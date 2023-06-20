Subreddits testen alternatieve protesten zoals uitsluitend John Oliver-foto's

Verschillende grote en kleine subreddits die vorige week werden gesloten uit protest tegen api-wijzigingen zijn weer geopend. De moderators veranderen wel de regels waardoor bijvoorbeeld alleen nog foto's van komiek John Oliver zijn toegestaan.

De meeste subreddits die vorige week uit protest sloten, zijn inmiddels weer geopend. Enkele grote subreddits zijn nog wel gesloten en hebben gezegd dat langer te blijven, waaronder /r/Music. Het is moeilijk te zeggen welke subreddits inmiddels nog open en dicht zijn; een eerdere thread waarin het aantal gesloten subreddits werd bijgehouden is sinds het heropenen niet meer bijgehouden.

Mods die nog samenwerken aan het coördineren van acties, roepen andere mods inmiddels op alternatieve vormen van protest op te zetten. Op die manier kunnen subreddits wel open blijven, maar zijn er toch nog sommige restricties aan het beleid. Zo kunnen moderators bijvoorbeeld de subreddit alleen op bepaalde dagen tijdelijk dichtgooien. Andere subreddits, zoals /r/MetalMemes, zijn als nsfw gemarkeerd. Dat protest heeft betrekking op het feit dat in de api-wijzigingen nsfw-posts niet mogen worden doorgestuurd.

Er zijn ook verschillende subreddits waarvan de moderators bepalen wat er nog mag worden gepost. Dat verschilt per subreddit, maar /r/WellThatSucks doet dat door alleen nog foto's van stofzuigers toe te staan. Een van de protesten die op het moment het hardst viral gaat, is het posten van foto's van komiek en Last Week Tonight-presentator John Oliver. Dat gebeurt ook in de grootste subreddits op het platform, waaronder /r/Gifs en /r/Pics, waar inmiddels niets anders meer te zien is dan de Britse grappenmaker.

De meme is in de meeste gevallen het resultaat van polls van gebruikers. Moderators lieten gebruikers stemmen op wat er met de subreddit moest gebeuren. Daarbij was permanent sluiten vaak een optie, maar gebruikers kozen meestal voor een alternatieve vorm van protest. De moderators zeggen dat het protest geen einddatum heeft, maar of dat ook het geval is, is maar de vraag. Eerder deze week bleken meerdere subredditmoderators een bericht van Reddit te hebben gekregen waarin het platform eiste de subs weer open te zetten. Reddit zou anders zelf het beheer van de subreddits overnemen.

De protesten zijn een reactie op een recente beleidswijziging bij Reddit. Dat gaat geld vragen voor apigebruik. Ook legt het restricties rondom nsfw-content op aan die api. Daardoor kunnen thirdpartytools en -apps niet meer worden gebruikt.Tweakers schreef eerder deze maand een achtergrondartikel over de protesten op het platform.