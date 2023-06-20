Subreddits testen alternatieve protesten zoals uitsluitend John Oliver-foto's

Verschillende grote en kleine subreddits die vorige week werden gesloten uit protest tegen api-wijzigingen zijn weer geopend. De moderators veranderen wel de regels waardoor bijvoorbeeld alleen nog foto's van komiek John Oliver zijn toegestaan.

John Oliver RedditDe meeste subreddits die vorige week uit protest sloten, zijn inmiddels weer geopend. Enkele grote subreddits zijn nog wel gesloten en hebben gezegd dat langer te blijven, waaronder /r/Music. Het is moeilijk te zeggen welke subreddits inmiddels nog open en dicht zijn; een eerdere thread waarin het aantal gesloten subreddits werd bijgehouden is sinds het heropenen niet meer bijgehouden.

Mods die nog samenwerken aan het coördineren van acties, roepen andere mods inmiddels op alternatieve vormen van protest op te zetten. Op die manier kunnen subreddits wel open blijven, maar zijn er toch nog sommige restricties aan het beleid. Zo kunnen moderators bijvoorbeeld de subreddit alleen op bepaalde dagen tijdelijk dichtgooien. Andere subreddits, zoals /r/MetalMemes, zijn als nsfw gemarkeerd. Dat protest heeft betrekking op het feit dat in de api-wijzigingen nsfw-posts niet mogen worden doorgestuurd.

Er zijn ook verschillende subreddits waarvan de moderators bepalen wat er nog mag worden gepost. Dat verschilt per subreddit, maar /r/WellThatSucks doet dat door alleen nog foto's van stofzuigers toe te staan. Een van de protesten die op het moment het hardst viral gaat, is het posten van foto's van komiek en Last Week Tonight-presentator John Oliver. Dat gebeurt ook in de grootste subreddits op het platform, waaronder /r/Gifs en /r/Pics, waar inmiddels niets anders meer te zien is dan de Britse grappenmaker.

De meme is in de meeste gevallen het resultaat van polls van gebruikers. Moderators lieten gebruikers stemmen op wat er met de subreddit moest gebeuren. Daarbij was permanent sluiten vaak een optie, maar gebruikers kozen meestal voor een alternatieve vorm van protest. De moderators zeggen dat het protest geen einddatum heeft, maar of dat ook het geval is, is maar de vraag. Eerder deze week bleken meerdere subredditmoderators een bericht van Reddit te hebben gekregen waarin het platform eiste de subs weer open te zetten. Reddit zou anders zelf het beheer van de subreddits overnemen.

De protesten zijn een reactie op een recente beleidswijziging bij Reddit. Dat gaat geld vragen voor apigebruik. Ook legt het restricties rondom nsfw-content op aan die api. Daardoor kunnen thirdpartytools en -apps niet meer worden gebruikt.Tweakers schreef eerder deze maand een achtergrondartikel over de protesten op het platform.

Door Tijs Hofmans

Nieuwscoördinator

Feedback • 20-06-2023 07:49 175

20-06-2023 • 07:49

175

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Reacties (175)

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CrimInalA 20 juni 2023 07:58
Die CEO had gelijk : mensen die zulke acties opzetten komen wel terug .
Want schijnbaar hangen die op 1 of andere manier vast aan het reddit systeem .

Voor mij hoeft niets op zwart of gekke fotos . Ik ken de mening van de CEO . Die houding van hem staat mij niet aan en dus heb ik al mijn posts gedelete alsook mijn account zelf verwijderd
.
Je moet er niet altijd teveel woorden aan vuil willen maken .
Gropah @CrimInalA20 juni 2023 08:12
Er zijn een aantal subs , zoals /r/pics, die gedwongen werden weer open te gaan. Als de moderators dat niet zouden doen, zouden de admins ze vervangen. Omdat ze niet de wil van het volk vertegenwoordigen oid. Dus hebben ze gepollt wat het volk wil, normaal open of John Oliver. John Oliver won ruim.

Dus ja, mods kwamen terug, maar niet omdat ze het per se wouden

[Reactie gewijzigd door Gropah op 24 juli 2024 16:30]

Snowdog @Gropah20 juni 2023 08:51
Nouja, als ze het niet wilden, hadden ze gewoon weg kunnen blijven (en worden vervangen), net als alle andere gebruikers, maar blijkbaar hechten ze te veel waarde aan hun modstatus (de mods dan) en Reddit-toegang (zowel mods en gebruikers) om een echt serieus protest te voeren.

Ook dit levert Reddit weer media-aandacht en hits op, dus dit "protest" zal ze waarschijnlijk niet al te veel boeien, net als die korte blackouts.
Woodsnaps @Snowdog20 juni 2023 09:20
maar blijkbaar hechten ze te veel waarde aan hun modstatus (de mods dan)
Waar begrijp jij niet dat de mods misschien ook waarde hechten aan de community waar zij 5 jaar tijd van hun leven aan hebben toegewijd?
SirLenncelot @Woodsnaps20 juni 2023 09:22
Als het niet meer past ga je toch weg? Lijkt me op een internetforum makkelijk gedaan. Mensen wisselen ook van woning, werkgever of partner…
Blokker_1999
@SirLenncelot20 juni 2023 09:30
Maar dan ga jij er van uit dat de steun in de community voor de actie niet zou bestaan. Wat als de community de actie net wel steunt, maar de admins gewoon hun wil proberen door te duwen? Dat we in essentie dus een dictatuur krijgen waarbij iedereen maar akkoord moeten gaan met de bazen?
Fireshade @Blokker_199920 juni 2023 09:46
Dat we in essentie dus een dictatuur krijgen waarbij iedereen maar akkoord moeten gaan met de bazen?
Dat is in essentie het punt hier. In wezen is dit een commercieel bedrijf dat Reddit in de lucht houdt, en een bedrijf is in principe ook een dictatuur (met een CEO die dingen bepaalt). Het is geen democratie met door het volk gekozen leiders.
Net als bij vele andere commerciële dienstverleners (Google, Microsoft, Apple, etc.) heb je akkoord te gaan met hun ToU, anders lig je er daar ook uit.
Beakzz @Fireshade20 juni 2023 10:47
Wat dan ook gelijk het probleem aan geeft dat wij met zijn allen hebben. Vaak zijn wij het niet eens met hoe bedrijven werken, maar is een beetje luxe of gemak inleveren al teveel gevraagd. Het is dan ook niet meer dan logisch dat de (politieke) macht steeds meer naar grote bedrijven schuift.
OMX2000 @Fireshade20 juni 2023 13:13
Een bedrijf hoeft helemaal geen dictatuur te zijn. Dat ligt er echt aan hoe je dat bedrijf wil organiseren en wie de eigenaar/eigenaren zijn. Als je 1 eigenaar hebt heb je gelijk, want hij/zij is dan de ultieme eindbaas. Meerdere aandeelhouders met een gelijk aantal aandelen, betekent al dat je meerdere partijen hebt die "de baas" zijn.

Bij Reddit is het natuurlijk spannend, omdat de content gemaakt wordt door bezoekers, en gemodereerd wordt door vrijwilligers. Ja Reddit kan doen wat ze willen, maar ze moeten nog steeds wel uitkijken dat ze niet de baby met het badwater weggooien.
RoestVrijStaal @Blokker_199920 juni 2023 14:05
Dat we in essentie dus een dictatuur krijgen waarbij iedereen maar akkoord moeten gaan met de bazen?
Eigenlijk werkt dat zo bij elke website, chat- en game-server e.d. en zelfs in het echte leven van hotel tot aan de buurtbarbecue in de tuin van je buurman.

Je bent in eerste instantie overgeleverd aan de grillen van de eigenaar(s) en/of beheerder(s).
Als je vind dat jouw rechten zijn geschonden, kun je altijd nog het juridisch pad bewandelen. Als je dat de moeite, tijd en geld waard vindt.
bamboe @Blokker_199920 juni 2023 15:01
Er is vast heel veel steun in de community, maar als puntje bij paaltje komt moeten er keuzes gemaakt worden ga je echt je content deleten? ook al steund iemand ze, dan is het de vraag of deze gebruiker zijn of haar content wil verwijderen. Er zal ook een groot deel van de content zijn gepost door accounts die niet meer bestaan, daar zal de copy rights zijn vervallen naar reddit. Maar complete whipes door een groot aantal gebruikers zal waarschijnlijk niet gebeuren. Net als whats app, iedereen om mij heen gebruikt het, dus als ik er mee zou stoppen, zou ik het contact met iedereen om mij heen kwijtraken. Je vergeet de macht van dit soort bedrijven na een tijdje.
Verwijderd @SirLenncelot20 juni 2023 12:05
Maar het past nog wel, alleen de eigenaars passen niet meer.

Ik denk dat een goeie metafoor is dat je een stamkroeg hebt, waar je je thuis voelt. Ineens krijgt die stamkroeg een vervelende eigenaar. Dan ga je niet zo makkelijk weg, want je hebt een band met alle mensen daar. En het is lastig om met z'n allen te verhuizen naar een andere stamkroeg.
cpt Iglo @Verwijderd20 juni 2023 13:39
nu zit ik niet zo vast aan reddit maar even jouw metafoor doorzetten, zijn er nog andere kroegen naast de stamkroeg, oftewel, zijn er serieuze alternatieven voor Reddit?
Verwijderd @cpt Iglo20 juni 2023 15:46
Die zijn nu (niet geheel toevallig) in opkomst, maar nog in hun kinderschoen-fase. Lemmy & Kbin.social zijn de 2 bekendste op het moment, geloof ik.
d3burt @cpt Iglo20 juni 2023 16:11
Lemmy heeft de beste kaarten, als ik het zo zie. Tal van subreddits zijn er mee aan het experimenteren. Of het wat wordt? De tijd zal het leren. Mastodon vs Twitter is een vergelijkbare situatie.

Ik vind Mastodon fantastisch, juist omdat het geen algoritme heeft, maar de moderne mens is zo verslaafd aan de dopaminepush van de algoritmes dat de acceptatie van alternatieven achter blijft. Zou goed kunnen dat dit ook Lemmy's achilleshiel blijkt.
Ceaus @Verwijderd20 juni 2023 18:06
... dat je een stamkroeg hebt, waar je je thuis voelt. Ineens krijgt die stamkroeg een vervelende eigenaar. Dan ga je niet zo makkelijk weg, want je hebt een band met alle mensen daar.
En als mod heb je niet alleen een band met de mensen, maar heb je ook de inrichting gedaan, je maakt de plee schoon en sta je als bouncer bij de deur om de sfeer aangenaam te houden.
Luminair @SirLenncelot20 juni 2023 13:36
Mensen wisselen ook van woning, werkgever of partner…
Toevallig ook allemaal voorbeelden van dingen waarbij dat ook doorgaans niet gemakkelijk gaat, dus ik snap niet dat je denkt dat die jouw argument ondersteunen.
SirLenncelot @Luminair20 juni 2023 16:53
Nou als je daarmee kan wisselen dan kan het vast ook met een forum…
Snoitkever @SirLenncelot20 juni 2023 13:41
En mensen die wisselen van woning, werkgever of partner doen dat over het algemeen vrijwillig omdat ze liever iets anders willen. Mensen die niet vrijwillig van partner, woning of werkgever (moeten) wisselen bv omdat ze ontslagen worden of hun partner hen verlaat zijn daar over het algemeen niet blij mee en vechten er hard voor om dat te vermijden.
Robbierut4 @Snowdog20 juni 2023 09:08
Nouja, als ze het niet wilden, hadden ze gewoon weg kunnen blijven (en worden vervangen), net als alle andere gebruikers, maar blijkbaar hechten ze te veel waarde aan hun modstatus (de mods dan) en Reddit-toegang (zowel mods en gebruikers) om een echt serieus protest te voeren.
Juist niet. Als ze vervangen worden gaat de sub gewoon weer open. Door het selectief open te gooien verleng je het protest. Veel effectiever dus.
Snowdog @Robbierut420 juni 2023 09:25
Als ze hier lang genoeg mee doorgaan, worden ze ook wel een keer vervangen zodra dat geen publiciteit meer oplevert en echt voor irritatie begint te zorgen bij de top. Lijkt me nou niet echt een nuttig protest, aangezien Reddit-bezoekers behouden blijven (voor een klein tijdje toch leuk om ff al die John Oliver stuff te zien) en de site zo alleen maar meer publiciteit krijgt, zoals ook hier op de frontpage wel blijkt, maar goed....
Aardedraadje @Snowdog20 juni 2023 09:21
net als alle andere gebruikers, maar blijkbaar hechten ze te veel waarde aan hun modstatus (de mods dan) en Reddit-toegang (zowel mods en gebruikers) om een echt serieus protest te voeren.
Ik denk dat je dit verkeerd interpreteert. Door mods te vervangen (met aan de CEO loyale mods) wordt het protest de mond gesnoerd. Door aan te blijven als mod kunnen ze het protest een andere vorm geven en wél door laten gaan.

Mod zijn is dus geen doel/status an sich maar een middel om hard te maken waar ze voor staan.
vreakz @Gropah20 juni 2023 08:44
en dat kan ik dan weer waarderen. poll gehouden en uitvoeren.
xzaz @Gropah20 juni 2023 08:51
Ik weet niet wat bomen er mee te maken hebben maar Reddit kan mods echt niet dwingen om terug te komen. Tenzij ze een contract hebben of iets dergelijks. Verder is het gewoon vrijwilligerswerk wat je doet.
kodak @Gropah20 juni 2023 10:25
Dus ja, mods kwamen terug, maar niet omdat ze het per se wouden
Dat is geen redelijke bewering. Als je weg wil gaan, dan heeft dat onherroepelijk de betekenis dat je er ook geen invloed meer op hebt. Je kan niet een beetje weg gaan. Dus of ze kwamen terug omdat ze hoe dan ook niet echt weg wilden, of ze ze zouden echt weg gaan. Dit terug komen valt dus niet in de schoenen van Reddit te schuiven als dwang voor wie echt wilde stoppen.
Ereaser @Gropah20 juni 2023 14:38
/r/forumula1 en /r/interestingAsFuck zijn ook weer open, maar zijn nu NSFW zodat Reddit die subs niet kan vermarkten (advertenties komen niet op NSFW subs).
The Realone @Gropah20 juni 2023 12:58
Maar dat zag iedereen natuurlijk aankomen dus deze uitkomst was zeer voorspelbaar. Reddit heeft dit even zijn beloop laten gaan maar vanaf het begin was duidelijk dat ze a) de API wijzigingen er gingen komen en b) dat die subreddits niet eeuwig op zwart gingen. Of dat laatste nou noodgedwongen is of niet maakt niet veel uit.
SinergyX @Gropah20 juni 2023 08:59
Een mod is gewoon vrijwilligerswerk, als jij de huidige manier van 'werken' niet goed vind, ga je weg.

Niemand 'verplicht' jou terug te komen, niemand 'dwingt' jou terug te komen, de enige reden dat je terug komt is dat of mod wil blijven ondanks deze acties, of het boeit je per saldo iets minder dat je initieel liet weten.

Kan je nog wel zeggen 'maar als ik weg ga veranderd er niets', tja.. als je terugkomt dus ook niet.
ArawnofAnnwn @SinergyX20 juni 2023 09:24
Grappig genoeg las ik online dat een hoop mods een vakbond willen oprichten en Spez willen aanklagen omdat ze niet betaald worden. Echt belachelijk.
Pixelmagic @ArawnofAnnwn20 juni 2023 10:07
Dat is het leuke, wat nu als Reddit besluit een deel van het geld wat ze met de API denken binnen te halen gaan gebruiken om de mods te betalen voor hun werk ? Ik denk dat er dan ineens weer een hoop subs heel snel open staan.
ArawnofAnnwn @Pixelmagic20 juni 2023 11:47
Ik hoop niet dat ze dat gaan doen. Maar goed, ik hoop dat Reddit of terug gaat naar de Aaron Swartz tijd of dat ze de stekker er uit trekken.
Verwijderd @ArawnofAnnwn20 juni 2023 12:02
Dat is net zo belachelijk als dat Spez geld gaat vangen van partijen die content van de gebruikers op willen vragen.

Reddit is een community. Dat betekent dat het qua content eigendom is van haar gebruikers. Het idee dat Reddit eigendom is van Spez en z'n matties is nogal misguided. Alleen het technische gedeelte, de servers en de code, zijn hun eigendom. Maar dat is waardeloos zonder de community.
ArawnofAnnwn @Verwijderd20 juni 2023 13:54
Alleen is dat niet het geval. De content is NIET van de community, de content geef je af. Ja reddit werkt niet zonder community, dat klopt, maar zoals het nu gaat, werkt het ook niet met community. De community is zo giftig dat je er beter weg kan blijven. Ik was vroeger een dagelijkse redditor, maar de hoeveelheid doodsbedreigingen, goedkeuren van aanslagen door /r/politics en andere subs, is zo absurd, dat je er beter niet kunt zijn.
CherandarGuard @ArawnofAnnwn20 juni 2023 13:27
Dat is inderdaad onzinnig, en ook niet representatief voor de moderators die ik ken.

Jaren geleden heeft Reddit al eens een proefballonnetje opgelaten voor een "revenue sharing" programma voor subreddits. Dat is toen in niet mis te verstane bewoordingen afgeschoten.

Als er geld komt kijken bij de uitvoering van het moderatiewerk, leidt dat tot belangenverstrengeling. Of je het met ze eens bent of niet, moderatieteams nemen beslissingen die naar hun inschatting het beste zijn voor hun community. Als er geld bij komt kijken, is er een perverse prikkel om beslissingen te nemen die meer geld opleveren. Dat moet je dus niet willen.
Pietervs @ArawnofAnnwn20 juni 2023 12:23
wat is er echt belachelijk? Het feit dat mensen uren per dag bezig zijn met modereren, daar niet voor betaald krijgen en er iemand vervolgens tientallen, misschien wel honderden miljoenen aan jouw werk verdiend? Ja, dat voelt inderdaad niet helemaal lekker. :+
Tintel
@SinergyX20 juni 2023 09:27
Maar ook vrijwilligers kunnen zich toch betrokken voelen? Weggaan lijkt een mooie vorm van protest maar in dit geval ben ik bang dat Reddit daar minder last van heeft dan deze acties (dicht zetten, alleen bepaalde posts, etc.). Dus op zich geen slechte keuze. En natuurlijk willen ze het doen anders hadden ze toch uberhaupt niet dat werk gedaan...?

En bij alle protest geldt ook wel: volhouden. Maar dat wordt dus moeilijk als Reddit de 'admin-stok' oppakt.
Gropah @SinergyX20 juni 2023 09:48
[quote]
Niemand 'verplicht' jou terug te komen, niemand 'dwingt' jou terug te komen, de enige reden dat je terug komt is dat of mod wil blijven ondanks deze acties, of het boeit je per saldo iets minder dat je initieel liet weten.
Hier ben ik het dus niet mee eens. Ja, modereren is vrijwilligerswerk, maar dat doe je voor een groep mensen waar je iets mee hebt, voor een doel waar je je betrokken bij voelt. Je steekt er tijd in, bouwt een band op met de andere beheerders en gebruikers. Dat laat je vaak niet zo makkelijk achter je.

Een community bestaat uit meerdere delen. Ik verzin zo snel gebruikers, beheerders en het platform (zijnde discord, twitch, tweakers of reddit). Het gaat goed met een community als alle delen dezelfde kant op willen. Als 1 van de onderdelen ontbreekt, hapert of een andere kant op wil, leidt dat tot problemen.

Reddit het bedrijf wil nu bepaalde dingen omdat ze daar geld aan kunnen verdienen, maar de gebruikers en beheerders willen dat juist niet. Dat geeft wrijving en scheuring. Bij reddit zitten de gebruikers en beheerders op 1 lijn. Dus ja, dat geeft scheuring. Dat zie je wel vaker.
wes- @CrimInalA20 juni 2023 08:42
Check wel of je posts / comments ook echt weg zijn, want bij mij waren ze na een dag of 2 weer terug. Ben nu bezig om alle posts 1 voor 1 rustig aan te passen met niet informatieve rommel en ga deze na een maandje ofzo verwijderen. Daarna m'n account verwijderen.
thefal @wes-20 juni 2023 11:02
Ik heb gelezen dat ze verwijderde comments terug aan het halen zijn, maar ook aan het ontkoppelen, zodat je ze niet meer KAN verwijderen of aanpassen:

https://www.reddit.com/r/...omment/joqdnsi/?context=1

Hele rare manier van werken als dit klopt, en ik denk volgens de GDPR zelfs illegaal?
Wolfos @thefal20 juni 2023 12:23
De AVG gaat over persoonsgegevens. Jouw posts bevatten hopelijk geen persoonsgegevens. Daarnaast heb je via Reddit's gebruikersovereenkomst toestemming aan Reddit gegeven om deze content te tonen, ook al zeg je je account op.
bkor @Wolfos21 juni 2023 04:00
AVG gaat wel iets verder dan alleen persoonsgegevens. Verder staat die wet boven een gebruikersovereenkomst. Je kan prima eisen om verwijderd te worden. Hier moet een site aan voldoen met wat kleine uitzonderingen. Dit bevat dus ook commentaar/posts.
ComputerGekkie @wes-20 juni 2023 10:44
Je kan ze ook allemaal aanpassen naar “fuck u/spez”
911GT2 @wes-20 juni 2023 15:33
Ja generale kennis wissen, dat zal ze leren. |:(

Kwaad met kwaad vergelden. :O
Daikirai @911GT220 juni 2023 18:05
Precies, doodzonde dit en alleen de gebruikers zijn hier de dupe van.
theofil @CrimInalA20 juni 2023 12:22
Heb mijn 8+ jarig account ook verwijderd, een beetje spijt maar uiteindelijk komt dat ook voor mij beter uit, minder tijd verspillen op die website.
SECURITEH @CrimInalA21 juni 2023 00:10
Er zijn ook claims dat reddit verwijderde posts van gebruikers aan het herstellen is om deze vorm van protest tegen te gaan.
911GT2 @CrimInalA20 juni 2023 15:31
En over een maand kom je met hangende pootjes terug. Omdat reddit te groot is om te negeren.
Ik vind het juist sterk dat een CEO visie heeft.
Ik vind het sterk dat ze het merk professionaliseren en ik vind het sterk dat ze actie durven nemen.

Zal wel een onpopulaire mening zijn hier, want hier vinden 'we' dat geld verdienen vies is en alles op het internet altijd gratis moet zijn.

Maar voor het bedrijf is dit de beste aanpak. Een nieuwe reddit is zo aangemaakt ter vervanging van de oude. Over een jaar heeft niemand het er meer over.
Verwijderd @911GT221 juni 2023 00:24
Over een jaar is reddit zoals het nu bestaat verdwenen. En dat lijkt ook wel de bedoeling te zijn, geen reddit meer te hebben bij de verkiezingen van 2024.
neoguri @911GT221 juni 2023 11:58
Je hebt de kern van de onvrede niet begrepen: de apps (en gebruikers) die er mee stoppen zeggen allemaal goed te begrijpen dat ze moeten betalen voor API gebruik. Punt is (a) bedrag is erg hoog (maar daar kan je overheen stappen) (b) moest binnen één maand geïmplementeerd zijn. Dat laatste is onmogelijk, je kan niet je app en tienduizenden gebruikers binnen een maand omzetten van gratis naar betaald. Daarnaast is er een cash flow probleem: je moet gelijk voor API gebruik betalen maar inkomst van gebruikers komt met vertraging binnen.

Het punt is dat de CEO liegt. Hij liegt over de motieven van de maatregelen, hij liegt over wat ze wel en niet gedaan en/of gezegd hebben naar ontwikkelaars. Hij heeft vijf jaar geleden al aangekondigd dat Reddit de mod tools nu echt beter ging maken.Zoals hij vorige week weer zij. Het is allemaal bullshit. Hij is al jaren CEO. Welk inzicht hij gehad heeft in onduidelijk maar “merk professionaliseren” is hier niet aan de orde.

Wees gewoon eerlijk: hij wil geld, prima. Maar pak het dan handig aan en niet als een lompe en verwende hork.
P-Rock 20 juni 2023 09:08
Toch wel één van de slapste, meest teleurstellende protestacties van de afgelopen jaren. De CEO doet het vast in zijn broek. De mods daar zijn zo bang voor hun internetbaantje dat ze hun subreddit angstvallig open houden. Lachwekkend.
RobbyDoozy @P-Rock20 juni 2023 10:47
Het is kiezen tussen twee kwaden: sub gesloten houden en je modstatus verliezen, waarna een andere mod het overneemt die braaf doet wat de CEO wil, of sub openen en doen wat de gebruikerswillen met een open sub.

Niet vrezen voor verlies van modbaantje, maar vrezen voor veranderingen waar je sub abonnees absoluut niet blij mee zijn.
P-Rock @RobbyDoozy20 juni 2023 11:03
Maar deze blackout had vanaf het begin al geen kans van slagen, aangezien de helft niet meedeed en twee dagen veel te weinig is om echt impact te hebben. En dan gelijk al bij de eerste tegenstrubbeling van het management eieren voor hun geld kiezen, geeft wel aan hoe serieus dit protest moet worden genomen. Om nog maar te zwijgen over al die mensen die zich uit hebben geschreven, om een paar dagen later het account weer te laten heractiveren...

[Reactie gewijzigd door P-Rock op 24 juli 2024 16:30]

blorf @P-Rock20 juni 2023 09:35
Ze teren allemaal op de kunstmatige populariteit binnen een denkbeeldig afgebakende omgeving. Geen van die clubs zou iets bereiken met een eigen app met dezeflde content.
MadJo80 @P-Rock20 juni 2023 11:06
Het feit dat Reddit de mods liep te bedreigen "ga terug online, anders verwijderen wij je" geeft wel aan dat ze het protest wel merkten op hun bottom line.
The Realone @MadJo8020 juni 2023 13:05
Is dat wat je daaruit haalt? Ik zie dat namelijk heel anders. Reddit ging die subreddits nooit laten verdwijnen en iedereen wist dat ze manieren hadden om die controle terug te nemen. Ze hebben een paar dagen kunnen protesteren en nu vinden ze het genoeg geweest.

Dit alles was zo voorspelbaar. Alsof ze de dag voor de bekendmaking van de API wijzigingen niet bij elkaar zaten en afsloten met "hou je vast, het gaat even stormen!".
Ereaser @P-Rock20 juni 2023 14:41
Reddit probeert naar de beurs te gaan en dit soort protesten helpen dan niet.
Ruw ER 20 juni 2023 07:51
Wat een gepiep zeg. Stop lekker met Reddit. Zoek een ander forum. Ik ben het ook niet eens met die changes, dus doei Reddit. Tot nooit meer ziens.
Martin1997 @Ruw ER20 juni 2023 08:01
Reddit is ons niets beschuldigd, en wij niets aan Reddit. Ik ben het dus met je eens. Wat mij betreft is Reddit verleden tijd.
Ro4x @Martin199720 juni 2023 08:11
Als je heel letterlijk kijkt is Reddit ons inderdaad niets verschuldigd. Echter is Reddit door de leden en een open API een succes geworden, niet zozeer door het platform. Vrijwel alle subreddit management vindt via externe apps plaats. Daarnaast zou Reddit zonder de content van de leden niet bestaan. Het zou dus wel zo netjes zijn als ze zich opstellen als een bedrijf dat ons (de leden/het verdienmodel) wel wat verschuldigd is.

In plaats daarvan gaan ze er keihard met allerlei leugens tegenin. Dat is wel echt het andere uiterste.
Polderviking @Martin199720 juni 2023 10:05
Misschien juist volgens de letter van de wet dat Reddit "ons" niets is verschuldigd.
Maar in morele zin... zonder gebruikers heb je geen Reddit.
SuperDre @Polderviking20 juni 2023 11:36
Maarja, zonder reddit ook geen interessant platform om je content/vragen te stellen.
Polderviking @SuperDre20 juni 2023 12:01
Gelukkig heb je tig andere platformen. Zoals dit mooie Tweakers. :)
Simyager @Ruw ER20 juni 2023 08:04
Ben het met je eens hoor, maar waar gaan we met zijn allen heen?

De kracht van Reddit zijn de gebruikers niet het platform.

Je hebt voor van alles en nog wat een subreddit, soms ontdek je zelfs dingen waarvan je niet eens wist dat het bestond. En de mensen daar zijn soms dan ook experts.

Waar kan je dat soort mensen vinden, buiten Reddit om?
Annihilism @Simyager20 juni 2023 08:16
Die duiken heus wel weer ergens anders op. Verandering is voor veel mensen eng maar je zult toch ergens moeten beginnen.

Ik vond het web in 2000 - 2010 een veel leukere plek, veel verschillende websites met nuttige informatie zoals old computers, ik ging naar AudioKarma als ik wat over oude audio wilde opzoeken, ik ging naar ebaumsworld of the beste page in the universe (die laatste is behoorlijk afgegleden :+ )voor mijn dagelijke portie onzin.

Wat heb je tegenwoordig? één groot gedrocht van een website waar je alles op kunt vinden, en je ziet nu ook precies wat er gebeurd zodra er iets mis gaat bij zon grote website. Mensen willen wel ergens anders naar toe maar durven dat niet meer. Ik heb reddit nog nooit afzonderlijk gebruikt en ga nog steeds naar allerlei andere forums zoals MFBfreaks, Gather of Tweakers, AudioKarma etc. Daar heb je vaak ook veel leukere discussies dan op Reddit waar men alleen maar bezig is met karma farmer (vooral in de grote subreddits).
lasharor @Simyager20 juni 2023 08:21
Dat dacht men wellicht ook toen Digg uit elkaar viel. Al die gebruikers gingen toen massaal over naar Redidt.

Voor je het weet heeft iemand wat nieuws bedacht.
RVervuurt @Simyager20 juni 2023 08:39
Waarom moet er een alternatief zijn? Ik heb Reddit verwijderd en afgezien van het eindeloos doomscrollen mis ik echt helemaal niets van Reddit.

Er zijn vast mensen die een echt specifieke use-case hebben in Reddit, maar die kunnen elkaar ook vinden op andere platforms, specifieke websites etc.

Het is niet zo dat Reddit de enige plek op het Internet is.
Tobis @Simyager20 juni 2023 10:18
Zoiets heb je toch op de meeste sociale platforms?

Zelf ben ik overgegaan naar Lemmy en daar zie ik het nu ook gebeuren
batjes
@Simyager20 juni 2023 10:38
Ach ik zit met tegenzin op Reddit, door de populariteit zijn vele communities zich daar gaan centraliseren.

Ik zou graag weer terug gaan naar individuele communities van vroeger, al dat gecentraliseer overal.

Al die drama nu kan me gestolen worden. De CEO is een eikel, maar de community is dat ook. Veel gebruikers van subs zijn daar voor die sub, niet voor Reddit.
jeroen3 @Ruw ER20 juni 2023 08:00
Ja precies, ik heb al mijn bijdragen teruggetrokken en mijn account verwijderd. Jammer maar helaas.
Ik wens u/spez veel succes met het zijn ipo.
Oon @jeroen320 juni 2023 08:10
Reddit heeft een heleboel accounts die al hun comments hebben geleegd en account hebben verwijderd hersteld, alleen heb je dan geen toegang meer en dus helemáál geen controle over je gegevens.
Je kunt dus beter niet zo'n tool draaien nu, wacht daar een paar weken mee en doe het dan wanneer dit gedoe voorbij is
calvinbenik @Oon20 juni 2023 08:12
Dat lijkt mij regelrecht ingaan tegen de gdpr
Alxndr @calvinbenik20 juni 2023 10:36
Ik zou eens goed de voorwaarden induiken om te zien in hoeverre je posts wel je eigendom zijn en blijven en hoeverre de gdpr in Amerika toegepast kan worden.

Misschien weet onze huis-ict-jurist hier meer over.
Loller1 @Alxndr20 juni 2023 11:25
Is Reddit actief in Europa? Ja? Dan is GDPR van toepassing voor Europese gebruikers.
Division @Loller120 juni 2023 12:20
Volgens mij zitten ze zelfs in Amsterdam: https://thenextweb.com/ne...with-new-hub-in-amsterdam
BLACKfm @Alxndr20 juni 2023 13:28
Gaat dat er hier op t.net niet net zo aan toe?

Al je berichten worden (hooguit) enkel geanonimiseerd, maar de inhoud blijft onaangepast om zo niet de discussies raar te laten verlopen voor de mensen die een bepaald topic lezen.

Heb je dus ergens enige verwijzingen in je berichten staan die alsnog naar een persoon te herleiden zijn is het dus niet al te moeilijk om de boel te reconstrueren. Immers uit het gelinkte topic is de gebruiker wellicht 'uitgegumd', Anoniem: 123456' had net zo goed een random nickname kunnen zijn, en je kunt deze gebruikersnaam nog gewoon nazoeken. Enige 'lastige' is even te achterhalen wie er origineel bij die nieuwe username hoorde.

Buiten of iets wel of niet je eigendom is staat het je verder vrij om elk bericht van jezelf op te zoeken en de inhoud daarvan te verwijderen. Dat deze dan mogelijk enkel voor de buitenwereld niet meer te zien is maar nog wel ergens in een backup of 'undo-database' staat heb je dan niet in de hand.
Als er een dergelijke backup is hoeft er maar een keer één of andere back-end manager op de 'restore all' knop te drukken en alle ooit verwijderde berichten zijn gewoon weer hersteld.
Desnoods maakt je er een tool voor die bekijkt of er meerdere berichten zijn verwijdert/aangepast van een bepaalde gebruiker in een kort tijdbestek zodat die automatisch worden hersteld nadat een account zichzelf heeft verwijdert.
Oon @calvinbenik20 juni 2023 08:14
Je kunt een verzoek indienen om je data te verwijderen volgens de GDPR regelgeving, maar je comments gewoon handmatig verwijderen is niet hetzelfde.
Polderviking @Oon20 juni 2023 10:17
Ik denk dat een rechter daar nog wel wat over te zeggen heeft als je dat op de spits zou drijven.
Een verwijder button/actie lijkt mij een behoorlijk concreet en ondubbelzinnig verwijderverzoek. Reddit gaat er een kluif aan hebben het tegendeel aan te tonen.
Er zijn bar weinig andere use cases voor een verwijder button die anders zijn dan "ik wil niet meer dat dit bestaat".

[Reactie gewijzigd door Polderviking op 24 juli 2024 16:30]

WhatsappHack
@calvinbenik20 juni 2023 10:42
Ze kunnen claimen dat het een historisch archief is waar de posts van belang zijn om de flow van berichten niet in het geding te laten komen. Maar ik denk dat je als gebruiker dan weer kan beargumenteren dat het verwijderen en/of bewerken van berichten altijd oneindig mogelijk is geweest en je onder die voorwaarden een publicatie hebt gemaakt. Maar bij een rechter is het maar de vraag wat overeind blijft, in principe is dit een grijs gebied binnen de AVG waar meerdere interpretaties mogelijk zijn. Een post is hoe dan ook weloverwogen submitted naar een publiek platform en ook niet per definitie een persoonsgegeven; tenzij je er persoonsgegevens in hebt vermeld.
Martinspire
@calvinbenik20 juni 2023 13:00
Ik vraag het me af. Dit lijkt me typisch zo'n grijs gebied waardoor ze er mee weg kunnen komen.
Zeker als ze aantonen dat ze je persoonlijke gegevens weghalen (dus account weghalen en posts anoniem maken). Dan voldoen ze er volgens mij prima mee. Je kiest er zelf voor om die posts publiekelijk te maken en na verwijderen is dat niet meer te herleiden. Wellicht kun je nog specifieke posts laten verwijderen naderhand, maar ik verwacht niet dat ze alles willen laten weghalen.

GDPR is geen allesomvattende wet, er zitten best grijze gebieden in. Bovendien ga je akkoord met voorwaarden en dergelijke dat je het niet zomaar mag wegwuiven wat Reddit met je gegevens heeft gedaan.
SuperDre @jeroen320 juni 2023 11:35
Ik vind het toch wel heel kortzichtig en kinderachtig het gedrag van veel moderators.
Aganim @Ruw ER20 juni 2023 08:11
Opzich ben ik het met je eens en heb ik mijn account ook al lang en breed opgezegd. Maar noem eens wat vergelijkbare alternatieven. Reddit is (ondanks de brakke mobiele app :P ) eenvoudig toegankelijk voor de gemiddelde persoon en goed te begrijpen. Er is 1 platform, met daarin fora waarin je zaken kan plaatsen en consumeren, van diepgaande filosofische discussies tot je dagelijkse aanbevolen hoeveelheid kattenfilmpjes. Eenvoudig concept.

Een alternatief als Lemmy is veel complexer: de eerste termen die je tegenkomt zijn zaken als federated ('join the fediverse!'), instances en communities. Daarbij zal de gemiddelde Redditor al snel denken 'wut'?

En het roept vragen op van: 'waarom kan ik niet inloggen op lemmy.ml met mijn lemmy.world account?' naar 'Als iemand een instantie opheft, waar blijft dan alle inhoud van communities?' tot 'Beehaw heeft Lemmy.world defederated, kan ik nu nog wel in hun communities posten'? Antwoord op de laatste vraag luidt overigens: ja, maar geen enkele Beehaw gebruiker gaat je bericht kunnen lezen.

Nu ben ik zelf prima tevreden met Lemmy, maar ik kan me prima voorstellen dat dit gewoon een stap te ver is voor een hoop gebruikers.
Maurits van Baerle @Aganim20 juni 2023 11:57
Ik doe zelf niets met Reddit of Lemmy dus kan er niet uit eerste hand over praten maar de groei die gemeld wordt van Lemmy is wel echt fors. Het is in twee weken de meest populaire vorm in de Fediverse geworden, na Mastodon.
Aganim @Maurits van Baerle20 juni 2023 12:15
Absoluut een forse stijging, maar Reddit heeft naar schatting 430 miljoen maandelijkse gebruikers. Dus Lemmy heeft nog wel wat aanmeldingen te gaan voordat we van een exodus van de massa kunnen spreken. :)
ErikT738 @Ruw ER20 juni 2023 08:02
Ik heb wat rondgekeken (op kbin.social bijvoorbeeld) maar daar is het toch vrij dood.

Het zou me niet verbazen als Reddit uiteindelijk echt sterft met de richting die het op lijkt te gaan, maar zo ver zijn we nog niet.
Oon @ErikT73820 juni 2023 08:15
Beetje hetzelfde als alle andere 'fediverse' rommel. Mensen zoeken hun bubbels op, maar alles dat generiek is en niet in een niche zit heeft weinig slagingskans. Tot uiteindelijk Reddit écht weggaat, en er één de grootste is.

Hetzelfde zag je bij Twitter. Mastodon is de enige die het nog een beetje gered heeft, maar zelfs die is totaal niet te vergelijken met Twitter vwb activiteit
Tintel
@Oon20 juni 2023 09:33
Mensen zoeken hun bubbels op
Dat heeft wel eeen negatieve klank - is het niet zo dat mensen zoeken naar wat ze aanspreekt/leuk vinden? Dat het effect van dit gedrag een bubbel kan vormen - ja dat wel. Maar we zoeken toch geen bubbels?

En het is altijd moeilijk een platform met voldoende gebruikers te krijgen. Dat hangt van zoveel factoren af. De ellende is wel dat als een platform heel groot is geworden - het kapitalisme om de hoek komt kijken. Het wordt overgenomen (of de kosten rijzen de pan al uit) en moet geld gaan opleveren. En raden wie daar de dupe van is...
Oon @Tintel20 juni 2023 10:10
Je kan zeggen dat het een negatieve klank heeft, maar toch werkt het wel zo. Mensen zoeken hun eigen kliekjes op, en die bevinden zich vaak op een plek die hoort bij een gedeelde mening. Dus indirect zoeken ze een bubbel.
Je kiest om een bepaalde reden voor een specifieke instance t.o.v. anderen, en andere mensen kiezen ook om een reden dezelfde instance als jij. Mensen die het niet met die reden eens zijn zullen dus een andere instance kiezen.

Dat hoeft overigens écht niet te betekenen dat iedereen die 'in een bubbel' zit meteen complottheorieen bedenkt of een andere rare of extremistische mening heeft. Een bubbel kan ook heel simpel iets zijn zoals Tweakers. Ook hier bevinden zich grotendeels mensen die iets met IT hebben.
Die negatieve klank is vooral omdat de meeste bubbels waar je over hoort voor buitenstaanders interessant zijn om over te praten/schrijven, maar het hoeft echt niet alleen maar negatief te zijn. Het is gewoon de keuze om je te omringen met gelijkgezinden.
Tintel
@Oon20 juni 2023 12:24
Ja dat is waar. Gelukkig ziet dus niet iedereen bubbels als negatief. ;)
Martinspire
@Oon20 juni 2023 13:05
Mastodon heeft hetzelfde probleem als de rest: gebruikers blijven niet hangen. Enerzijds omdat wisselen erg lastig blijft, anderzijds omdat het platform totaal niet uitnodigt tot interactie vanwege de volkomen omslachtige manier van werken. Het feit dat je ingelogd kunt zijn, naar een profiel gaat en je deze niet direct kunt volgen, is 1 die ze echt moeten fixen voor Mastodon überhaupt bruikbaar is. Ja ik zit in een andere server, maar dat zou voor de gebruiker niet uit moeten maken om iemand te volgen cross-servers. Die barrière alleen al, waar ook de andere fediverse oplossingen last van krijgen, is te hoog voor de doorsnee internet gebruiker. De lat moet lager dan laag liggen om mensen over te halen. Daarnaast biedt het momenteel ook nog te weinig voordeel om over te stappen. En dan heb ik het niet eens alleen over de gebruikers. Maar ook qua functies, de mogelijkheden tot interactie en manier van werken is gewoon nog ondermaats. Fediverse moet op zoek naar hun unieke feature die voor de gebruiker waardevol is. Verder heb je gebruikers nodig die waardevolle originele content maken. Dat kost wellicht geld om ze te lokken, maar is nou eenmaal dé manier om je platform te laten groeien. Dat of een eindeloze hoeveelheid gratis posters.

[Reactie gewijzigd door Martinspire op 24 juli 2024 16:30]

Polderviking @ErikT73820 juni 2023 10:07
Je moet mijns inziens ook helemaal niet persé Reddit willen vervangen voor een nieuw platform dat van duizenden walletjes probeert te eten.
Dat is alleen maar een vooropzet voor herhaling.
Gewoon weer terug naar individuele fora zoals dat tot een jaar of tien geleden de norm was.

Dit gehannes met Reddit is het zoveelste voorbeeld in een lange rij voorbeelden waarom we moeten stoppen ons heil in enkele platformen te zoeken. Met alles.
Versplintering is gewoon beter dan heeft niemand echt macht.
En als er gehannes is op één forum heb je nog tig anderen.
Zo'n forum kan je gewoon aanbieden vanuit je homeserver ook nog, in plaats van dat daar bizarre serverparken voor ingezet moeten worden.

[Reactie gewijzigd door Polderviking op 24 juli 2024 16:30]

WhatsappHack
@Polderviking20 juni 2023 10:47
Pest is dat een behoorlijk aantal mensen het gemak willen van geaggregeerde content met één account; alles op één plek. Dat gaat wat lastiger met decentraal en individuele fora. Maar goed, gelukkig zien fora weer een groei sinds steeds meer mensen Facebook-moe zijn en nu ook Reddit-moe worden. Ik ben er wel blij mee, zeker voor bepaalde specifieke onderwerpen. Een meme-groep bijvoorbeeld hoef je echt niet perse een forum voor op te zetten, maar voor een bepaalde medische aandoening bijvoorbeeld is een forum veel relaxter, veel overzichtelijker (zeker met sub-boards) en vaak veel beter doorzoekbaar; dan is een FB groep of Reddit-sub echt k*t. Maar ook met gaming subs vind ik dat niet werken en vind ik individuele fora (al dan niet met een algemeen stukje) veel fijner.
Wolfos @Ruw ER20 juni 2023 12:24
Zoek een ander forum.
Zoek een ander forum dat bijna altijd het eerste resultaat is op zoekmachines? Het probleem is dat de meeste fora en daarmee de informatie die zij toonden naar Reddit zijn verhuist.

Het is zo lekker makkelijk. Met gunstige gebruikersvoorwaarden maak je alle concurrentie kapot, vervolgens pas je de gebruikersvoorwaarden aan en jaag je alle gebruikers tegen je in het harnas. Maar die kunnen natuurlijk niet weg want je hebt alle concurrentie al kapot gemaakt.

Dankzij het netwerkeffect is het gewoon niet zo makkelijk om weg te gaan bij sociale media. Ook als je liever iets anders gebruikt, je krijgt nooit iedereen mee.

[Reactie gewijzigd door Wolfos op 24 juli 2024 16:30]

Ro4x @Ruw ER20 juni 2023 08:05
Ik ben dan wel erg benieuwd waar jij bijvoorbeeld gebruikerservaringen vandaan haalt als je reddit niet meer gebruikt. Ik gebruik reddit erg veel. Vooral door voor ik iets koop gebruikerservaringen te lezen over het product. Bij reddit is, zoals verwacht met het ledenaantal, 100x meer informatie te vinden dan op tweakers.

Alleen al afgelopen week had ik de volgende google searches:
Shadow pc reddit
Best shopify alternative reddit
Garmin coach Jeff gallow reddit
Airpods pro 2 running falling out reddit

Tuurlijk kan ik google gebruiken maar dan weet ik vrij zeker dat het niet objectief is en vaak vol affiliate links of linkbuilding strategieën zonder daadwerkelijk de lezer te helpen. Op eigenlijk alle zoek termen heb ik wel een antwoord gevonden op reddit.
MacPoedel @Ro4x20 juni 2023 09:41
Er zijn anders ook wel behoorlijk wat bedrijven die aan astroturfing doen op Reddit. Bv op de Steam Deck subreddit verdacht veel gebruikers die allerlei accessoires aanprijzen.

Ik zoek op dezelfde manier als jou hoor, maar er wordt daar zeker ook gemanipuleerd.
Ro4x @MacPoedel20 juni 2023 14:49
Ja 100% met je eens. Toch vind ik het op reddit vaak ook wel goed te spotten. Met gezond verstand kom je er altijd wel. Via Google is het echt verpest en weet je vrijwel zeker dat je geen objectief resultaat meer krijgt.
Ruw ER @Ro4x20 juni 2023 08:16
Ik ben wel wat bevooroordeeld, moet ik toegeven. Ik merkte de afgelopen paar jaar toch al op dat ik Reddit veel minder aan het gebruiken was. Kleine kinderen naast je full time baan, dan ga je je tijd toch anders besteden.
Triblade_8472 20 juni 2023 07:56
Alsof de meeste mensen die veranderingen wat boeit. Ze kunnen via de Reddit app of site er gewoon nog bij zonder enig probleem.

En wanneer die subreddits zo langer doorgaan, dan komen er nieuwe en stappen mensen over. Mensen gaan gewoon door met Reddit. Storm in een glas water.
Game-Over @Triblade_847220 juni 2023 08:14
Investeerders hebben een hekel aan dit soort gemorrel omdat het onzekerheid geeft.
Als mods afhaken en reddits sluiten of een puinzooi worden zal een deel v/d gebruikers ook afhaken.
FreezeXJ @Game-Over20 juni 2023 08:48
Van de andere kant zijn dit risico-investeerders, die gewend zijn aan een kleine groep die onevenredig veel herrie maakt. Waar de boze redditors ze nu van moeten overtuigen is dat ze een hele grote groep zijn, want anders is het standaard-advies: don't let the door hit you on the way out. En dat zal ook nu weer gebeuren, tenzij het management sorry kan zeggen (dat kost ze meer dan een fikse koersval vaak, en is daarmee niet populair).
YopY @Game-Over20 juni 2023 10:25
Het zou me niks verbazen als de CEO aangezet is door de investeerders om dit door te drukken; het valt wel op dat hij de frontman is van deze hele actie, hij is de enige die bij naam genoemd wordt, en uiteindelijk zal ook zijn hoofd rollen als de IPO misgaat.

Ondertussen zitten de investeerders wel lekker achter de schermen.
SuperDre @Game-Over20 juni 2023 11:38
Maar zoals Triblade_8472 al aangeeft, iedereen staat het ook weer vrij om een nieuwe subreddit te starten voor een variant die nu gesloten is.
JakkoFourEyes @Triblade_847220 juni 2023 09:12
of site er gewoon nog bij zonder enig probleem.
Nou.. Daar lijken ze ook wat mee te experimenteren. Had gister wat opgezocht op mobiel en kreeg daar een Reddit link voorgeschoteld. Normaal kreeg ik altijd de pop-up om in de browser verder te gaan of alsjeblieft de app te openen, maar nu kreeg ik alleen maar de optie om in de app openen. Ik kon de pop-up niet wegdrukken.
michaelw1998 20 juni 2023 08:04
/r/iOS laat nu alles toe dat betrekking heeft op iOS. Ook NSFW materiaal die gefotografeerd/gefilmd zijn via iOS }>
TheBlackestCrow @michaelw199820 juni 2023 08:20
r/steam staat nu alles toe dat met stoom te maken heeft.

[Reactie gewijzigd door TheBlackestCrow op 24 juli 2024 16:30]

Kees BOFH @TheBlackestCrow20 juni 2023 08:21
En r/interestingasfuck laat niet alleen maar plaatjes zien die interessant zijn, maar ook interesting-ass-fuck plaatjes.
YopY @Kees20 juni 2023 10:24
Ze hebben hun regels versoepeld, "zolang het maar niet Reddit z'n regels overschrijdt", en ja die staan gewoon porno toe, mits het als NSFW gemarkeerd is voor een eenvoudige leeftijdscheck.
Senaxx @YopY20 juni 2023 12:24
En door het NSFW te markeren kan / wil reddit er niet op adverteren en lopen ze inkomsten mis van die grote subreddits.
iAR @michaelw199820 juni 2023 14:05
Uit eindelijk genereert dit toch ook geld voor spez?
mwa 20 juni 2023 08:33
Kinderachtig gedoe. Als je het niet eens bent met Reddit, ga je toch ergens anders heen? Dat gevoel van entitlement begint de laatste jaren steeds verdere vormen aan te nemen.
Sharky @mwa20 juni 2023 08:57
Entitlement van Reddit bedoel je? Want dan heb je helemaal gelijk. Het succes van Reddit komt door de gebruikers/mods en ook door 3rd party apps en tools. Dat laatste willen ze vanaf en ze geven een trap na. Die verhevenheid van Reddit past niet en blijkbaar voelen ze niet aan hoe een groot deel van de gebruikers hierover denkt.
Alxndr @Sharky20 juni 2023 11:11
Het succes van Facebook, YouTube, TikTok etc etc komt ook alleen maar van de gebruikers?

Als je niet betaalt, ben je het product, maar een product alleen maakt geen succesvol bedrijf. Zonder iemand die het product vermarkt heb je geen bedrijf.

Wie betaalt, bepaalt, en gebruikers en modders betalen niets, dus hebben niets te zeggen. Bevalt het niet? Koop aandelen (pun intended), ga naar de concurrent, of begin een concurrent.

"Ik heb ook een bijdrage geleverd dus nu mag ik ook wat zeggen", kom op zeg.

[Reactie gewijzigd door Alxndr op 24 juli 2024 16:30]

Sharky @Alxndr20 juni 2023 11:19
Het succes van Facebook, YouTube, TikTok etc etc komt ook alleen maar van de gebruikers?
Je bent wat kort door de bocht, maar je hebt gelijk. Zonder gebruikers is er ...niets.
"Ik heb ook een bijdrage geleverd dus nu mag ik ook wat zeggen", kom op zeg.
Ja stel je voor. Je steekt tijd en moeite om onbetaald (!) een platform te moderen en als je inspraak wilt word je genegeerd en/of aan de kant gezet. Wat denken die vrijwilligers wel niet?
Yzord @mwa20 juni 2023 08:59
Je hebt wel makkelijk praten zo, maar voor de meeste mods zit er een aanzienlijk groot deel van hun tijd in de subreddit. En er is niks mis je tegenwoord te laten horen. Dat heet democratie, maar dat staat bij jou, zover ik jouw bericht lees, niet echt bovenaan de lijst van hoe we met elkaar omgaan.

Dat de ceo dreigt de mods hun krachten te ontnemen als ze de subreddit niet open gooien is volkomen absurd. Dat ik dan ook nog lees dat de ceo verwijderde accounts incl. berichten terug zet vanuit de backup, maar dan ook meteen de inlog gegevens veranderd doet mij denken aan een dictator die bang is zijn inkomsten te verliezen.

Dus als het aan mij lag zou ik met zijn allen de rug toekeren naar Reddit. Maar helaas zal dat niet gaan.
Wolfos @mwa20 juni 2023 12:33
Als je het niet eens bent met Whatsapp ga je toch ergens anders heen? Als je het niet eens bent met Facebook ga je toch ergens anders heen? Als je het niet eens bent met Twitter ga je toch ergens anders heen?

Vervolgens zit je samen met drie anderen op Mastodon. Het is geen "entitlement". Het is onmogelijk om op redelijke wijze een exit van sociale media te maken.

[Reactie gewijzigd door Wolfos op 24 juli 2024 16:30]

mwa @Wolfos20 juni 2023 14:15
Waar heb je het over? Je kan toch gewoon van Facebook af (anno 2023, wie zit er überhaupt nog op Facebook?). Whatsapp, tja.. is wel wat anders dan amusementspagina als Reddit.

Er is niemand die je verplicht om op Reddit te zetten he?? Dus ja, entitlement.
Dan91 20 juni 2023 08:39
Zelf vind ik deze protesten nogal zwak. Maak een punt of niet. Hou dan gewoon je subreddit offline.
BlackMage @Dan9120 juni 2023 08:56
Zover ik begrijp heeft Reddit bij veel moderators de bevoegdheden om hun subreddit offline te halen weggehaald. Daardoor zijn deze alternatieven ontstaan, en ik denk uit een soort van solidariteit en voor de hogere meme-factor zijn meer dit gaan doen ipv offline gaan.
Alxndr @BlackMage20 juni 2023 10:50
Tsja, laat reddit dan lekker zelf modden, probleem opgelost?

En hoezo kan reddit modders die nu "alternatief" actie voeren er niet net zo makkelijk uitgooien?

[Reactie gewijzigd door Alxndr op 24 juli 2024 16:30]

Verwijderd @Alxndr20 juni 2023 11:58
En hoezo kan reddit modders die nu "alternatief" actie voeren er niet net zo makkelijk uitgooien?
Dat zullen ze uiteindelijk ook vast wel doen, als die protesten door gaan. Maar liever doen ze dat natuurlijk niet, omdat de community nu al een hekel heeft aan de eigenaars, en dat zou dan alleen nog maar toenemen.
Tsja, laat reddit dan lekker zelf modden, probleem opgelost?
Dat heet een coup, en zelfde verhaal; dat zal (hopelijk) veel mensen doen vertrekken naar democratischer oorden.
Alxndr @Verwijderd20 juni 2023 12:13
Noem eens één online community die geen hekel heeft aan de eigenaars, al is het alleen al omdat de eigenaars commerciële beslissingen moeten maken die over het algemeen haaks staan op de wensen en belangen van de gebruiekrs. Dat zie je zelfs hier op Tweakers nu ze deel zijn van DPG om over grote jongens zoals YouTube, Facebook etc nog maar te zwijgen.

En democratische oorden op internet? Kun je ook maar één voorbeeld geven van een platform met een serieus aantal gebruikers (laten we zeggen meer dan 1 miljoen) waar gebruikers het voor het zeggen hebben?

Volgens mij bestaat democratie niet op internet en zal het ook nooit (kunnen) bestaan zolang je anoniem kunt zijn. Dat is precies de reden dat moderatie nodig is, mensen misdragen zich omdat ze anoniem zijn (of in ieder geval denken dat te zijn).

Bovendien, het is een bedrijf, een bedrijf is nooit democratisch, wie betaalt bepaalt. Een bedrijf dat naar z'n klanten en vrijwilligers luistert klinkt leuk, maar is het recept voor faillissement.

Een coupe is trouwens wat er nu gebeurt, modders die de macht grijpen, niet andersom.

[Reactie gewijzigd door Alxndr op 24 juli 2024 16:30]

Verwijderd @Alxndr20 juni 2023 12:20
Noem eens één online community die geen hekel heeft aan de eigenaars,
Mastodon, en de andere media in de rap groeiende Fediverse. Omdat je daar zelf ook eigenaar kunt worden, als de eigenaars van je instance je niet meer bevallen.

Dat lost gelijk ook je moderatieprobleem op. Want ik ben het er mee eens dat moderatie nodig is, maar dat impliceert niet dat je daarvoor een centrale megacorp nodig hebt die over miljoenen gebruiker een kapitalistische skepter zwaait.

Want dat is mijn issue - reddit, twitter, facebook, die bestaan om geld te verdienen voor aandeelhouders en adverteerders, en daarmee bestaan ze dus niet meer voor de community zelf.

De Fediverse is geen bedrijf, en kan dus, zoals je impliceert, WEL democratisch zijn.
Een coupe is trouwens wat er nu gebeurt, modders die de macht grijpen, niet andersom.
Reddit is een community. Het idee dat het 'eigendom' is van een paar kapitalisten is een grove misvatting. Ze zijn eigenaars van wat de code en de hardware.

Een community kan nooit eigendom zijn van wie dan ook, anders dan de community zelf.
Alxndr @Verwijderd20 juni 2023 12:46
Fediverse hoor ik de laatste dagen voorbijkomen, maar als het geen bedrijf is, wie betaalt het dan? Het lijkt me sterk dat gebruikers nu ineens wel bereid zijn om de kosten zelf te dragen. Als ze dat niet doen, moet het met advertenties en adverteerders stellen eisen en wat voor onderhandelingspositie heb je als individu tov een advertentie handelaar?

En ik zie ook niet hoe dat het moderatieprobleem oplost? Zolang het sociale media blijft, is er per definitie interactie tussen de gebruikers, en mensen zijn nu eenmaal toxisch, zeker als ze anoniem zijn.

Als je dan zelf eigenaar bent, ben je toch ook direct zelf verantwoordelijk? Niet alleen moet het leuk blijven, ook zijn er gewoon wetten waar je je aan moet houden tav haat/laster/discriminatie/bedreiging etc.. Heb jij zin, en vooral tijd, om je eigen pagina te gaan beheren?

Communitiy is een leuk buzz-word (in deze context), zonder code en hardware houdt de community direct op te bestaan en een community kan volgens mij helemaal geen eigenaar hebben ook niet zichzelf. Het is net zoiets ontastbaars als statistiek: een verzameling individuen en waarin het individu alle maar ook geen enkele waarde heeft.
Verwijderd @Alxndr20 juni 2023 15:49
Veel werkt met donaties, en sommige instance-eigenaars zullen wat uit eigen zak betalen, gewoon omdat ze het mooi vinden. Niet alles hoeft geld op te leveren, sommige dingen mogen wat kosten. Mensen hebben gewoon een baan en draaien een instance er naast. Stel dat je instance 1000 users heeft, dan is dat prima te beheren en te betalen, evt. met wat vrienden.

Moderatie valt me tot nu toe in de praktijk alles mee. Je hebt ook geen algoritme he, dus als iemand zonder followers nare dingen gaat lopen roepen roept die gewoon in de leegte. En anders unfollow je em. Iig, in de praktijk heb ik in mijn half jaar dat ik daar zit 1 spambot gezien, dus blijkbaar werkt het heel aardig, iig vooralsnog.
Alxndr @Verwijderd20 juni 2023 16:49
Dat bedoel ik, een donatie systeem of zelf betalen lijkt mij geen reëel alternatief voor de paar honderd miljoen gebruikers die Reddit heeft. En als je het hebt over subreddits met een miljoen leden is dat toch van een hele andere orde van grootte dan de 1000 die jij als voorbeeld geeft.

Ik wacht nog ff tot Reddit echt complete choas en en onbruikbaar wordt, we zullen zien hoe het uit de hand loopt.

[Reactie gewijzigd door Alxndr op 24 juli 2024 16:30]

Verwijderd @Alxndr21 juni 2023 00:18
Als je maar genoeg mensen hebt die instances draaien.. tot nu toe lijkt er iig geen probleem in de praktijk. Maar ieder z'n ding.
tommy116165 @Dan9120 juni 2023 12:01
Protesteer zoals @Dan91 het wil en anders niet? :+
Xxana 20 juni 2023 08:44
/r/interestingasfuck heeft zichzelf gemarkeerd als NSFW subreddit, want daar komen er geen advertenties in. Lijkt mij de beste oplossing om ze te raken waar het pijn doet: hun portefeuille.
BlackMage @Xxana20 juni 2023 09:03
Ik denk dat Reddit daar heel weinig om geeft op dit moment. Voor de geplande beursgang is het belangrijk dat er meer mogelijkheden zijn om omzet te draaien, niet of daar daadwerkelijk gebruik van gemaakt wordt.

Bovendien is hun keuze om geen advertenties op NSFW content te tonen een keus die ook heel eenvoudig kunnen terugdraaien. Er zijn genoeg adverteerders in het online gokken en crypto gebied die graag meedoen hoor.
Alxndr @BlackMage20 juni 2023 10:43
Ik kan obv mijn bijna 10 jaar ervaring (met tientallen klanten) zeggen dat gokbedrijven juist wegblijven bij nsfw content.
RVervuurt 20 juni 2023 08:35
Ondertussen bij de CEO thuis: "Goh, foto's van John Oliver. Achja, zelfde aantal advertentie-kliks, dus het maakt me geen drol uit."

Bijna niemand lijkt te snappen dat de enige manier om Reddit echt te laten bloeden, is door het niet te gebruiken. Wat maakt het de CEO uit, als er honderden subs zijn met John Oliver-foto's?!
FreezeXJ @RVervuurt20 juni 2023 08:50
Ja maar niet gebruiken, weet je wel hoe erg dat is? Da's hetzelfde als geen Facebook of Microsoft meer mogen gebruiken, de wereld van de gebruiker stort gewoon in! Opeens hebben ze uuuuren niks te doen, en de verslaving blijft wel trekken. Daarnaast is er geen alternatief dat groot genoeg is (duh!) dus tja, we moeten wel.
RVervuurt @FreezeXJ20 juni 2023 08:57
Die afkickverschijnselen duurden 3 dagen, ik heb de afgelopen week (app verwijderd op woensdag) al 13% minder schermtijd!
b12e @RVervuurt20 juni 2023 09:44
Bij mij lost het probleem zichzelf wel op. Ik gebruik uitsluitend Apollo, en die doet het over 10 dagen niet meer.
YopY @b12e20 juni 2023 10:26
Ja ik denk dat eind vd maand wel een belangrijk moment gaat zijn, dan houden ook een aantal andere apps ermee op - tenzij er natuurlijk snel iets verandert, maar Reddit blijkt voet bij stuk te houden.
DeltaJuliett 20 juni 2023 09:07
Afgezien van de toenemende API kosten, de respectloze manier hoe er wordt omgegaan met de mensen die de waarde opleveren zoals de posters & commenters, mensen die cureren zoals de mods en de mensen die Reddit toegankelijk maken voor een groep mensen die eerder niet bereikbaar was zoals 3rd party developer tools, laat zien dat het niet meer is wat het geweest is.
Het verschil met Aaron Schwartz kan niet groter zijn.
Ik wens niet zo te worden behandeld en heb mijn waarde weggehaald. 10 jaar aan posts, comments en alles. Jammer want ik gaf er les aan beginnende programmeurs en hackers.
Maar mijn integriteit is niet te koop. Zeker met een IPO.
Comma @DeltaJuliett20 juni 2023 12:18
Dus dankzij deze actie van reddit is internet weer een stukje veiliger :) omdat je wat minder scriptkiddies van info kunt voorzien, Zo draaid het toch om een ego dus.
DeltaJuliett @Comma20 juni 2023 13:11
Of omdat ik mensen hielp op dezelfde wijze dat ik hulp kreeg. Ik ben werkzaam in de Cybersecurity en dat was nooit gelukt zonder pointers en tips van anderen.
Ik ben dankbaar en wilde dat zelfde bieden aan anderen. Zodat ze weten wat ze doen. Zo maak je kritische denkers en onderzoekers in plaats van 'fire and forget' skids.

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