'Reddit verwijderde moderators na nsfw-protesten'

Reddit zou moderators van verschillende grote subreddits die meededen aan het nsfw-protest van hun rechten hebben ontdaan. In sommige gevallen zouden de rechten van deze mods weer hersteld zijn. Reddit zegt dat het incorrect labelen van subreddits als nsfw niet toegestaan is.

Onder meer de moderators van de subreddits r/interestingasfuck, r/TIHI en r/ShittyLifeProTips werden van hun rechten ontdaan, zo detailleert The Verge. In een statement tegenover het medium zegt Reddit dat het labelen van een community als not safe for work, ofwel nsfw, in strijd is met zowel de Content Policy als de Moderator Code of Conduct. Het platform wil daarentegen niet zeggen of er inderdaad om deze reden moderators van subreddits verwijderd zijn.

Volgens moderators van r/MildlyInteresting werden moderatoraccounts automatisch uitgelogd en werd het label van de subreddits automatisch veranderd. Na een over-en-weer kregen moderators een zevendaagse verbanning. Kort na de publicatie van het The Verge-artikel zouden alle maatregelen tegen deze specifieke groep moderators weer opgeheven zijn. Het is lastig te verifiëren of en op wat voor manier al deze gebeurtenissen inderdaad met elkaar te maken hebben.

De vermelde subreddits deden in ieder geval allemaal mee aan het nsfw-protest; in plaats van het op privé zetten worden community's als nsfw gemarkeerd. Een dergelijke subreddit vereist dat bezoekers hun leeftijd verifiëren door in te loggen op een account. In deze community's laat Reddit ook geen advertenties zien. Op deze manier proberen protesterende moderators Reddit daadwerkelijk financieel te raken, iets wat volgens het bedrijf niet lukte met het op zwart gaan.