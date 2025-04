Reddit gaat rechten van moderators ontnemen als subreddits op zwart blijven

Reddit zegt eind deze week de modrechten van moderators te ontnemen als subreddits op zwart blijven, zo schrijft het bedrijf in een waarschuwing naar zeker twee modteams. Het forumplatform lijkt zich te beroepen op het feit dat mods 'actief en betrokken' moeten zijn.

Het bericht van Reddit werd in elk geval naar twee moderatorteams gestuurd, zo wist The Verge te bevestigen. Het bedrijf schrijft: "Na een eerste modmailbericht op 27 juni 2023 heeft je modteam laten weten dat het [de betreffende subreddit] niet willen heropenen. Dit is een courtesy notice om mede te delen dat je de moderatorstatus aan het einde van deze week verliest. Mocht je ons laten weten dat je geïnteresseerd bent in het actief modereren van deze community, dan nemen we dat verzoek in behandeling."

Moderators moeten volgens zowel de Content Policy als de Moderator Code of Conduct van Reddit actief betrokken zijn bij het modereren van subreddits. Door een community op zwart te zetten, wat in de praktijk betekent dat de subreddit als privé staat aangemerkt, kunnen leden niet meer op het forum en valt er praktisch niets te modereren.

Een van de twee aangesproken community's, die van de webbrowser Firefox, is ondertussen niet meer als privé aangemerkt en is in principe gewoon weer bereikbaar. Als vorm van protest worden er op deze pagina overigens alleen maar afbeeldingen van rode panda's toegestaan. Dit is een van de vele manieren waarop subreddits, ook na de waarschuwingen vanuit Reddit, het protest voortzetten. Tweakers publiceerde onlangs een uitgebreide opsomming van het aanhoudende protest.