We've had 1 serious application all year.

The whole reason this Reddit exists is because of the moderation team. Unmoderated subs get removed, we don't have any power mods on the team. This is the only Reddit that I moderate at all.

Reddit clearly cared enough to host a AMA about changes, and have cared enough to have discussions with moderators about solutions. It's not all pointless.
Ik heb nog steeds contact met diverse mensen in andere subreddits en daar is het echt niet heel veel beter.

Dus, waar gaat reddit die nieuwe mods vandaan halen?
FicoF @Creesch21 juni 2023 17:23
Gewoon betaalde krachten inzetten? Begrijp zelf nooit zo goed waarom je vrijwilligers werk doet voor een bedrijf.
Creesch
@FicoF21 juni 2023 17:46
Omdat je het niet doet voor het bedrijf? Ik gok dat jij reddit ziet als een website waar je naar toe gaat voor content. Dat kan, maar heel veel mensen draait reddit om de communities zelf.

Reddit bestaat sinds 2005 het is nu 2023. Vanaf 2008 konden mensen zelf subreddits maken. Dus door gebruikers aangemaakt subreddits bestaan nu ongeveer 15 jaar. Er zijn dus mensen die 15 jaar hebben bijgedragen aan dergelijke communities als actieve gebruiker en uiteraard als mod.

Wat dat betreft was reddit lange tijd niets anders dan een platform waar je zonder gedoe een forum kon creëren over een onderwerp.

Wat reddit dan ook uniek maakt zijn de duizenden unieke communities met een eigen subcultuur, normen en waarden. Tuurlijk kan je al die mods vervangen door betaalde krachten (wat in de meest optimistische berekeningen reddit 4 miljoen per jaar zou kosten) maar die zullen geen oog hebben voor de nuances in deze communities.
Dom @Creesch21 juni 2023 20:20
Reddit krijgt jaarlijks een slordige 500 miljoen binnen door ads, die optmimistische berekening van 4 miljoen is letterlijk wisselgeld.
Creesch
@Dom21 juni 2023 20:35
Reddit krijgt jaarlijks een slordige 500 miljoen binnen door ads, die optmimistische berekening van 4 miljoen is letterlijk wisselgeld.
4 miljoen op een platform wat niet winstgevend is, is geen wisselgeld. Daar komt nog eens bovenop dat die ads geen generieke ads zijn maar ads geplaatst bij specifieke communities en doelgroepen. Communities die alleen maar bestaan omdat mensen daar tijd en moeite in hebben gestoken. Voor 4 miljoen krijg je de moderators die in India zitten en templates afwerken. Hierdoor zal de kwaliteit van communities flink afnemen en deze ook minder waardevol worden om ads boven te plaatsen waardoor die 500 miljoen ook begint te krimpen.
Wil je die 500 miljoen houden dan zal je flink meer moeten investeren aan moderators die meer doen dan alleen maar templates en scriptjes afwerken.

Of je respecteert natuurlijk de vrijwilligers die het nu al doen vanuit hun passie en hoeft je helemaal niet in rare bochten te wringen. Maar, dat zou te logisch zijn.
Blinkin @FicoF21 juni 2023 22:59
Ik doe zelf bij 2 (fysieke) organisaties vrijwilligerswerk. Waarom zo veel mensen vrijwilligerswerk doen is eenvoudig te beantwoorden: voldoening.

Niet alles draait om geld in t leven. Het kan erg veel voldoening geven om met een team je ergens voor in te spannen zonder strikte verplichtingen (vrijwillig maar niet vrijblijvend, dat wel) en zonder dat het om geld gaat.
TD-er @FicoF22 juni 2023 00:42
Gewoon betaalde krachten inzetten? Begrijp zelf nooit zo goed waarom je vrijwilligers werk doet voor een bedrijf.
Heel zwart-wit bekeken is Tweakers.net ook een bedrijf en het feit dat jij hier nu post draagt bij aan de community van Tweakers die de site dagelijks bezoeken.
Krijg jij ervoor betaald om hier te posten?
Krijg jij ervoor betaald om af en toe een troll-post een -1 te geven of een goede post een (of meer) plusjes te geven?
Ik heb in het verleden ook een moderator-labeltje achter mijn naam gehad hier op Tweakers en heb nooit een cent ontvangen van deze site. (ook nooit om gevraagd en hoef dat ook niet)

Helpt deze (gratis aangeboden) uiteenzetting een beetje om je vraag te beantwoorden? :)
jkru2133 @FicoF22 juni 2023 10:24
Heel simpel, omdat het gratis is
DLSS @Creesch21 juni 2023 15:56
Wat een interessant inkijkje zeg, dank daarvoor.

Wist niet dat er zo weinig mensen zin hadden om te modereren. Misschien is er dan toch een beetje hoop. (Als dit ook voor andere subreddits geldt).
killerdemon @Creesch21 juni 2023 17:01
Anders gewoon AI
Creesch
@killerdemon22 juni 2023 09:25
Anders gewoon AI
LOL, nee
Guru Evi @Creesch22 juni 2023 03:24
Ideaal wel, veel moderators (vooral in die grote subreddits) zijn echter mini-dictators, als je niet met hun politieke zienswijze overeenkomt of zelfs op een andere subreddit van onderwerpen dat hun niet goed zit wordt je er uitgeknikkerd.

In de grotere nieuws en politieke subreddits zijn er genoeg moderators die door oa. politieke partijen, commerciële interesses en activisten betaald worden om bepaalde zienswijzes door te duwen (zie oa Aimee Knight controversie) maar dat is al jaren zo, vb. het Clinton Super-PAC die $1M uitgegeven had om mensen online te ‘corrigeren’.

[Reactie gewijzigd door Guru Evi op 23 juli 2024 06:56]

Stoney3K
@DLSS21 juni 2023 15:42
Sorry dat ik zo cynisch ben maar modereren is echt geen hogere wiskunde. Het is niet zo dat moderators zó speciaal zijn dat niemand anders dat kan.

Er zijn waarschijnlijk genoeg mensen die moderator willen zijn als de huidige lichting zou opstappen.
En die het moderator-werk dan gruwelijk onderschatten maar wel misbruik gaan maken van de macht die ze daardoor hebben gekregen, waardoor een subreddit gesloopt wordt door een olifant in een porseleinkast.

Het zal niet de eerste subreddit zijn waarin dat gebeurt.
DLSS @Stoney3K21 juni 2023 15:47
Het is een wissel van moderators dus natuurlijk zal dat her en der een keer gebeuren (zoals dat voorheen ook al het geval was), maar ik betwijfel of het, door de maat genomen, veel anders zal zijn.

Naja, we gaan het zien. Hopelijk draait Reddit de ingezette koers terug (ik denk het niet).
Bor Coördinator Frontpage Admins / FP Powermod @Stoney3K21 juni 2023 18:45
Dat kan maar het kan ook de andere kant op, namelijk dat er prima of zelfs betere vervanging komt. De tijd zal het leren. Sowieso heb je vaak te maken met natuurlijk verloop waardoor je ook met een wijziging in moderators te maken krijgt wat tot op heden geen enkel probleem lijkt te zijn geweest.

[Reactie gewijzigd door Bor op 23 juli 2024 06:56]

PikachuNL @DLSS21 juni 2023 15:55
Hogere wiskunde is het zeker niet nee. In mijn jongere jaren heb ik een tijdje wat moderatie/admin-werk gedaan bij een game community. Voor de leuk/de passie, uiteraard. Mijn hemel, wat een bagger ik daar tegenkwam... Mind you, dit was alleen met tekst- en voicechat. Ik wil niet eens weten wat voor rioolslurrie een reddit moderator tegen kan komen met allerlei afbeeldingen en filmpjes die passeren.
DLSS @PikachuNL21 juni 2023 16:02
Dat klinkt onprettig inderdaad. Daar zou ik mijn tijd ook niet in willen steken…

Ik gok dat het in een game community wel onevenredig veel voorkomt (meer dan in subreddits als r/space, r/science ieg).

Vermoedelijk ligt dat deels aan het feit dat het een jonger publiek trekt (al heb je natuurlijk ook 30+ers zoals ikzelf die het een leuke hobby vinden)
PikachuNL @DLSS21 juni 2023 16:10
Onprettig is het zeker. In de games heb je inderdaad best een overschot aan jonge koters ja. ;)
Afgaande op wat ik wel eens voorbij zie komen op bijvoorbeeld reddit, wat dan nog niet weggemodereerd is of er tussendoor geglipt is, is het niet per se beter naarmate de doelgroep ouder is, helaas. Genoeg trolls, bots, flame-baiters, mensen die illegale content posten, racisten, etc. etc.
Mods worden niet voor niks "internet conciërges" genoemd. :)
DinX @DLSS21 juni 2023 15:59
Je hebt er wel belachelijk veel volk voor nodig, al helemaal zonder bots en andere scripts om het uit te voeren. Op de hentai subreddit hebben de mods hun hele workflow en statistieken laten zien. Je spreekt over 30k topics bvb waarop bij 15k zaken gerapporteerd zijn, duizenden ModMails,....

Zonder (betaalbare) API-toegang is een dergelijke grote subreddit modereren onbegonnen werk.
Of wie denk je dat zich bezig houdt met zorgen dat een sfw subreddit geen nsfw content krijgt, of erger, een nsfw subreddit kinderporno. Bestaan wel algoritmes voor maar wat met getekende versies zoals het voorbeeld hierboven.

Gaat Reddit het allemaal zelf doen door eigen personeel? Ze maken nu nog altijd verlies.
Facebook doet de moderatie zelf, daar hebben ze 500 miljoen dollar per jaar voor nodig.

Neem degelijke mods weg en zo'n subreddit gaat gewoon de dieperik in.
OruBLMsFrl @DinX21 juni 2023 16:07
Facebook doet de moderatie zelf, daar hebben ze 500 miljoen dollar per jaar voor nodig.
En vermoedelijk inmiddels al miljarden geïnvesteerd over de jaren om moderators juist zo snel mogelijk te laten werken met automatisering die bepaalde zaken helemaal weghoudt bij menselijke mods, automatische herkenning van patronen waar menselijke mods snel in kunnen springen met wat context, enzovoorts.

Al die zaken verwacht ik daar en bijvoorbeeld bij Youtube ook wel, die volgens Reddit de mods niet nodig hebben, want de basic Reddit app zou wel voldoen. Juist mods moet je enorm supporten lijkt me als menselijke kapitaal, intern en extern, betaald en vrijwillig. Verdien je altijd terug door een prettig platform te zijn waar bezoekers graag en veilig terugkomen.

[Reactie gewijzigd door OruBLMsFrl op 23 juli 2024 06:56]

Verwijderd @DLSS21 juni 2023 16:08
Ik snap niet waarom je het verband trekt met dat het niet complex is ten aanzien van dat het gratis wordt gedaan door moderators. Bedoel je daar mee te zeggen dat ze dankbaar moeten zijn dat ze het gratis verrichten? Of dat iedereen het kan doen, en ongeacht de koers van het moederbedrijf maar te slikken heeft wat er beslist wordt, en dat het gratis werk een voorrecht is omdat het geen hogere wiskunde is? De voor jou 10 anderen mentaliteit?

Of is Reddit voornemens moderators te vervangen door eigen betaalde moderators?
DLSS @Verwijderd21 juni 2023 16:14
Als iets niet complex is kunnen veel mensen het doen. Dat maakt de vijver waar je uit kan vissen naar vrijwilligers een stuk groter.

Maar het blijkt nu dus dat (in elk geval bij r/history) weinig mensen überhaupt zin hebben om het te doen. Wellicht maakt dat het verhaal anders. (Al betwijfel ik of reddit van koers gaat wijzigen)
Yzord @orvintax21 juni 2023 15:26
Dan zijn er genoeg anderen die de modstatus van grote subreddits over willen nemen.

Zoiets krijg je nooit voor elkaar om gezamenlijk de handdoek in de ring te gooien in de hoop dat het Reddit financieel treft. Een vacaturepagina voor nieuwe mods voor bestaande subreddits zal in een dag (of twee) gevuld zijn. Helaas.
Creesch
@Yzord21 juni 2023 15:38
Dan zijn er genoeg anderen die de modstatus van grote subreddits over willen nemen.
Het overnemen van modstatus is heel wat anders dan ook echt modereren. Ik weet dat het populair is om alle mods te zien als "powertripping basement dwellers", maar in realiteit zijn het een grote en diverse groep vrijwilligers. Vrijwilligers die veel tijd en moeite hebben gestoken in de community die zij modereren. Die veel kennis hebben opgedaan over hoe een community werkt, hoe je bepaalde zaken herkent, etc.

Die kennis en ervaring vervang je niet zomaar door een verse groep mensen neer te zetten. Sterker nog, als reddit dat doet dan zal het stereotype wat mensen hebben van nutteloze mods in 1 keer een stuk beter kloppen.
Verwijderd @Creesch21 juni 2023 16:05
Je doet nu voor alsof alle moderator's weer heilig eendjes zijn met echte kennis van de bronmaterie.
De waarheid is dat deze in het midden ligt. Je hebt fantastische mod's maar ook super slechte. Net als met alles wat mensen doen....

Sterker nog, als reddit dat doet dan zal het stereotype wat mensen hebben van nutteloze mods in 1 keer een stuk beter kloppen.
Zulke uitspraken kloppen natuurlijk nooit. Je weet helemaal niet wie vervangen wordt, wat de capaciteiten van die persoon was en hoe geschikt deze persoon überhaupt voor deze rol was (tijd, aandacht, vakgebied, etc).
Creesch
@Verwijderd21 juni 2023 16:17
Je doet nu voor alsof alle moderator's weer heilig eendjes zijn.
Nee, dat is weer jouw interpretatie waar je het naar de andere kant doortrekt.
met echte kennis van de bronmaterie
Domeinkennis is simpelweg een ding wat mensen op doen. Mensen die ergens nieuw aan beginnen hebben die domeinkennis niet, in een gezonde werkende organisatie is er sprake van onboarding en kennis overdracht. Op het moment dat je mods gaat vervangen gebeurt dit niet.

Enfin, dat maakt verder niet uit, mijn vraag is nog steeds waar je deze nieuwe moderators vandaan gaat halen. Het is een ondankbare taak die maar weinig mensen echt bereid zijn op zich te nemen.

En dan kom ik ook uit op de vraag die ik hier en hier ook al stelde "waar ga je die mensen vandaan halen?".
Verwijderd @Creesch21 juni 2023 16:10
Er wordt vanuit de niet-moderator community inderdaad heel denegrerend over moderators gesproken, wat ik niet helemaal begrijp. Ik heb zelf wel 'ns problemen gehad met moderators, maar dat is wat mij betreft niet representatief voor alle moderators.
Dennism @orvintax21 juni 2023 15:29
Ik zag toen straks wat screenshots gedeeld worden op discord van mensen die posten op een bepaalde reddit om aan te geven dat ze bestaande, vaak grote, subs wel willen overnemen zodat ze weer open gaan. Ik vermoed dat er dus nog genoeg vrijwilligers zijn, zeker in de populaire subs.
Creesch
@Dennism21 juni 2023 16:40
Mensen die het idee van overnemen leuk vinden, of mensen die ook echt gaan modereren? Daar zit een groot verschil in waar maar al te makkelijk overheen wordt gekeken.
Dennism @Creesch21 juni 2023 16:45
Of ze succesvol zijn moet natuurlijk blijken, maar vooralsnog lijkt er genoeg volk te zijn die in ieder geval de titel moderator op zich wil nemen. Of ze daarna ook daad bij woord zullen voegen, dat is natuurlijk een 2de vraag.
Bor Coördinator Frontpage Admins / FP Powermod @orvintax21 juni 2023 18:43
Wat denk je dat er gebeurt met Reddit wanneer die er schoon genoeg van hebben?
Dan komen er misschien andere moderators die het stokje overnemen? Niemand is onvervangbaar. Dit issue lijkt mij niet onoverkomelijk. Je zou zelfs toekomstige moderators kunnen gaan screenen of laten "solliciteren" om meer zekerheid te hebben rond kwaliteit.

[Reactie gewijzigd door Bor op 23 juli 2024 06:56]

divvid @orvintax22 juni 2023 06:34
Dan gaan ze daar gewoon AI voor inzetten. Of dat succesvol gaat zijn is een tweede om redenen die @Creesch aangeeft, maar ze zijn er stom genoeg voor
Creesch
@divvid22 juni 2023 09:22
AI zullen ze moeten trainen voor elke specifieke subreddit. Daarbij kan je niet alleen maar uitgaan van mod acties omdat daar de context van "waarom" ontbreekt. Dus dan heb je een modteam nodig die tijd en effort steekt in het onderwijzen van het machine learning model. Dit verzin ik overigens niet, mod burnout is een ding en ik heb regelmatig gekeken naar mogelijkheden om de druk op mods te verlichten.

Een greep uit de oplossingen waar we naar hebben gekeken.
  • Bayes filters, dit is geen AI overigens. Dit is het principe waar spam filters in je mail ook op werken. In /r/history werkte dit sowieso niet omdat het absoluut geen context kan onderscheiden. Wat problematisch is aangezien sommige onderwerpen prima in historische context kunnen besproken worden maar in een andere context problematisch zijn.
  • Een paar jaar geleden introduceerde google een API die via AI gebruikt zou kunnen worden voor moderatie. De New York Times (paywall, gooi de url eerst in google dan kan je er wel bij) heeft dit indertijd ingezet in hun comments sectie. We hebben toen contact gehad met het team daarachter een ook proef gedraaid. Deze API liep ook tegen het context issue aan. Toen we ook lieten zien welke complexe moderatie problemen we al handmatig in automoderator hadden zitten liet google ons weten dat we het beter daar bij konden laten. Ze vertelden ons letterlijk dat onze use case te complex was voor wat ze gebouwd hadden.
  • Meer recentelijk heb ik dus ook gekeken naar LLMs en dergelijke. Deze hebben enige potentie maar hebben dus wel intensieve training nodig en zullen zeker in het begin constant "begeleid" worden. Per definitie kan reddit dit dus niet als ze AI willen inzetten om mods te vervangen.
divvid @Creesch22 juni 2023 11:41
precies, daarom mijn laatste zinnetje
Creesch
@dehardstyler21 juni 2023 15:35
Misschien kun je me uitleggen wat het verschil is tussen vrijwilligers in het echte leven en mensen die hun tijd investeren in online gemeenschappen over onderwerpen die ze belangrijk vinden?

Ik ben benieuwd naar het antwoord, want tot nu toe heeft niemand me dat kunnen geven.

Zo vreemd dat dit vaak ter sprake wordt gebracht.
Praat je op dezelfde manier over vrijwilligers die bardienst draaien in een voetbalclub, vrijwilligers die investeren in het organiseren van buurtevenementen, of welke andere vrijwilliger dan ook IRL?

Waarom zijn mensen op het internet die hun vrije tijd investeren in een onderwerp waar ze om geven opeens geen vrijwilligers meer maar "powerhungry mods"?
Verwijderd @dehardstyler22 juni 2023 01:26
Omdat ze jouw bagger eruit filteren hebben ze een powertrip?
TheVivaldi @DLSS21 juni 2023 16:56
De protesten hebben wel zin. Zoals ik al bij het vorige artikel aangaf, zijn er nu al adverteerders die hun campagne op pauze hebben gezet en er zijn er ook die aangegeven hebben dat te gaan doen als dit langer duurt. Dat zou best wel eens de omzet van Reddit kunnen nekken en dat kunnen ze niet gebruiken, zo in de eerste paar maanden van de beursgang.

https://www.engadget.com/...3521266.html?guccounter=1
Mathijs Kok @TheVivaldi21 juni 2023 19:24
Dat artikel gaat over de effecten van de 'staking'. De staking die er dus in cijfers gewoon niet was. Het artikel geeft ook een enkele firma (hotel vergelijking) die bedenkingen heeft. In de werkelijkheid zullen de veranderingen zeer positief zijn voor adverteerders. Met het verdwijnen van de apps zullen veel meer gebruikers advertenties krijgen en komen nieuwe groepen gebruikers opeens in beeld.

Zoals altijd voorspellen tweakers dat veranderingen onheil brengen voor bedrijven. In de praktijk nemen bedrijven dit soort beslissingen pas na grondige studie. Zie Netflix en sharing. Tweakers voorspelde doem en ondergang, Netflix komt eruit met meer gebruikers, een gestegen omzet en niemand heeft het er meer over.

De wens is hier vaak de vader van de gedachte.
TheVivaldi @Mathijs Kok21 juni 2023 20:00
1 hotelketen? Ik citeer:
According to AdWeek, some ad buyers have at least temporarily paused advertising while they wait for the blackout to play out.
En er wordt zeker wel gevreesd voor meer schade:
And while Huffman has suggested that the company’s ad revenue hasn’t taken a significant hit from the protest, that could change if it drags on indefinitely in communities advertisers are particularly interested in reaching. “[Advertisers] didn’t want to become the subject of users’ opinions about Reddit’s decisions,” one unnamed ad buyer told the publication.
Guru Evi @TheVivaldi22 juni 2023 06:58
Net zoals de veranderingen op Twitter, iedereen is kwaad, de adverteerders wachten een dagje of misschien een week en eenmaal de storm neervalt dan terug volop de advertentiebudgetten investeren.

Grote adverteerders gaan heus niet naar een half gebakken systeem zoals Mastodon en de honderden mini-despoten van servers overtuigen om een grootschalig advertentiesysteem op te zetten. Andere platformen moeten ook eerst oogballen aantrekken alvorens het aantrekkelijk wordt en daarnaast ook het gereedschap aanbieden om advertenties te verspreiden en ook garanties kunnen geven dat de advertenties echt door een mens binnen een doelgroep gezien worden.

Advertenties brengen heel weinig op per persoon die ermee in aanraking komt, je moet echt al kunnen schalen naar duizenden interacties per dag met een minimum hoeveelheid ‘werk’ die je uit eigen zak moet betalen.
Deadsy @DLSS21 juni 2023 15:12
Voor een verliesgevend platform is elk verlies van bezoekers een grote tik, vooral aangezien ze geen idee hebben hoe ze winstgevend moeten worden.
DLSS @Deadsy21 juni 2023 15:18
Ik denk dat echt een miniem percentage vertrekt. De uitingen van mensen reflecteren vaak niet hun daadwerkelijk gedrag.

Hierbij past dat ik ook meteen maar de hand in eigen boezem steek; hoewel ik de ontwikkelingen hekel gebruik ik reddit ook nog steeds en zal ik dat in de toekomst vermoedelijk blijven doen.

(Kleine kanttekening: Twitter snoept, verassend genoeg, steeds meer “app tijd” van Reddit af. Ik heb mijn feed verder geoptimaliseerd en ik haal er steeds meer plezier en interessante informatie uit)
langestefan @DLSS21 juni 2023 16:40
Maar hoe kom je erbij dat het maar om een miniem percentage gaat? Ik moet eerlijk zeggen ik gaf zelf ook vrij weinig om de protests, maar hoe Reddit hiermee omgaat spreekt echt boekdelen. Ik denk dat de 'goede' mods er hierdoor ook mee stoppen of door reddit verwijderd zullen worden, veel subreddits zullen dat niet overleven of in ieder geval zwaar achteruit gaan in kwaliteit. Ik ben er in ieder geval wel klaar mee nu, ben actief op zoek naar een alternatief voor r/formula1, r/homeassistant en nog een paar technische kanalen. Dus mocht je nog wat weten...
ikt @DLSS21 juni 2023 15:24
90% van de gebruikers genereert geen content.

Als die 10% (of nou ja, eerder 5%) weg gaat, ís er geen content meer voor die 90% en zal die ook vertrekken. Reddit maakt nul content - de power users *zijn* de content.
DLSS @ikt21 juni 2023 15:32
Nogmaals, ik ben tegen de ingezette koers van Reddit. Maar jij denkt echt dat mensen gaan stoppen met het plaatsen van memes en comments? Dat lijkt me ontzettend sterk.

Keek net even op r/science en r/space, twee van mijn meest bezochte subreddits.

Alles is daar nu al weer bij het oude…

Mensen willen gewoon over hun favoriete onderwerpen praten…

[Reactie gewijzigd door DLSS op 23 juli 2024 06:56]

jjohnnie @DLSS21 juni 2023 16:10
Mensen willen gewoon over hun favoriete onderwerpen praten…
Dit is dus helaas wel één van de problemen die hier ook bij komt kijken: mogelijk kun je steeds meer over je favoriete onderwerpen praten.
Het wordt volgens mij veel vergeten, maar Reddit doet al aardig z'n best om minder NSFW content te hebben. En daar bedoel ik absoluut geen seks/porno mee, hoewel dat ook normaal zou moeten zijn (de behoefte hierover te praten is er nu eenmaal).

Er zijn subs over depressie, zelfmoord, drugs, seks(ualiteit) of gewone gesprekken die gevoerd worden over zaken waar je redelijk privé steun kunt vinden in de Reddit communities.
Ik lees bijvoorbeeld dagelijks in subs als r/vaporents of (vooral) r/shrooms emotionele reacties van mensen die echt geholpen zijn door de community. Dat soort subs zijn mogelijk (!) in gevaar, terwijl zo ontzettend veel mensen steun vinden in zulke subs.

Juist voor zulke subs kunnen mensen niet gemakkelijk ergens anders terecht.

Hoe zonde zou het zijn als die subs uiteindelijk verdwijnen. Online communities zijn voor veel mensen echt een uitkomst.

[Reactie gewijzigd door jjohnnie op 23 juli 2024 06:56]

Tintel
@DLSS21 juni 2023 15:19
Ik vind 10% nog best wel veel...

En dat ophef wegzakt - ja, dat is altijd zo. Maakt niet uit hoeveel mensen protesteren. Onze aandacht verschuift altijd langzaam. Nieuiwe zaken duiken op en aandacht verdelen is dus ook minder aandacht voor een bepaalde zaak.

Maar dat is dus geen reden om dan maar te zeggen -"ach, waait wel over".
CH4OS @DLSS21 juni 2023 16:18
Ik weet niet hoeveel gebruikers Reddit heeft in totaal, maar als daarvan 10% er wel problemen mee heeft, kan dat nog best een groep zijn die groter is dan het totaal aantal users op Tweakers. ;)

Dat het overgrote deel van de gebruikersgroep het niets interesseert wat er gebeurd en dat zij maar hun dingen kunnen doen, betekend niet dat iedereen dat dan ook maar moeten kunnen. Leuk voor de mods en slechtzienden dat hun (3rd party) tools nu wel gratis mogen blijven, maar dan ga je dus wel weer onderscheid maken en of dat zo'n goed idee is?

[Reactie gewijzigd door CH4OS op 23 juli 2024 06:56]

DLSS @CH4OS21 juni 2023 16:21
Ja klopt, misschien is dat maar goed ook. Hier is het nog altijd redelijk ‘goed toeven’😅
Khrome @DLSS21 juni 2023 17:43
Die 90% van de gebruikers zal in de komende maanden wel merken hoe het is om op een subreddit te zitten zonder actieve mods ;p

De rol van mods wordt nogal zwaar onderschat denk ik, vooral op grotere subreddits. Moderaten doe je niet even 2 uurtjes per week 'wanneer je tijd hebt'. Dat is ook de reden waarom zoveel mods kwaad zijn op de admins, want zij denken dat blijkbaar wel.

Het jammere neveneffect van als de (third party) modtools goed werken en je werk grotendeels onzichtbaar is.
Mathijs Kok @Khrome21 juni 2023 19:25
Die 90% van de gebruikers zal in de komende maanden wel merken hoe het is om op een subreddit te zitten zonder actieve mods ;p
Wacht, jij denkt echt dat 90% van de subs niet meer gemodereerd zullern worden? Dat is een hele straffe uitspraak die naar mijn mening geen enkele grond heeft.
The Realone @Mavamaarten21 juni 2023 14:54
Dat ze hun middelvinger opsteken is prima, maar dan moet dat zijn om even lekker tegen de schenen van Reddit te schoppen en niet verbolgen zijn als het protest uiteindelijk geen effect heeft. In feite is 'protest' in deze dus niet eens de juiste terminologie. Het is eerder een wraakactie.
De community heeft "het recht" pissig te zijn over de gang van zaken en Reddit heeft het recht om te doen wat ze willen met hun platform. Beiden dus prima, maar Reddit is in deze degene die de koers bepaald. Hoe ze er komen en in welke staat valt te bezien.
bzuidgeest
@Mavamaarten21 juni 2023 14:57
Maar kijk je een beetje verder dan is het eerder een situatie waar mensen waardevol werk helemaal gratis deden,
En als je zo naief bent om dat voor een bedrijf met winstoogmerk te doen na alle andere voorbeelden waar het bedrijf zijn middelvinger op stak.... na ja, laten we zeggen dat het niet slim is.

Reddit is een platform, net als YouTube. Ze hebben gebruikers nodig voor hun bestaan, maar die gebruikers krijgen daar ook diensten voor terug. Zonder reddit hadden die mensen hun spulletjes ergens anders moeten hosten. Dus die hele claim van wij werkten gratis..... Beetje dubieus.
als ik wordpres zou promoten omdat ik geld verdien aan die sites, dan krijgt wordpres niet ineens een verantwoording naar mij... (for the record, doe niets met wordpress). Het zou een mutually benificial relatie zijn die elk moment kan veranderen. Puur zakelijk.
Hydra @Mavamaarten21 juni 2023 14:57
Reddit profiteert van de content die mensen produceren, en dat zijn vooral de gewone users. Als je als onbetaalde vrijwilliger wil helpen een dergelijke community schoon te houden; helemaal prima. Als je het niet meer wil doen; gewoon niet meer doen, en het lekker aan een ander overlaten.

Maar dat is niet wat hier gebeurt. Ze gaan niet weg want dan weten ze prima dat ze in no time vervangen gaan worden en hun 'macht' kwijtraken.

Vergeet niet dat er ook een keerzijde zit aan het hele verhaal. Een flink aantal 'powermods' verdienen flink aan de moderatierechten die ze hebben.

Het verhaal ligt wel echt een stuk genuanceerder dan 'arme' vrijwilligers die 'helemaal voor niets' modereren.
Khrome @Hydra21 juni 2023 17:45
Ik denk dat je zwaar onderschat hoeveel tijd en moeite er zit in het modereren van grotere subs. Mods zijn vrijwilligers, als er geen vrijwilligers zijn zijn er geen mods. Ja, ze zetten nogal de hakken in het zand, maar ik vraag me af of, als je het modwerk aan een rando anderman overlaat, het opeens zoveel beter gaat zijn.

Dan krijg je in principe zoiets als 4chan.
Youckle @Mavamaarten21 juni 2023 15:56
Wie is eigenaar van de informatie/berichten in een subreddit? En als Reddit dat niet is, mag de eigenaar dan die info daar weghalen en ergens anders plaatsen?
YopY @Mavamaarten21 juni 2023 16:09
we don't negotiate with terrorists en het is hun goed recht om geld te vragen voor een product.
Inderdaad, dat mogen ze gewoon doen. Maar ze waren er absoluut in; weinig / geen overleg, geen handreikingen, geen normale transitieperiode, en geen compromissen. Dat is niet hoe je een goeie relatie met je gebruikers en vrijwilligers onderhoudt.
Keypunchie @Mavamaarten21 juni 2023 16:18
Uiteindelijk snap ik het standpunt van reddit ook wel, we don't negotiate with terrorists en het is hun goed recht om geld te vragen voor een product.
Om je eigen meest ge-engageerde gebruikers als "terrorists" te bestempelen is natuurlijk van de zotte.

Er zit een weeffout in de governance van Reddit en het management van Reddit lijkt het op de meest confronterende manier aan te pakken.

Mij lijkt het niet verstandig. De tijd zal het leren. Maar er zijn genoeg populaire 'social media' en contentplatformen die verdwenen zijn (Myspace, Hyves), of geen schim meer van wat ze ooit waren (Slashdot, Digg).
i-chat @Mavamaarten21 juni 2023 18:38
we dont negotiate with OUR USERS... hoe je hier terrorisme bij denkt te moeten halen en er dan ook nog eens +2 voor te krijgen is natuurlijk wel echt het einde van weldenkendheid.

maar waar het nu toch uiteindelijk op neer komt is dit.

om bedrijven tegen ongeoorloofd rechtenmisbruik te beschermen eigenen ze zich rechten toen zodat gebruikers niet om de 10 minuten kunnen komen klagen over misbruis of toch niet meer ok vinden dan hun posts blijven staan.

ik de praktijk betekent het dat bedrijven als twitter, facebook en nu dus ook redit denken eigenaar van de data te zijn, en dus ook dat ze misbruik kunnen maken van hun adminrechten om protesten de kop in te drukken nu het daadwerkelijk geld gaat kosten...

JA een ieder is vrij om uiteindelijk redit te verlaten, maar in principe dus niet om dan ook al zijn harde werk van redit af te halen en dat elders te posten (op zich hebben individuele personen dat recht wel maar als mods met een grote groep users naar een ander platform willen dan wordt die overgang gewoon ontzettend lastig. en gaat een groot deel van hun hard opgebouwde werk gewoon stuk.

wat redit hier doet is gewoon een godwin toepassen en zeggen - wat julie ook doen, wij zijn admin.

ik hoop van harte dat dit het einde van redit is, zo'n goed platform was het al niet, en het zou fijn zijn als mijn google search q's straks wat minder redit meuk laat zien.
obimk1 @Mavamaarten21 juni 2023 15:37
Wat hier gevaarlijk aan dit commentaar is:

Moderatoren worden terroristen genoemd.

Dus omdat ik het niet eens met je bent, mag ik je terrorist noemen?

Geld vragen voor je product is prima, maar niet de mensen benadelen die je (gratis) hebben groot gemaakt.
Alxndr @obimk121 juni 2023 16:00
Nee, als je angst zaait en schade aan probeert te richten, dan mag je iemand een terrorist noemen.

Of je het leuk vindt of niet, het platform is van Reddit, zij mogen er mee doen wat ze willen en de regels bepalen. Als jij vrijwillig je bijdragen levert is dat jouw keuze, maar dat geeft je geen enkel recht.

Subs op NSFW zetten zodat er geen advertenties getoond kunnen worden is sabotage, en dat kun je terrorisme noemen.
Ook al Bezet @Alxndr21 juni 2023 16:11
Subs op NSFW zetten zodat er geen advertenties getoond kunnen worden is sabotage, en dat kun je terrorisme noemen.
Op die manier kun je wel meer vormen van protest terrorisme noemen. Staken kost een bedrijf geld, dus stakers zijn terroristen. Protestacties waar het verkeer last van heeft? Ook terrorisme.

Lelijke dingen zeggen over reddit? berokkent ze ook schade, dus terrorisme.

[Reactie gewijzigd door Ook al Bezet op 23 juli 2024 06:56]

Alxndr @Ook al Bezet21 juni 2023 16:22
Jij ziet niet het verschil tussen op zwart gaan (staken) en er NSFW van maken (sabotage)? OK.

Een dagje niet werken is heel iets anders dan de winkel overhoop halen zodat je de dag na de staking niet gewoon weer zonder al te veel problemen aan het werk kan.
Ook al Bezet @Alxndr21 juni 2023 16:32
Een dagje niet werken is heel iets anders dan de winkel overhoop halen zodat je de dag na de staking niet gewoon weer zonder al te veel problemen aan het werk kan.
De vergelijking tussen een fysieke winkel en een website gaat hier mank. Het NSFW schakelaartje gaat twee kanten op, nsfw posts zijn te verwijderen (en zakken sowieso vanzelf weg zolang er verkeer is). Afgezien van wat gederfd inkomen is er geen enkele permanente schade.

Overigens hebben ze op zwart gaan eerst geprobeerd, na een paar dagen kregen ze van de admins de keuze om of de subs weer open te zetten, of vervangen te worden.
Alxndr @Ook al Bezet21 juni 2023 16:39
Iets wat overhoop gehaald is kun je ook gewoon opruimen, of de puinhoop nu fysiek is of digitaal: het kost gewoon tijd en geld.

Ik zie echt niet wat het probleem met m'n metafoor is, maargoed, we zitten duidelijk op verschillende golflengtes, dus laten we het hier maar bij laten.
Ook al Bezet @Alxndr21 juni 2023 16:44
het kost gewoon tijd en geld.
Wordt door mods gedaan, vrijwilligers, dus kost ze niets.
Ik zie echt niet wat het probleem met m'n metafoor is,
Je metafoor is het grootste probleem niet. Het probleem is dat je het overhoop halen van een winkel kennelijk ziet als een vorm van terrorisme.

Met dat soort angstzaaierij kun je net zo goed jezelf als terrorist bestempelen.
Alxndr @Ook al Bezet21 juni 2023 17:07
OK dan laten we het er nog niet bij.

Je voorlaatste reactie gaat over mijn metafoor, maar dat is nu ineens niet het grootste probleem?

En je kent het woord terrorisme niet in andere context dan zelfmoordaanslagen? Dat zegt toch echt meer over jou dan over mij.

En wat voor angst zaai ik, hoe haal je het in je hoofd om het nu persoonlijk op de man te gaan spelen?! Kom op zeg, gedraag je een beetje.
Ook al Bezet @Alxndr21 juni 2023 17:27
En je kent het woord terrorisme niet in andere context dan zelfmoordaanslagen?
uit dat artikel
En wat vreten deze 'jongeren met sociale problemen' dan zoal uit? Och, het gebruikelijke. We sommen even op. Deze 'jongeren met sociale problemen' bedreigen badgasten met vuurwapens, ze plunderen supermarkten, jonge meisjes worden seksueel geïntimideerd en barpersoneel wordt bedreigd.
Hoe is dat in vredesnaam te vergelijken met moderators die een sub op nsfw zetten?
En wat voor angst zaai ik,
Je beschuldigt mensen volkomen onterecht van terrorisme.
hoe haal je het in je hoofd om het nu persoonlijk op de man te gaan spelen?! Kom op zeg, gedraag je een beetje.
Speel ik op de man? Ik probeer alleen te zeggen dat je de lat voor terrorisme zelf zo laag legt dat je er makkelijk overheen kunt stappen.
Alxndr @Ook al Bezet21 juni 2023 18:38
Je vergeet voor het gemak ook compleet hoe we het hier over terrorisme kregen hè? Ik zou zeggen lees de hele discussie nog eens terug, maar daar heb je waarschijnlijk geen zin in gezien je alleen maar wil bashen en trollen.

Ik probeerde hier in alle redelijkheid een ander zienspunt (niet eens mijn eigen notabene) uit te leggen, maar je blijft maar doorgaan.
Ook al Bezet @Alxndr21 juni 2023 19:13
Je vergeet voor het gemak ook compleet hoe we het hier over terrorisme kregen hè?
Nee hoor, ik reageerde hierop, omdat ik het een redelijk bizarre bewering vond. Als dat al terrorisme is, dan verliest het woord z'n betekenis.
Subs op NSFW zetten zodat er geen advertenties getoond kunnen worden is sabotage, en dat kun je terrorisme noemen.
maar daar heb je waarschijnlijk geen zin in gezien je alleen maar wil bashen en trollen.
Wie zei er iets over op de man spelen?
[...] maar je blijft maar doorgaan.
Takes two to tango, het staat je vrij me te negeren.

[Reactie gewijzigd door Ook al Bezet op 23 juli 2024 06:56]

obimk1 @Alxndr21 juni 2023 17:48
NSFW => geen advertenties, dus geen winst maken?
Alxndr @Mavamaarten21 juni 2023 15:57
de third party tools het makkelijk maakten.
Die tools zijn inmiddels toch (bijna) allemaal uitgezonderd van de API kosten?
Jerie @Mavamaarten21 juni 2023 16:18
we don't negotiate with terrorists
Grappig. Toevallig net een podcast over gehoord (van Lex Friedman). Natuurlijk is onderhandelen met terroristen wel degelijk een optie. De vergelijking met terrorisme gaat mij hier trouwens veel en veel te ver. Snap jij het dat een moderator met een terrorist wordt vergeleken? Dus een moderator van Reddit die protesteert staat gelijk met Al-Qaida? Kom op zeg, belachelijk :/ eerder met een activist die destructief niet schuwt. Ja, dat is iets anders dan een geweldloze activist, maar vergelijking met terrorisme is belachelijk.

[Reactie gewijzigd door Jerie op 23 juli 2024 06:56]

Triblade_8472 @Mavamaarten21 juni 2023 20:30
Wat ik niet snap is dat de mods hun werk niet simpelweg neergooien en ervoor betaald willen worden.

Als Reddit een commercieel bedrijf is (duh), dan moeten ze alle werknemers ook gewoon betalen. En mods zijn feitelijk medewerkers.

Ofwel, als ze die mods nu betalen is alles zoals het hoort.
gimbal @Mavamaarten22 juni 2023 11:22
dan moeten ze ook niet schrikken dat de mensen die gratis werken de middelvinger opsteken.
Ze schrokken ook niet, ze corrigeerde. De middelvinger opsteken is ophouden met wat je vrijwillig doet, dit ging een stap verder en dat was een stap te ver. Je kunt denken van het hele Reddit debacle wat je wilt en iedereen heeft recht op een eigen mening, maar zodra je vuur met vuur gaat bestrijden dan ben je zelf ook niet zuiver meer.

Dit is een belangrijk moment waar iedereen zou moeten opletten en nadenken in plaats van volledig in de aanval gaan richting Reddit, de eigenaar van de site. Na vele jaren gebruik van de site heersen er duidelijk gedachtes die absoluut niet waar zijn en dat vereist een flinke koerscorrectie. Van iedereen. Want anders gaat dit ook gebeuren bij andere populaire sites. Met name mensen die heel veel denken "dit is mijn subreddit" doe moeten even hun vocabulair aan gaan passen. Het was nooit jouw subreddit.
stijnvdlippe @BiaggioLuciano21 juni 2023 14:32
Het hypocriete is dat Reddit niks is zonder de moderators die de subreddits op orde houden. Door de voorgestelde wijzigingen van Reddit wordt het werk van moderators alleen maar moeilijker gemaakt, dus de moderators mogen best klagen dat "hun speelgoed gebroken is".

[Reactie gewijzigd door stijnvdlippe op 23 juli 2024 06:56]

Hydra @stijnvdlippe21 juni 2023 14:38
Het is die mods volledig vrij om gewoon weg te gaan. Maar in plaats daarvan gaan ze als een klein jochie de bal oppakken en hard roepen dat de rest dan ook niet meer mag voetballen.
Benjamin- @Hydra21 juni 2023 15:00
Deze vergelijking zou prima opgaan, als het niet was dat Reddit letterlijk niets is zonder al deze vrijwilligers. Dit zijn geen kleine jochies die aan het voetballen zijn. Dit zijn de mensen die hebben gezorgd dat Reddit uberhaupt iets waard is.

Dus als je het voetballen als vergelijk wilt houden, dan krijg je dit:

Reddit heeft een voetbal veld neergelegd.
Vrijwilligers hebben vervolgens een stadion er omheen gebouwd, diverse verbeteringen aan het veld. Vervolgens hebben zij een stadion gecreerd waar mensen graag willen gaan voetballen, dit met gereedschap die niet door Reddit is gemaakt.
Grote voetballers komen daar om een mooie show neer te zetten, mensen komen vanuit de hele wereld daar naar toe om te kijken. Ondertussen vangt Reddit geld voor al deze mensen. Zij verdienen geld doordat vrijwilligers een prachtig stadion hebben neergezet, doordat andere vrijwilligers een mooie show neerzetten, en zij kijken wat toe.

Nu denkt Reddit opeens, wacht eens even, wat als we een stuk van het stadion verkopen? Daar kunnen we dik geld mee binnen halen, want de waarde ligt enorm hoog door al het werk van die vrijwilligers.
Maar voordat we dat doen, gaan we eerst zorgen dat de omzet omhoog gaat, en ipv dat die vrijwilligers het zelf gemaakte gereedschap gebruiken, forceren we ze om onze rotzooi te gebruiken, maar wel rotzooi waar wij meer door verdienen, en daardoor meer waard zijn als we een gedeelte verkopen.

En wat blijkt, al die vrijwilligers die hebben gezorgd dat Reddit iets waard is, die zijn het daar niet mee eens.

Geeft je toch wel een ander perspectief hoop ik.
Hydra @Benjamin-21 juni 2023 15:05
Deze vergelijking zou prima opgaan, als het niet was dat Reddit letterlijk niets is zonder al deze vrijwilligers.
De reden dat deze protesten zo uitgevoerd worden is omdat deze mods prima weten dat als ze weggaan de gaten gewoon door andere users opgevuld worden.

Deze vlieger gaat niet op, sorry. Er wordt vooral door een klein nogal vocaal en ronduit aggressief gereageeerd op mensen die het niet eens zijn met dit 'protest'.

Als het allemaal zo slecht is, ga dan gewoon weg. Zo simpel is het. Maar ja, dan ben je je mod status kwijt, en die krijg je nooit meer terug.

Reddit's waarde komt van de content die gebruikers produceren. Niet van de moderators. En als je als gebruiker nu aangeeft het niet eens te zijn met die acties, komt je dat al snel duur te staan. Niks 'democratisch'.

[Reactie gewijzigd door Hydra op 23 juli 2024 06:56]

Creesch
@Hydra21 juni 2023 15:57
De reden dat deze protesten zo uitgevoerd worden is omdat deze mods prima weten dat als ze weggaan de gaten gewoon door andere users opgevuld worden.
Met welke mensen dan?
In /r/history (waar ik tot vorig jaar mod was) staan modaanvragen altijd open.
Toen we daarmee begonnen, kregen we wekelijks een gestage stroom aanmeldingen.
Vorig jaar hadden we geluk met één aanvraag per maand en vaak was dat een trol of spammer. Zelfs met aankondigingen was het niet veel beter.

Nu ben ik vorig jaar dus gestopt, maar het is nog steeds niet veel beter
But do you know how many mod applications we've received this year? 6.

Out of over 17 million people who are members of this Reddit, only 6 of them wanted to be apply to be a mod. And some of them were joke submissions too. We've had 1 serious application all year.

The whole reason this Reddit exists is because of the moderation team. Unmoderated subs get removed, we don't have any power mods on the team. This is the only Reddit that I moderate at all.

Reddit clearly cared enough to host a AMA about changes, and have cared enough to have discussions with moderators about solutions. It's not all pointless.
Ik heb nog steeds contact met diverse mensen in andere subreddits en daar is het echt niet heel veel beter.

Dus, waar gaat reddit die nieuwe mods vandaan halen? Laat ik het nog specifieker vragen, waar gaat reddit competente moderators vandaan halen die dezelfde passie hebben voor hun communities als de huidige moderators? Zeker nu het platform heeft laten zien weinig waarde te hechten aan de vrijwilligers die dit willen doen.
Benjamin- @Hydra21 juni 2023 15:54
Ik vind dat wel wat te simplistisch. Goede moderators vinden is lastig, goede moderators vinden die ook veel vrije tijd hebben, is nog lastiger. Natuurlijk kan je het argument aandragen dat ze niet allemaal even goed zijn, maar denken dat je ze zomaar kan vervangen, is een gedachte die heel goed past bij een manager die denkt al hun personeel wel even te kunnen vervangen met 16 jarigen.

Los van dat er enorme veel waarde zit in een schone subreddit, hebben de mods grote invloed op de content. Enerzijds nodigt een goede subreddit, het ook uit voor mensen om daar content te delen, en anderzijds zijn er ook zat moderators die deze content zelf maken. Een /r/games zal niet door gamedevelopers worden gedraaid, maar op veel informatieve subs zijn mods zeker actief in het creeren van content.

In mijn vergelijk had ik het verder ook over de bouwers, en voetballers. De bouwers creeren een mooie omgeving, waar de voetballers de content bieden. Beide zijn nodig. Reddit biedt simpelweg alleen de ruimte om dit te doen.

Dat gewoon maar weg gaan, dat is zo'n enorm simplistische gedachte. Als jouw iets niet bevalt op je werk, stap je dan ook iedere keer maar op? Of stap jij ook weleens naar je leidinggevende en laat je je mening horen? Zou jij ooit kunnen protesteren tegen iets, of laat jij alles over je heen komen?
Delblanco @Hydra21 juni 2023 16:16
Een deel van Reddits waarde komt zeker wel door moderators. Deze vrijwilligers zorgen ervoor dat een subreddit het doel behaald waarvoor deze is opgericht. Ze bezitten een schat aan inzichten en ervaringen waarom een post wel/niet geschikt is voor die subreddit.

Natuurlijk zijn deze mensen te vervangen, net als in het echte leven, echter als moderators opstappen moeten er kennisoverdracht zijn en nieuwe mensen ingewerkt worden. Als al deze vrijwilligers in 1 keer opstappen dan is een goede overdracht nauwelijks mogelijk. Het gevolg zal per subreddit mod-team anders uitpakken. Afgaande op mijn eigen reddit verleden kan ik zeggen dat ik afscheid genomen heb van communities omdat de mods veranderde wat voor mij een negatieve invloed had op het niveau van posts en comments.

Een online community kan niet zonder mods, net als een team mods niet zonder community kan. Beide hebben waarde.
Guru Evi @Benjamin-22 juni 2023 07:12
Het veld was altijd al eigendom van Reddit, het stadium was gezet, je mag gratis naar een match kijken zolang je je met je thuisadres inschrijft zodat ze je advertenties kunnen zenden en ook moet je naar het veld komen en advertenties zien en kun je ook biertjes kopen, maar (net zoals echte stadiums) grotendeels door advertenties ondersteunt. Je kunt er de rechten kopen om de match uit te zenden maar voor eigen gebruik kun je gratis een aantal matches thuis kijken.

Een van de mensen brengt een camera en verkoopt vervolgens voor 5 euro per jaar of 100 euro levenslangs uitzendingen van de matches zonder advertenties, en gebruikt enkel zijn eigen inschrijving om duizenden mensen te voorzien. Hij treft geen regelingen noch een contract om de matches uit te zenden, iets wat andere bedrijven al jaren deden. En eenmaal je de regels wilt handhaven omdat je een groter verlies draait, gaan een deel van die mensen die al jaren thuis blijven en geen bier kopen klagen en protesteren en gooien ze stoelen op het veld en verstoren de spellen en zeggen ze dat jouw stadium lelijk is en daarom hebben ze het ‘recht’ om in een ander stadium te zitten en hun bier te drinken terwijl jij maar de matches hoort te organiseren.

[Reactie gewijzigd door Guru Evi op 23 juli 2024 06:56]

Benjamin- @Guru Evi22 juni 2023 12:26
Advertentie inkomsten is absoluut een ding. Maar dit is simpel op te lossen, advertentie API open stellen en third party apps moeten deze gebruiken, anders krijgen ze geen toegang meer. Dit wilt Reddit echter niet.
Guru Evi @Benjamin-23 juni 2023 15:36
Adhv de antwoorden die ik gelezen heb op de threads wilden veel gebruikers dit ook niet, dat is juist de bedoeling dat ze voor die apps betalen.
Benjamin- @Guru Evi23 juni 2023 23:15
Natuurlijk willen veel gebruikers dat niet. Niemand wilt advertenties, en als je een paar euro eenmalig betaal, om nooit ads te hebben, is dat een goede deal.

Dat betekent echter niet dat dit geen mogelijkheid is. Dus wat maakt het dat Reddit dit niet wilt?
Guru Evi @Benjamin-24 juni 2023 02:06
Dit is blijkbaar inderdaad voorgesteld maar werd afgewezen door de Apollo dev, Hij heeft een belofte gedaan aan zijn gebruikers voor iets dat hij zelf niet in de hand had, net zoals hij wel degelijk wist dat zijn API key voor persoonlijk gebruik bedoeld was. Op een bepaald moment is slechte bedrijfsvoering zodanig slecht dat je niet anders kunt dan de deuren sluiten.
Benjamin- @Guru Evi24 juni 2023 15:59
Is dat een feit? Reddit heeft nogal wat onwaarheden over Apollo gedeeld.

Tevens ben ik niet bekend met Apollo, gebruik zelf Boost, en volg alles rondom Apollo niet heel nauw.

Ongeacht wat Apollo hiervan vindt, punt is dat Reddit dit wel kan aanbieden, dan zijn er absoluut nog mensen tegen, maar de meeste mensen begrijpen prima dat advertenties nu eenmaal een ding zijn. Wilt Apollo niet meewerken, dan prima, dan is die app dood.
lmartinl @Hydra21 juni 2023 15:01
Behalve dat deze acties in het algemeen door een meerderheid van de users gesteund wordt.

Ik zie het eerder als een lokale voetbalvereniging waarbij de (onbetaalde) trainers + de voetballertjes zelf gezamenlijk protesteren tegen besluit van het bestuur om toegangsgeld te vragen aan ouders die bij de wedstrijden komen kijken.

Dan kun je uiteraard als bestuur van de vereniging de trainers eruit schoppen en een random persoon van straat plukken ter vervanging, maar het is nogal naïef om te stellen dat daar de problemen mee zijn opgelost.
Hydra @lmartinl21 juni 2023 15:27
Behalve dat deze acties in het algemeen door een meerderheid van de users gesteund wordt.
Het is een vrij klein groepje mensen die dit roept, dat de meerderheid van gebruikers het er mee eens is. Maar aangezien de subs die open gaan, gewoon weer tot de orde van de dag overgaan, lijkt het vooral een kleine groep te zijn die recalcitrant wil blijven doen.

En je doet nogal alsof de huidige mods zo 'speciaal' zijn, maar dat is ook een compleet ongeregeld zooitje over het algemeen. Vaak zijn ze vooral enorm gehecht aan hun status als mod. Ook omdat er, in grote subs, geld mee te verdienen valt.
Mr_x007 @Hydra21 juni 2023 15:44
De meeste subs waar nu "bijzondere" regels (zoals alleen plaatjes/gifs van John Oliver) gelden hebben dit op basis van een poll onder de gebruikers van de sub de regels aangepast. dus is wat dat betreft democratisch gebeurd. Als de meeste gebruikers daar niet mee eens waren was het resultaat van die poll wel anders geweest
Verdant @Hydra21 juni 2023 16:01
Uit mijn eigen ervaring als iemand die zowel in de rol van moderator als in de rol van gebruiker met moderators in contact staat kan ik je vertellen dat je echt een compleet verkeerd beeld van mods hebt. Er zitten inderdaad machtsgeile figuren tussen die niet veel meer doen dan het verwijderen van een kwetsende post of comment. Die zijn inderdaad makkelijk te vervangen. Maar er zijn zo enorm veel moderators die veel meer dan dat zijn of doen, die op basis van hun kennis, ervaring en netwerk van veel grotere bijdragen leveren en hebben geleverd aan de groei en het onderhoud van de betreffende subreddits. Die mensen vervang je niet. Zelfs als je mensen met diezelfde passie en skills gaat vinden duurt het jaren voordat zo iemand een volwaardige vervanger is.
DLSS @lmartinl21 juni 2023 15:11
Daar geloof ik dus niets van. Over een paar maanden is 90% vd user base deze hele toestand (helaas) weer vergeten.

Als mensen er echt iets om zouden geven dan zouden ze het platform moeten verlaten als puntje bij paaltje komt.
lmartinl @DLSS22 juni 2023 11:42
Reddit heeft best wel iets unieks opgebouwd met de mods en subs. Dat vervang je niet zomaar.
Zowel de users als de mods vechten nu om dit te behouden ipv het platform te verlaten, en steken het idd liever in de fik dan hun subs kwijt te raken.

Je vecht alleen voor iets als je het waardevol wil en wil behouden.
DLSS @lmartinl22 juni 2023 15:29
Het is eigenlijk gewoon een veredeld forum. Het bijzonderen is dat ze allemaal onder 1 dak zitten.

Je zou toch denken dat het vrij eenvoudig is om een vergelijkbare website te maken. Probleem is dat 90% van de users waarschijnlijk niet mee gaat.
Tintel
@Hydra21 juni 2023 15:16
Alsof je het vergelijken met kleine kinderen de situatie verandert. Waarom wordt het toch kinderachtig genoemd als iemand het ergens niet mee eens is en vervolgens gaat protesteren? - op de een of andere manier. Dat is helemaal niet voorbehouden aan kinderen en dan nog, dat mogen ze toch ook wel doen?

Als een situatie verandert en deze lijkt slechter te worden in jouw ogen en de reden voor deze verandering lijkt een pure money-grab, dan is protesteren toch niet zo vreemd? En protest raakt vaak helaas ook de 'onschuldigen'.
Hydra @Tintel21 juni 2023 15:24
Alsof je het vergelijken met kleine kinderen de situatie verandert. Waarom wordt het toch kinderachtig genoemd als iemand het ergens niet mee eens is en vervolgens gaat protesteren?
De moderators zijn niet de 'eigenaar' van een subreddit. Er is nu een kleine groep mensen het aan het verstieren, vaak zonder enige input van de rest van de community.

Er was (ongeveer) een meerderheid wel vaak voor een sluiting van 2 dagen. Maar het zijn over het algemeen alleen de mods die dat nu opeens, zonder overleg, doortrekken naar heel iets anders. Ongeacht wat de gebruikers vinden of willen.

Daarbij; wat is het punt? Reddit is eigenaar. Je kunt het niet eens zijn met de changes (ben ik ook niet) maar daar heb je gewoon niks over te zeggen. Dus als je dan echt iets wil boycotten zou het logisch zijn om gewoon weg te gaan. Maarja, dan ben je je mod status kwijt, en dat willen ze ook niet.

En dat vind ik persoonlijk dus kinderachtig. Als je dit zo ernstig vindt, ga dan gewoon weg. Dat is volwassen; stemmen met je voeten.
Tintel
@Hydra21 juni 2023 17:06
Reddit is eigenaar
Ook als je een huis huurt (en ja - ik weet dan betaal je ook daadwerkelijk) heb je wel iets te vertellen natuurlijk. En feitelijk betalen de moderators met hun tijd - dus ze zijn slechts huurder. Maar hebben dus wel iets te vertellen.
En dat weggaan als je het niet bevalt - dat is toch juist geen volwassen reactie? Kinderen lopen weg. Volwassenen gaan de discussie aan. Lukt dat niet? Dan volgen protesten om de discussie op gang te brengen.
FreshMaker @Hydra22 juni 2023 11:11
Het is die mods volledig vrij om gewoon weg te gaan. Maar in plaats daarvan gaan ze als een klein jochie de bal oppakken en hard roepen dat de rest dan ook niet meer mag voetballen.
Technisch gezien is Reddit dat jochie.
De andere kindjes zijn (even) aan het basketballen met die bal, maar dat wil hij dus niet.
bzuidgeest
@stijnvdlippe21 juni 2023 14:58
En die moderators hebben zonder reddit geen platform. Dus niet maar 1 kan belichten als het even kan.
Het is een samenspel.

Youtube is ook afhankelijk van zijn gebruikers. maar de gebruikers krijgen ook diensten in de vorm van hosting. Het is een samenspel. De een bestaat niet zonder de ander.
NielsFL @stijnvdlippe21 juni 2023 15:12
Het hypocriete is dat Reddit niks is zonder de moderators die de subreddits op orde houden.
Dat werkt twee kanten op. De mods zijn ook niets zonder Reddit. Anders waren ze wel overgestapt naar iets anders.

Als het puntje bij paaltje komt is het voor Reddit makkelijker de mods te vervangen, dan het voor de mods zal zijn om zich elders te vestigen en het publiek mee te trekken. Vooral dat laatste is belangrijk. Lemmy installeren en roepen dat je de nieuwe Reddit bent kunnen we als Tweakers allemaal wel, maar vervolgens heb je niemand om te modereren.

Uiteraard heeft Reddit liever gratis mods dan betaalde, en dat weerhoudt ze vooralsnog van drastische maatregelen. Als ze met wat getouwtrek een hoop mods kunnen behouden scheelt dat behoorlijk in de kosten. Wie weet houdt Reddit ook nog iets achter de hand om de mods een beetje mee te paaien. Maar het idee dat je met dit soort acties echt kunt "winnen" van Reddit is naar mijn mening een illusie.
SgtElPotato @stijnvdlippe21 juni 2023 14:46
Ze mogen prima klagen, maar ze hoeven niet alles kapot te maken omdat ze het ergens niet mee eens zijn wel? Het zijn net kleuters.

Daarnaast werken alle modtools gewoon prima (ook in de Reddit app, maar velen willen alleen 3rd party tools gebruiken omdat de officiele Reddit app het pas later (of te laat in hun ogen ;) )). Dusja. Vrij kinderachtig allemaal.
Loller1 @SgtElPotato21 juni 2023 14:56
Reddit is inderdaad zéér kinderachtig bezig, en de moderators en gebruikers reageren daar natuulijk ook met kinderachtig gedrag op.
SgtElPotato @Loller121 juni 2023 16:46
De mods zijn kinderachtig bezig. Alle modtools die ze willen bestaan nog. Als je Apollo als modtool gebruikt moet je je even achter je oren krabben namelijk. De tools (queue bijvoorbeeld) in de officiële Reddit app zijn exact hetzelfde en werken prima. Maarja, internetnerds en een plan...
TheMaurice @SgtElPotato21 juni 2023 23:54
Zowel de mods alsook de content creators zijn juist de groep mensen die het protest veelal steunen, en dat zijn juist de mensen die zo'n subreddit draaiende houden. Zie niet echt in waarom dat "kleuters" zouden zijn, of "kinderachtig". Als reddit hen actief tegenwerkt en toont nul komma nul respect voor ze te hebben, dan is een protest een goede keuze. Snap dan niet echt je standpunt dat ze dan gedwee slechts mogen klagen of gedwee slechts weg mogen gaan; als je geeft om iets wat je opgebouwd hebt laat je dat niet zomaar vallen.
Stoelpoot @SgtElPotato21 juni 2023 14:54
Puur de subs kapot maken is niet de insteek van de protesten. Het is meer een voorbeeld van wat de wijzigingen in de praktijk betekenen. Veel mods geven aan dat ze door de wijzigingen bepaalde standaarden van moderatie los moeten laten, en dat ze daarom de subs op NSFW moeten zetten.

Is deze manier een beetje overtrokken? Wellicht. Maar het is wmb niet onredelijk om te stellen dat het verslechteren van modtools inderdaad inhoudt dat subs losser moeten worden gemodereerd.
Verwijderd @Stoelpoot21 juni 2023 15:12
1. Derde partij mod tools zijn nog altijd toegelaten en kosten niets. De reden is simpel, die eten geen miljoenen aan API calls en zijn geen concurrent voor Reddit. De derde partij tools dat zichzelf opbouwde door reddit gewoon te clonen via de API calls en iedere update in hun eigen platform steken (en zo geld verdienen op de rug van Reddit hun infrastructuur). Beide eten van de mods hun werk, laten we eerlijk zijn. Maar reddit heeft de infrastructuur kosten, de administrator kosten, de code kosten enz. En de JAREN van investeren in een verlieslatende zaak.

2. Subs op zwart zetten heeft niets te maken van hoe reddit eruit zal zien zonder mods. Er zullen ALTIJD mods zijn. Als all mensen dat nu mods zijn en niet eens zijn met Reddit opstappen, well, je zal genoeg mods vinden voor hun te vervangen. Niet genoeg mods vinden is een dood platform probleem, niet reddit issue.

3. Een beetje overtrokken? We spreken over het actief saboteren van een bedrijf. Niet van protesteren maar saboteren. Men steekt het niet onder hun stoel dat ze willen dat alle mensen opstappen van reddit (zie de mening van VEEL van die vocale mensen) en zegt tegen hun "stap dan op", is hun antwoord "waarom stap gij niet op". Huuuuueee???? Logica is een issue voor die mensen.

4. Er zijn nog veel subs dat niet bruikbaar meer zijn. /r/golang, /r/programming enz dat nu 12 dagen later gesloten zijn of je niet meer kan posten. Wat van dit valt onder "beetje" overtrokken.

Je kan protesteren maar ik HAAT die mening van vele protesteerders dat als je iedereen geen pijn doet (reddit maar ook iedere gebruiker dat hun niet steund of geen intereste heeft in dit gezeik) , dat het geen goede protesten is. En men actief zoekt om het platform te ondermijnen en vernietigen. Waarom? Wat was het weeral het doel? Juist, het was omdat sommige (grootgebruiker) apps volop moeten betalen of de boel dichtsmijten. En nu is het ineens niet meer over de apps maar vernietigen van reddit volgens vele omdat de CEO domme zaken zegt. Het is zijn eigen leven gaan leiden van zot op zotter. Keyboard warriors dat een "revolutie" willen (hun woorden).
Verdant @Verwijderd21 juni 2023 16:08
Reddit is in alle acties slechts gedreven door één ding: Het maximaliseren van de winst. Ze gaan nog net niet over lijken om dat te bereiken. Moderators klagen en vragen al jaren om betere tool en meer rugdekking van het adminteam. Reddit belooft gouden bergen, maar komt negen van de tien beloftes niet na. Vind je het dan heel gek dat moderators zich verenigen en besluiten om hun subreddits op zwart te zetten zodat het Reddit geld kost? Dat is de enige manier om hun aandacht te trekken, en het werkt want de subreddits waren nog geen halve dag op zwart of Steve Huffman/Spez greep al elk interview verzoek aan om mensen in een kwaad daglicht te zetten en stuurde vervolgens de grote boze wolf van u/ModCodeofConduct op de subreddits af, dat geheel tegen de mod code of conduct in dingen forceert om maar geen geld mis te lopen.

Helaas is Reddit niet het openbare vervoer. Als buschauffeurs willen staken kunnen ze dat op een publieksvriendelijke manier doen: door wel naar hun werk te komen, maar de reizigers geen geld te laten betalen. Wel de actie, wel de economische schade bij de werkgever, maar geen nadeel voor reizigers. Zo'n optie hebben Reddit mods niet. Die worden al jaren ondergewaardeerd door Reddit, uitgenodigd voor allerlei partnerprogrammas waar Reddit vervolgens niks mee doet en zien belofte na belofte gebroken worden, met beledigingen van de CEO als kers op de taart. Er is geen publieksvriendelijke manier om op Reddit te protesteren.
Guru Evi @Verdant22 juni 2023 07:31
door wel naar hun werk te komen, maar de reizigers geen geld te laten betalen

Dit noemt men medeplichtig/aansporen tot misdrijf, in sommige landen wordt dit als “constructieve diefstal” beschouwd en kun je dus een straf krijgen voor het aantal mensen die je aanspoort dit te doen.

Of het nu commercieel of door de belasting betaalt wordt maakt niet uit, je kunt geen ‘geld stelen’ van je werkgever omdat je niet akkoord gaat.

[Reactie gewijzigd door Guru Evi op 23 juli 2024 06:56]

Hydra @Verwijderd21 juni 2023 15:33
Er zijn nog veel subs dat niet bruikbaar meer zijn. /r/golang, /r/programming enz dat nu 12 dagen later gesloten zijn of je niet meer kan posten.
Precies. En dat is absoluut niet aan de community gevraagd en daarbij is ook nog eens de vraag in hoeverre een openbare poll op zo'n subreddit een vraag is aan de 'community' of dat deze skewed raakt door een kleine groep fanatiekelingen.

Een andere programming sub is ook nog dicht, en waar de gemiddelde poll daar een paar honderd reacties had, had de "hoe lang moeten we gesloten blijven" poll er duizenden. En dan was de "2 dagen" optie ook nog eens de meest veelvoorkomende, terwijl die subreddit nog steeds read only is.
KirovAir @BiaggioLuciano21 juni 2023 14:37
Zelf vind ik het wel tikkeltjes overdreven vanuit Reddit, maar tja, als mods zich als kinderen gaan gedragen wiens speelgoed is gebroken, dan snap ik wel dat er een kinderslot op komt. Zijn ze tegen hoe Reddit hier mee omgaat? Moeten ze maar stoppen, er zijn zat andere fora te vinden voor de meeste subreddits.
Uhm, reddit is niks zonder deze mods. Zij hebben deze subreddits opgetuigd dus lijkt me dat zij ze ook weer af mogen breken.
Reddit was niks zonder apps; daarom hebben ze de API vrijgegeven en andere mensen gratis en voor niks apps laten bouwen.

Nu wilt reddit zelf alle krenten uit de pap en als men een beetje voor elkaar opkomt is dat kinderlijk? Dit is letterlijk alles wat tegen community gevoel ingaat en wat aan de ballen sabbelt van het kapitalisme.

Ik vind het niks meer dan terecht. Eigenlijk hadden alle mods tegelijkertijd de handdoek in de ring moeten gooien. Je kunt zó veel content onmogelijk betaald modereren. Zelfs reddit had deze klap aan missende FTE’s aan vrijwilligerswerk niet kunnen opvangen.

Mensen die dat niet begrijpen snappen niet hoe reddit is opgebouwd. Reddit = deze mods. Er is niks wat reddit zelf heeft opgebouwd behalve een platform met vele tekortkomingen. (Die via RES en later apps zoals Alien Blue zijn opgelost).

[Reactie gewijzigd door KirovAir op 23 juli 2024 06:56]

Verwijderd @KirovAir21 juni 2023 15:21
Eigenlijk hadden alle mods tegelijkertijd de handdoek in de ring moeten gooien. Je kunt zó veel content onmogelijk betaald modereren.
En voor iedere mod dat oprot, staat er iemand gereed dat die machtpositie met plezier wilt overnemen. Het probleem is dat je de protesterende mods juist niet kwijt kunt geraken.

Ze willen hun machtspositie niet opgeven en blokkeren alles links en rechts, zichzelf voordoende als slachtoffers, terwijl zij het zijn dat de eerste schoten uitvoerde.
Mensen die dat niet begrijpen snappen niet hoe reddit is opgebouwd. Reddit = deze mods.
En dat is niet de discussie... Zoals ik zeg, voor iedere protesterende mod, kun je met gemak een mod vinden dat geen probleem heeft met de veranderingen, want de mod tools zijn vrijgesteld van de API prijzen. Het is gewoon een machtspelletje geworden en de meeste mod weten dat als Reddit het echt wilt, dat ze gewoon iedere mod kunnen vervangen. Het is en blijft hun platform en mensen zitten te spelen met reddit hun inkom. Het is leuke en wel voor hun om achter hun keyboard te spelen maar voor reddit is het hun bedrijf, hun personeel enz. Mensen begrijpen dat echt niet.

Moesten mods misbruikt worden, gedwongen worden om gratis te werken, dat is een totaal andere zaak maar zo is het niet. Reddit is gegroeid op "gratis" werk, maar het is vrijwilligers werk. Als het hun niet aanstaat, daar is de deur. Er is geen straf, geen contract, geen verlies van werk, leven. Er is niemand met een zweep achter hun. Maar is vreemd nietwaar dat men niet oprotten.. Dat ze die machtpositie niet willen kwijtspelen... ;)
TheMaurice @Verwijderd21 juni 2023 23:59
Als je als bedrijf je content gemaakt en gemodereerd hebt als vrijwilligers en de tent niet draaiende kunt houden dan is er wel wat meer mis. En dat blijkt ook, er komt een IPO aan. Niet alleen dat, reddit heeft jarenlang prima gedraaid en tegelijkertijd haar gebruikers met respect behandeld. Klopt dus van geen kanten om reddit neer te zetten als onschuldig bedrijfje dat slechts probeert te overleven.
Verwijderd @TheMaurice22 juni 2023 00:09
Het probleem is dat de interest dat omhoog schiet betekend dat de lage interest leningen dat bedrijven aangingen, de deur uitgegaan zijn. Je denkt toch niet dat het toeval is dat reddit, twitter enz allemaal ineens winst willen maken.

Voor vele platforms was verlies gewoon een manier om snel marktgroei te verkrijgen. Goedkoop geld + verlies maar markleider = meer goedkoop geld, meer groei enz enz.

Reddit moet voor de IPO aantonen dat ze potential hebben en een hoop 3de partij apps dat 1/3 van je klanten onttrekt op mobiel (en waar ze bijna geen geld van krijgt) komt enorm slecht over voor een IPO. En die IPO hebben ze nodig voor weeral ... meer gratis geld. Maar IPO heeft regels, belangrijke regels en hoe beter je je bedrijf profileert, hoe hoger de prijs van de aandelen = bonus management en ook hoe meer geld in het laadje dat ze krijgen. Zijn bedrijven dat zich goed mispakt hebben met een slechte IPO en je mag zeker zijn dat die aanpak van 3de partij apps geen toeval is met de IPO. Daar zitten management teams achter dat IPOs voorbereiden.
TheMaurice @Verwijderd22 juni 2023 00:24
Tja, dat is dan balen voor ze, maar die IPO is hun beslissing en dus ook hun pakkie an. En iedereen die reddit afgelopen jaren heeft gevolgd weet dat reddit niet alleen al diverse geldzuchtige beslissingen heeft gemaakt, maar ook een redesign en een app heeft waar lang niet iedereen blij mee is. Met name omdat die app/redesign deels zo ontworpen is om meer reclame te kunnen laten zien. Als reddit een leiding zou hebben die wat meer beseft dat reddit veel en veel minder intrinsieke waarde heeft dan Twitter of Facebook en dus een stuk meer respect voor haar content creators+mods dient te hebben zou dit allemaal niet hoeven te gebeuren.
Cowamundo @KirovAir21 juni 2023 14:54
Reddit was niks zonder apps; daarom hebben ze de API vrijgegeven en andere mensen gratis en voor niks apps laten bouwen.
Ben geen Reddit gebruiker maar ergens is dit toch gewoon slim? Iedereen wil tegenwoordig maar wat graag aan dit soort projecten meewerken want misschien wel erkenning (die je toch niet krijgt).
Je laat mensen GRATIS apps bouwen waarbij je lekker kan kijken wat populair is. Bijkomend voordeel is dat je platform ook nog eens groeit zonder ook daar iets voor te hoeven doen of betalen.

En als het allemaal lekker loopt… ga je jouw “eigen ontwikkelde” app pushen door 3rd party apps geld te laten betalen of gewoon je api dicht te gooien. :+

Hoe goedkoop wil je je marketing en development maken…
Hydra @KirovAir21 juni 2023 14:55
Nogmaals; als de moderators zich zo ondergewaardeerd voelen dan staat het ze volledig vrij niet meer gebruik te maken van het platform.

De hele reden dat deze 'protesten' nu zo gedaan worden is omdat ze prima weten dat als ze weggaan, het gat dat ze achterlaten gewoon door andere users opgevuld gaat worden.

Begrijp me niet verkeerd; ik vind de wijzigingen stom en de manier waarop het aangepakt is nog veel dommer. Maar dat geeft mensen niet het recht om, met een kleine schreeuwerige minderheid, hele communities te blokkeren. Mods zijn absoluut niet de 'eigenaar' van een sub, wat betreft het "snappen" van Reddit.
KirovAir @Hydra21 juni 2023 14:58
Mods zijn absoluut niet de 'eigenaar' van een sub, wat betreft het "snappen" van Reddit.
Dat zijn ze dus wel.
Kijk maar, ik heb net deze sub gemaakt voor ons:
https://reddit.com/r/tweakersnetopreddit/

Ik mag hier alles doen wat ik wil (binnen de regels van reddit, dus ook NSFW posten.) Als reddit na tientallen jaren ineens controle gaat uitoefenen over mijn subreddit is dat toch gek? Ik heb dit namelijk gemaakt tot wat het is en ik doe gewoon alles binnen de regels van reddit zelf.

[Reactie gewijzigd door KirovAir op 22 juli 2024 14:49]

Hydra @KirovAir21 juni 2023 15:09
De subreddit is niet jouw eigendom en je hebt je aan de regels van Reddit te houden. Als deze veranderen, heb je gewoon pech. Als je dat niet eerlijk vindt, kun je weggaan.

Jouw subreddit is net zo min jouw eigendom als de reacties die je hier schrijft jouw eigendom zijn.

Komt nog eens bij dat een hoop mods hier zo inzitten omdat ze flink geld verdienen met deze communities.
KirovAir @Hydra21 juni 2023 15:10
De subreddit is niet jouw eigendom en je hebt je aan de regels van Reddit te houden. Als deze veranderen, heb je gewoon pech. Als je dat niet eerlijk vindt, kun je weggaan.
Jouw subreddit is net zo min jouw eigendom als de reacties die je hier schrijft jouw eigendom zijn.
Komt nog eens bij dat een hoop mods hier zo inzitten omdat ze flink geld verdienen met deze communities.
Je leest mijn reactie niet. Dan is deze discussie ook ten einde.

[Reactie gewijzigd door KirovAir op 23 juli 2024 06:56]

Hydra @KirovAir21 juni 2023 15:11
Ik reageer rechtstreeks op wat je zegt. Maar wat je wil hoor; het is vrij om ergens weg te gaan (een discussie, een subreddit) als je het niet leuk meer vindt :)
bamboe @KirovAir21 juni 2023 14:53
Mensen die dat niet begrijpen snappen niet hoe reddit is opgebouwd. Reddit = deze mods. Er is niks wat reddit zelf heeft opgebouwd behalve een brak en oud platform.
Het lijkt er op dat Reddit hier een totaal andere kijk op heeft dan jij (of andere) dat vinden. Mensen gaan niet zo maar weg als het nog steeds de beste site er voor is. Net als whatsapp die veranderingen doorvoerde, als al je vrienden nog whatsapp gebruiken dan blijf jij dat ook gewoon gebruiken.
Deze protesten zullen doodbloeden en ja er zullen wat moderators afhaken, er zullen wat gebruikers hun content wissen, over de gehele meuk gezien zal dat zo weinig zijn dat je er verder niets van merkt, en reddit heeft dan de veranderingen die ze wouden doorgevoerd.
The Realone @KirovAir21 juni 2023 14:59
Je zegt heeft stellig dat ze, omdat ze geholpen hebben met het groot maken van bepaalde subreddits, ze ook het recht hebben deze af te breken. Maar is dat wel zo? Ik heb de voorwaarden die je accepteert als je een account maakt op Reddit niet gelezen, maar ik kan me voorstellen dat daar hele andere zaken instaan als het aankomt op wie eigendom heeft over wat zij posten. Het staat Reddit waarschijnlijk vrij om te doen wat ze nu doen, dus dan dien je dat toch maar te accepteren lijkt me?

Je bent ook heel stellig in dat Reddit niks is zonder die mods, maar blijkbaar is dat andersom ook zo. Want als Reddit als platform zo brak is, waarom verkassen dan niet alle gebruikers met alle content naar een ander platform?
Qlusivenl @BiaggioLuciano21 juni 2023 14:42
Dit is wel een lekkere kansloze opmerking, met kinderen en hun gebroken speelgoed.

Reddit is helemaal niets zonder users, mods en subreddits. Dat is het hele platform. Dat nu 3rd party ontwikkelaars echt schofterig worden behandeld, worden beschuldigd van blackmail en feitelijke onwaarheden is echt de grootste PR fout van Reddit geweest, naast de kosten.

Christian Selig (ontwikkelaar van Apollo) heeft meerdere extreem uitgebreidde posts geplaatst waarin hij hele transcripts van communicatie tussen hem en Reddit laat zien en u/Spez heeft gevraagd om specifieke voorbeelden van zijn achterlijke beweringen te plaatsten, publiek. Omdat Steve Huffman dat niet kan wordt die gewoon geneerd. Het is 1 grote blamage hoe Reddit dit aanpakt en de protesten zijn niet meer dan terecht.

Het aanzetten van NSFW op subreddits die dat soort content totaal niet hebben is gewoon een goede zet geweest. Er zijn namelijk geen tot nauwelijks ads op die subreddits. Advertisers willen zich daar natuurlijk niet mee associeren. r/Formula1 had dit ook gedaan. Het is gewoon een goede zet om te laten zien dat we het er in grote getale niet mee eens zijn, dat we straks terug moeten naar die brakke app die Reddit zelf heeft.

Allemaal onder het mom van "ja we willen ze niet tegen werken, dit is een realistisch bedrag hoor". Niet dus.
Bartske @Qlusivenl21 juni 2023 15:35
Uiteindelijk is het beste protest voor de users om gewoon weg te gaan, en niet meer terug te komen. Waarom doen ze dat dan niet?
BananaHeadz @Bartske21 juni 2023 15:47
Het is toch beter om de huidige communities te behouden en betere afspraken te maken met Reddit over de API dan meteen te stoppen? Ik gebruik het platform ook nog steeds, maar als 1 juli mijn RIF niet meer werkt kap ik er wel mee ja.
Jerie @Bartske21 juni 2023 16:20
Omdat dat het uiterste middel is. Liever wil men tot een oplossing komen. Ik denk trouwens dat een nog een sterker middel is: 1:1 alternatieve communities linken, zoals bijvoorbeeld Lemmy. Vond Twitter ook niet leuk mbt Mastodon.

Overigens heb ik zelf nav dit gedoe mijn Reddit account laten 'deactiveren' (whatever that may be ...).
Bartske @Jerie21 juni 2023 16:37
Dat snap ik, maar als je je zo laat 'schofferen' door de leiding van Reddit en ze je duidelijk maken dat je eigenlijk niks in de melk te brokkelen hebt, dan lijkt me het stadium van overleggen toch wel voorbij?
Jerie @Bartske21 juni 2023 17:20
(Valse) hoop doet leven :P we gaan het zien op 1 juli. Ik ben m'n account al kwijt, mijn vertrouwen is ook weg.

Overigens ben ik van Discord, een veelgebruikt alternatief, ook niet zo kapot. Niet in de laatste plaats omdat de search erbarmelijk is.
DrPoncho @BiaggioLuciano21 juni 2023 14:38
als mods zich als kinderen gaan gedragen wiens speelgoed is gebroken
Je bedoelt de onbetaalde krachten die in hun eigen tijd ervoor zorgen dat de subs gemodereerd worden? En met de externe apps hun (again; onbetaalde) werk iets efficiënter konden doen?
Verwijderd @DrPoncho21 juni 2023 15:28
Je bedoelt de onbetaalde krachten die in hun eigen tijd ervoor zorgen dat de subs gemodereerd worden?
Vrijwilligers ... En net zoals vrijwilligers, kunnen ze opstappen.

En als andere mensen die positie willen, zullen ze erop inspringen (kan je verzekeren dat er veel mensen te staan watertanden voor die mod posities). Het is grappig genoeg het probleem dat ze hun positie blijven vasthouden alsof het goud is.
En met de externe apps hun (again; onbetaalde) werk iets efficiënter konden doen?
Voor de 1001 keer... Externe Mod Apps zijn VRIJGESTELD van de API kosten. De Mod tools doen een paar 1000 API calls op een dag en dat is het.

Het zijn de 3de partij apps dat gewoon reddit clones zijn, dat iedere post dat op het gans platform gemaakt word inleven, aka miljoenen API calls op een dag. Het zijn die dat Reddit wilt aanpakken, die Reddit clones dat bedrijven zijn met hun eigen inkomsten. Men doet sommige 3de partij apps voor als "slachtoffers" maar het zijn pvd volop bedrijven dat winst maken (in tegenstelling van reddit) omdat ze puur de data kunnen overnemen van reddit, met geen kosten buiten de app zelf en een minimal VPN om de API calls in te lezen en door te sturen. De code staat online, je kan ze lezen wat ze doen.
PikachuNL @Verwijderd21 juni 2023 16:03
Vrijwilligers ... En net zoals vrijwilligers, kunnen ze opstappen.
Klopt, hebben ook best wel wat moderators gedaan.
Het is grappig genoeg het probleem dat ze hun positie blijven vasthouden alsof het goud is.
Vind ik ook niet heel gek, zeker als je bedenkt dat een community opbouwen en groeien veel moeite en tijd (lees: jaren) kan kosten. Om dat gewoon even "weg te gooien" door op te stappen omwille van een beslissing waar je het niet mee eens bent is vrij heftig voor iemand die er dus aardig wat in heeft "geinvesteerd".
Voor de 1001 keer... Externe Mod Apps zijn VRIJGESTELD van de API kosten. De Mod tools doen een paar 1000 API calls op een dag en dat is het.
Zelfde voor apps die helpen met de toegankelijkheid (voor blinde gebruikers e.d.)....

... mits ze gratis zijn en geen enkel verdienmodel hebben...
Je moet niet onderschatten hoeveel werk het is om een app als Apollo te ontwerpen, bouwen, onderhouden, etc. Je kan er zo een full-time baan van maken.
Zwarte_os @BiaggioLuciano21 juni 2023 14:44
Is het een kinderlijke reactie? Daar ben ik het wel mee eens. Aan de andere kant, Reddit is zonder redelijk overleg met vrijwillige moderators en developers een bepaalde richting opgegaan. De CEO heeft ook al gezegd meer richting een TikTok variant te willen gaan, wat al aangeeft dat Reddit haar inkomen haalt uit subs die met name viral content genereren. Het oude Reddit, en zeker de kliek van moderators, leunt meer richting een openbaar forum.

De CEO had er beter aan gedaan om het forum gewoon te laten voor wat het is, een break-even bedrag te vragen voor kleinere subs en de virale subs te pakken voor hun eigen viral content app waar de openbare api dan geen toegang tot heeft. De 1000-en bots en reposts zijn blijkbaar waar het geld zit. Laat de rest dan haar eigen gang gaan.
Jester-NL @BiaggioLuciano21 juni 2023 14:49
Mwah...
Reddit draait, zoals heel veel fora, vooral op onbetaalde vrijwilligers. Laten die het nu momenteel niet heel erg eens zijn met wat de eigenaar van de site doet, en vervolgens blijkt dat die eigenaar ook niet echt zijn best doet om naar de mods (en gebruikers) van zijn product te luisteren.
Wat doe je dan: je probeert die eigenaar daar te raken waar hij het het meeste zal voelen. NSFW-subreddits hebben geen reclame. Met andere woorden, door de subreddit die jij beheert op NSFW te zetten, zal die reclame-vrij worden, en mist de eigenaar inkomsten.

Alleen al het feit dat daar wel (en snel(ler)) op gereageerd wordt dan op het op zwart zetten van delen van de site, geeft aan dat het (in ieder geval tijdelijk) impact heeft, of had.
rocqua @BiaggioLuciano21 juni 2023 14:52
De moderators doen dit met de steun van de reddit gebruikers. Ze vragen, via polls op reddit, of de gebruikers willen dat het protest doorgaat of niet. Die polls zijn doorgaans 80% voor protest, met duizenden stemmen.
Aaargh! @RCdeWit21 juni 2023 14:34
Ik zie niet wat ze hier mee willen bereiken. Als de mods van een sub de regels aanpassen en aangeven dat er NSFW content gepost mag worden, en gebruikers doen dit ook in grote aantallen, dan zal Reddit die sub echt wel als NSFW moeten bestempelen.
RCdeWit @Aaargh!21 juni 2023 14:39
Ik denk dat ze er op willen aansturen dat de regels worden gehandhaafd zoals ze voor het protest was. Dus de mods van /r/interestingasfuck moeten gewoon weer NSFW gaan weren, of er worden nieuwe mods aangesteld.

Geen idee waar ze die nieuwe mods vandaan willen halen, overigens. Reddit wil kosten minimaliseren en kan mods dus niet betalen, maar ieder welwillend persoon denkt na dit fiasco wel twee keer na voordat 'ie hier vrijwillig tijd insteekt. Reddit kan nu wel wat noodgrepen doen, maar ik denk dat de kwaliteit van de moderatie straks sowieso ver te zoeken zal zijn.
Aaargh! @RCdeWit21 juni 2023 14:41
Ik denk dat ze er op willen aansturen dat de regels worden gehandhaafd zoals ze voor het protest was. Dus de mods van /r/interestingasfuck moeten gewoon weer NSFW gaan weren, of er worden nieuwe mods aangesteld.
Dat gaat dus niet gebeuren.

Zoals je zelf al aangeeft: waar halen ze de mensen vandaan ?

Tuurlijk, genoeg mensen die zullen aanmelden, maar zijn die mensen ook geschikt ? Je zal deze mensen moeten screenen, en dat met potentieel tienduizenden mods ? Gaat echt niet lukken.
RCdeWit @Aaargh!21 juni 2023 14:56
Ik denk ook niet dat dat gaat lukken. En daarom heeft Reddit wat mij betreft een kapitale fout gemaakt door de drijvende kracht achter hun business zo te schofferen.

De API changes waren vervelend, maar hadden nooit zo'n PR nachtmerrie hoeven worden. Reddit's CEO maakt het ook met elk interview erger door het (in mijn ogen legitieme) protest van de mods als kinderachtig te bestempelen. Uiteindelijk wordt iedereen er slechter van: het bedrijf, de moderators, en de gebruikers.
Verwijderd @Aaargh!21 juni 2023 15:32
maar zijn die mensen ook geschikt ? J
Wat maakte de huidige mods geschikt? Ik weet van mods dat hoofdmod zijn in bepaalde subs dat hun kop niet laten zien hebben voor jaren. Enkel nu kwam er leven in toen er ineens discussie waren over het verwijderen van mods en de hoofdmod enz.
Je zal deze mensen moeten screenen, en dat met potentieel tienduizenden mods ?
Again, zijn de hudige mods, deze mensen gescreen ervoren? Nee ...ik weet niet waarom mensen denken dat het ineens anders zal zijn. Je zal slecht mods krijgen in bepaald groepen en na een tijd worden die verwijderd als mensen klagen. Net zoals dat in het verleden gebeurde.
Primuszoon @RCdeWit21 juni 2023 14:54
Ondertussen is /r/interestingasfuck gebanned door reddit: "This subreddit was banned due to being used for spam"

Wat gaan ze doen als ze alle mods weghalen en elke subreddit een spamhoop wordt? Alles dichtgooien dan maar?
chrisboers @RCdeWit21 juni 2023 15:07
Geheel terecht. Ik heb mijn reddit abbo's keurig gemodereerd zodat ik die ook eens op mijn werk kan openen. Krijg nu de meest gore fistfucks in mijn tijdslijn. Dat bewaar ik toch echt liever voor thuis.
langestefan @RCdeWit21 juni 2023 15:34
Dit is voor mij de laatst druppel. Reddit is een community, dit zijn gewoon fascistische acties van u/spez. Weet iemand een alternatief voor r/formula1? Dat was eigenlijk de enige sub die ik nog gebruikte.
RCdeWit @langestefan21 juni 2023 16:42
Ik ben aangenaam verrast door de kwaliteit van de discussies op Lemmy. /r/formula1 heeft ook een Discord community, maar ik vind dat als platform gewoon minder fijn werken.
langestefan @RCdeWit21 juni 2023 16:54
Discord heb ik geprobeerd maar dat was niks. Zal eens naar lemmy kijken.
youridv1 @RCdeWit22 juni 2023 08:52
Ik weet niet of dat nou zo handig is. Nu gaan opstandige redditors massaal porno spammen in ""NSFW"" subs om ervoor te zorgen dat ze de tag mogen gebruiken.
k995
21 juni 2023 14:20
LOL ik blijf het kat en muis spel wel leuk vinden.

Grapig dat sommige denken dat dit enig effect zal hebben maar even grappig hoe reddit keer op keer neiuwe regels moet verzinnen.


Wat ik ervan zie is dat de meeste moderatoren die aankondigde weg te zullen gaan met stille trom terug aan het keren zijn alsook de meeste gebruikers. Ik verwacht dus reddit terug redelijk normaal binnen de week en de grote opstand vakkundig onderdrukt.

[Reactie gewijzigd door k995 op 23 juli 2024 06:56]

PrimusIP @k99521 juni 2023 14:33
We zullen zien...

Om een vergelijking met Twitter te maken: Ik ken diverse mensen die Twitter gebruiken. De meesten zijn niet overgestapt naar Mastodon, of hebben een account verwijderd. Ik hoor ze er ook niet over. Maar hun activiteit op Twitter is wel hard ingezakt. Ze boycotten het niet, maar ze vinden het gewoon niet meer interessant of leuk genoeg om nog actief rond te hangen.

Zoiets zou ook met Reddit kunnen gebeuren. Dat bijvoorbeeld door verdwijnen van Apollo ed. en door afname leuke content, gebruikers minder deelnemen of de site bezoeken. Dan kan het een soort Facebook worden waar veel mensen een account hebben maar eigenlijk niks te beleven is.
Alxndr @PrimusIP21 juni 2023 16:16
Dan kan het een soort Facebook worden
Daar kunnen ze alleen maar van dromen. Facebook is een bedrijf met miljarden gebruikers en nog meer miljarden omzet en winst.

Bovendien volgens mij zijn Apollo en de andere 3rd party apps, net zoals visueel gehandicapten, maar een paar procent van de gebruikers uitmaken. Zaken worden compleet uit hun verband getrokken door een aantal desktop-activisten: een kleine minderheid die heel veel lawaai maakt.

Sowieso, er is weinig mis met Reddit gewoon in je mobiele browser te gebruiken, het enige irritante is de pop-up of je de app niet wil gebruiken.
Jerie @PrimusIP21 juni 2023 16:35
Ik ben Twitter minder gaan gebruiken en sinds het gedoe met Reddit heb ik gewoonweg m'n Twitter en Reddit accounts verwijderd. Ik ga wel over op Mastodon en Lemmy.
k995
@PrimusIP21 juni 2023 14:53
Zelfs al zouden alle appollo ea third party gebruikers verdwijnen denk dat die iets van een 1-2% van alle gebruikers uitmaken. EN betaalde apollo gebruikers(die kunnen posten via apollo) is een fractie van dat.


Ik vraag me trouwens af of dit geen gunstig effect zal hebben op bots, immers die copy/pasten veel wat voor onnodige posts en last zoekt, hopelijk kan het meer afschermen van de API daar vermindering in brengen.
Bananaman123124 @k99521 juni 2023 16:06
EN betaalde apollo gebruikers(die kunnen posten via apollo) is een fractie van dat.
Ik vraag me trouwens af of dit geen gunstig effect zal hebben op bots, immers die copy/pasten veel wat voor onnodige posts
Je spreekt jezelf tegen, het gaat immers om een enorm klein percentage toch? Dan zal het effect op bots minimaal zijn.
k995
@Bananaman12312421 juni 2023 16:09
Neen, ik bedoelde niet dat apollo door botmakers gebruikt werd (geen idee) maar zowel bots als apollo gebruiken de reddit api, als dat nu moeilijker/onmogelijk word welke effect zal dat hebben daarop (los van apollo en al de rest dus) .
ocn @k99521 juni 2023 14:30
Fijn he kapitalisme, netwerkeffecten, en de marktconcentratie die daarvan het gevolg is. We zitten in een fuik waar we nooit meer uit komen.
Technieken als ActivityPub en daarop gebaseerde platformen als Lemmy zijn nog niet volwassen, en de vraag is of die ooit het serviceniveau kunnen bieden van een commerciële aanbieder (https://join-lemmy.org/).
k995
@ocn21 juni 2023 14:50
Ach beetje onzinnig het daarop te steken. De wijzigingen zijn echt niet zo dramatisch als sommige ervan willen maken. Eerder first world problems dan iets echt.
ocn @k99521 juni 2023 15:51
Innovatie door mensen zonder commerciële insteek word zo onmogelijk gemaakt.
ari2asem 21 juni 2023 14:37
is er geen alternatief voor reddit?
m923 @ari2asem21 juni 2023 14:55
Jawel. ActivityPub gebaseerde diensten zoals lemmy & kbin zijn gigantisch gegroeid. Leuk om een kijkje te nemen!
Verwijderd @m92321 juni 2023 14:58
Maar qua gebruikersvriendelijkheid en postaantallen lopen nog enorm achter. Zonder geld en groot bedrijf geen servers en developers.
d3burt @Verwijderd22 juni 2023 00:53
Daar kan je zelf wat aan doen. Het is mij vijf Euro per maand waard om via Lemmy van de vulture capitalists af te komen, dus ik doneer via opencollective.

Ik probeer te leven via het Amerikaanse gezegde "put your money where your mouth is".

Mijn ervaringen met Lemmy tot dusver zijn dat het net zo hard wennen is aan Lemmy als indertijd aan Reddit na Digg, dus ik heb goede hoop.
BiaggioLuciano 21 juni 2023 14:23
Tja, ik denk dat er zat mensen zijn die hun eigen favoriete communities willen modereren voor niets.

Willen de moderators een punt maken, dan moet ze doen wat ze andere opdrongen de afgelopen tijd: stoppen met Reddit. Ook als je tegen dit soort praktijken ben, is stoppen beter dan de site te verpesten, want eerlijk, heb ik meer haat gezien tegen de mods en de demonstranten dan Reddit zelf in de laatste paar dagen.
Wolfos @BiaggioLuciano21 juni 2023 14:32
Het probleem is, wat zijn de alternatieven? Stoppen met sociale media is gewoon niet makkelijk vanwege het community effect.
Dat terwijl het niet Reddit was, maar juist de moderators die deze communities opgebouwd hebben.

Een subreddit word aangemaakt door gebruikers zelf. Die neem je vervolgens zelf in beheer. Reddit bemoeide zich er zo weinig mogelijk mee en was een vrij neutrale host.
Het enige verschil tussen Reddit en een webhost is dat je ze niet met geld betaalt, en het feit dat techbedrijven dit zomaar mogen doen zonder migratie mogelijk te maken is onacceptabel.

[Reactie gewijzigd door Wolfos op 23 juli 2024 06:56]

Annihilism @Wolfos21 juni 2023 16:02
Word de wereld een slechtere plek zonder reddit? Ik denk het niet. Ik vind het eerder ongezond hoe krampachtig men vasthoud aan een bedrijf wat wel duidelijk heeft laten zien hoe slecht ze met de community omgaan. Niet dat het mij veel boeit want ik heb Reddit al vaarwel gezegd.

Geen enkele gebruiker is of zou afhankelijk moeten zijn van Reddit. Toen MySpace, Hyves, Digg etc. ten onder gingen, ging de wereld ook gewoon door.

Je kunt het eens of oneens zijn met het protest maar ik blijf het raar vinden dat mensen zo vast blijven houden aan social media als reddit, Facebook etc. en doen alsof hun leven er mee ophoud zodra het er niet meer is.
Aaargh! @BiaggioLuciano21 juni 2023 14:37
Tja, ik denk dat er zat mensen zijn die hun eigen favoriete communities willen modereren voor niets.
Ik denk dat er een hoop mensen zijn die denken dat ze dat willen, maar die er achter gaan komen dat het veel en ondankbaar werk is waar ze niets voor betaald krijgen. Zeker als de tools er straks niet meer voor zijn (en de verwijderde moderators hun bots e.d. weghalen).

Een hoop nieuwe mods zullen het binnen een paar maand opgeven.

Dat iemand het wil doen betekent niet dat ze de geschikte persoon er voor zijn.
StefanJanssen @BiaggioLuciano21 juni 2023 14:46
Tja, ik denk dat er zat mensen zijn die hun eigen favoriete communities willen modereren voor niets.
Zonder tools om te modereren? Om iets te modereren wat voor delen van de community niet meer beschikbaar is omdat ze afhankelijk zijn van third party developers die Reddit toegankelijk maakt voor ze?

Moderatoren doen dit niet voor zichzelf maar voor de community en grote delen van de communities (waar ik in zit) staan er volledig achter.
SgtElPotato @StefanJanssen22 juni 2023 07:43
Zonder tools? De tools bestaan nog, die blijven bestaan. Jammer dat dit non-argument er iedere keer bijgehaald wordt..
O_Orutger @SgtElPotato22 juni 2023 08:47
Zometeen begint ie over de slechtzienden. Dit hele verhaal is een continuë stroom van argumenten tegen de muur gooien, en hopen dat er één blijft plakken.
StefanJanssen @SgtElPotato22 juni 2023 09:34
De tools die ik gebruikte voor moderatie verdwijnen. Jammer dat de fabeltjes die Reddit verteld geloofd worden.

En @O_Orutger in die community heb ik ook gehoord van blinde gamers dat de apps die ze gebruiken voor toegankelijkheid door Reddit ook de das omgedraaid worden omdat iets wat als hobby toegankelijk is gemaakt voor blinde mensen is ook toegankelijk gemaakt voor elk ander persoon. Kijk bv naar Apollo, in de community van blinde en slechtziende mensen is dit toch de meest gebruikte app. Nu moet de app er mee ophouden.
Dat jij toevallig geen enkele beperking hebt en dus geen flauw benul hebt van wat er gaande is zegt meer over jou inbeeldingsvermogen dan over "hopen dat er argumenten blijven plakken"
SgtElPotato @StefanJanssen22 juni 2023 10:25
Jij gebruikte tools die nu gaan verdwijnen, dus je gebruikte 3rd party Reddit apps.

Er zijn genoeg andere tools en daarnaast is de officiele Reddit app meer dan voldoende om te gebruiken als modtool. Dat lees ik meer en vaker maar mensen zijn 'stubborn' omdat ze iets gewend zijn en uit principe iets anders niet meer gaan gebruiken.
Het veel gehoorde argument is dat de Reddit app in het begin geen modtools had en mensen andere apps zijn gaan gebruiken. Maar nu dit allemaal in de officiele app zit is het 'te laat'.

Ik heb persoonlijk helemaal geen problemen om goed te modereren in wat medium grote subs met de officiele app. En met mij vele anderen (zie de ontelbaar veel subs die wel door blijven gaan). Maar iedereen moet nu lekker kinderachtig doen en overal porno toe laten want ja, dan maak je een statement.

Nogmaals. Als je als mod geen zin meer hebt, zeg je je status op (of je account) en laat je anderen toe die daar nog wel zin in hebben en achter staan. Maar dat gebeurt ook niet.
Ze vergallen liever alles voor iedereen (r/interestingasfuck als voorbeeld) dan dat ze andere het stokje geven om het over te nemen. Dat noem ik nogal kinderachtig.
-Vasa- @BiaggioLuciano21 juni 2023 15:04
Zelfs met modtools is modereren een bijna letterlijke voltijds functie die onbetaald is. Het idee dat dit kan met de default nieuwe reddit lijkt mij erg naïef.

Haat tegen de mods is net één van de zaken die mensen onderschatten, hoe ver mensen gaan in het stalken en bedreigen van mods omdat hun racistische praat wordt verwijderd en ze een ban krijgen is absurd. Natuurlijk vinden die enge typetjes zichzelf niet racistisch maar als ze dan hun eigen subreddit opstarten (wat perfect kan natuuurlijk), merken ze al snel dat ze toch niet zo'n meerderheid zijn die dit soort cafépraat wilt, als ze zelf eerst dachten.
TheBlackestCrow @BiaggioLuciano21 juni 2023 15:10
Willen de moderators een punt maken, dan moet ze doen wat ze andere opdrongen de afgelopen tijd: stoppen met Reddit.
Maar dan wel door het verwijderen van het account. Op deze manier verdwijnen namelijk ook posts en comments. Zelfs ingestelde automatische posts die iemand als een mod in een subreddit zijn gemaakt verdwijnen hierdoor.

Veel succes voor nieuwe mods die het overnemen en een toegang hebben tot goede mod tools.
Ook al Bezet @BiaggioLuciano21 juni 2023 16:39
Tja, ik denk dat er zat mensen zijn die hun eigen favoriete communities willen modereren voor niets.
Dat valt dus blijkbaar vies tegen. En dat was voordat reddit de moderators tegen de schenen begon te schoppen.
NeverSettle 21 juni 2023 14:30
r/formula1 was o.a. ook tijdelijk NSFW, banner aangepast en omschrijving ging over dat F1 gesponsord is door Heineken :+ Zojuist even gekeken en het is weer een SFW.

Ben benieuwd wat de volgende stap is.

[Reactie gewijzigd door NeverSettle op 23 juli 2024 06:56]

mazdarati2 @NeverSettle21 juni 2023 14:52
De mods noemden dat de subreddit NSFW werd gemaakt gezien het een gevaarlijke sport is en ook vrij gemakkelijk kan worden gebruikt om beelden van crashes te delen. Die keuze was gemaakt in overleg met Reddit zelf, en nu is dat teruggedraaid?
NeverSettle @mazdarati221 juni 2023 15:02
Klopt, banner is ook aangepast. Geen naakte Flavio Briatore meer, wel de bekende Bottas afbeelding. Omschrijving is nu simpel "Welcome to formula1".
JustFogMaxi 21 juni 2023 14:49
Waarom verwijderen mods niet gewoon alle content/subreddit? Reddit heeft vast een backup maar toch. Dit laffe gedoe, doe dan ook iets.
Loller1 @JustFogMaxi21 juni 2023 15:03
Je geeft al zelf het antwoord: Reddit is actief iedere protestactie aan het tegen gaan. Ze verplichten subreddits die op zwart zijn gegaan om terug online te gaan of ze vervangen de mods met hun eigen regime. Gebruikers die hun account verwijderen en alle inhoud daarmee aan zien de content van hun posts terug hersteld worden (wat overigens binnen de EU zeer waarschijnlijk illegaal is wegen GDPR). Subreddits die NSFW willen gaan kunnen niet meer simpelweg togglen maar moeten daar nu over stemmen wat dan nog eens door een Reddit admin goed gekeurd moet worden.

Het zal wel niet lang meer duren voordat ze achter dingen zoals r/Steam, r/Pics en r/Gifs aan gaan.
TheBlackestCrow @JustFogMaxi21 juni 2023 15:12
Inderdaad.

Als elke vorm van protest de grond ingedrukt wordt dan is verwijderen de laatste optie. Jammer van de informatie die verloren gaat, maar dat heeft Reddit aan zichzelf te danken.
jeroen3 @JustFogMaxi21 juni 2023 16:43
Omdat als je nu je account content verwijderd reddit dit al terug zet...
Groningerkoek @JustFogMaxi21 juni 2023 17:01
Omdat mods meestal niets kunnen verwijderen, mods kunnen meestal alleen dingen op niet zichtbaar zetten. En voor admins is het een peuleschil om dat terug te zetten. Pure tijdsverspilling dus.
BananaHeadz 21 juni 2023 16:01
Dit gaat de "community" niet kunnen winnen, vooral als er hard geld verdiend moet worden kan het niet zo zijn dat er moderators zijn van grote subreddits die het naar eigen de hele subreddit offline kan gooien. Dat is voor publiek bedrijf simpelweg niet houdbaar.

Reddit is natuurlijk altijd al kut geweest, maar ik denk dat dit het kantelpunt is waarin het zijn identiteit als volledig community-driven totaal verliest.

Vermakelijk ook dat de CEO u/spez Reddit al in 2006 heeft verkocht voor 10 of 20 miljoen. In feite staat hij voor een relatief laag loon (2 ton per jaar volgens een random bron, niet veel is voor CEO van een bedrijf als Reddit) nu vol in de schijnwerpers als mislukkeling.
Groningerkoek @BananaHeadz21 juni 2023 16:57
Dit gaat de "community" niet kunnen winnen
Klopt. De community kan alleen winnen als de mensen met adminrechten dit toestaan, dat is op elke site hetzelfde.

Wat echter ook op veel fora hetzelfde is dat beiden verliezen.
mwa 21 juni 2023 16:59
Waarom ga je niet van Reddit af als het je niet bevalt? Ik krijg een beetje het gevoel van die ouderwetse moderators die machtsbelust zijn op een forum.
langestefan @mwa21 juni 2023 21:28
Omdat sommige mods er 10 jaar of meer werk in hebben zitten. Dat geef je niet zomaar op.
Verwijderd @mwa21 juni 2023 22:32
Stel dat jij al jarenlang een kroegbaas bent met een gezellige kliek stamgasten, en de huurbaas verplicht ineens dat jij 5x zoveel huur moet betalen, zou je dan lastig gaan doen, of gewoon stoppen met je baan?
mwa @Verwijderd22 juni 2023 06:20
Moeten de moderators dan gaan betalen om moderator te zijn van een subreddit? Dat lees ik nergens.
Verwijderd @mwa22 juni 2023 11:52
Het was een metafoor.
mwa @Verwijderd22 juni 2023 13:06
Ja maar je metafoor gaat niet op. Iets met een dienst afnemen enerzijds en als vrijwillige moderator anderzijds.
Verwijderd @mwa22 juni 2023 20:58
Fair enough.

Stel dat je al jarenlang een <beheersfunctie> bent van een gezellige community, en de <logistieke uitbater> jaagt je community weg. Ga je dan lastig doen, of geef je je community op?

Is het dan niet logisch dat je gaat vechten voor je community, en je eigen rol daarin?

Laten we wel wezen, Reddit zou een clusterfuck zijn zonder moderators. Eigenlijk doen die dus onbetaald werk waar Reddit indirect aan verdient.
xoniq 21 juni 2023 14:24
Bij /r/steam rommelt het nu ook wat:

https://www.reddit.com/r/...reddit_just_went_for_the/
As ya'll likely know, we've been dark to support the blackout against reddit's antagonistic behavior towards its own userbase.

The admins sent us a message saying we must open or get removed, so here we are.

For those of you browsing this subreddit on non-official apps (Reddit is Fun, Apollo, Sync, Boost, etc), they will break on July 1st due to reddit's new policies. We're opening back up but will leave permanent stickies in the subreddit and threads to keep folks in the know.

Our Discord server is active, don't forget to check it out.

Good luck and god speed.

I am a bot, and this action was performed automatically. Please contact the moderators of this subreddit if you have any questions or concerns.
TigerXtrm 21 juni 2023 14:31
Tegen de tijd dat Reddit z'n IPO doet hebben ze het hele platform afgefikt en stort die aandeelprijs direct in elkaar. Ik zou hier als investeerder ver vandaan blijven op het moment, dus ik hoop dat al die subreddits mooi chaos blijven trappen. Des te meer des te beter.

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