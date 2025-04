Virgin Galactic volbrengt zijn eerste commerciële ruimtevlucht

Ruimtetoerismebedrijf Virgin Galactic heeft zijn eerste commerciële ruimtevlucht met mensen aan boord succesvol afgerond. Bij de vlucht waren acht ruimtevaarders betrokken, waaronder drie leden van de Italiaanse luchtmacht en de Nationale Onderzoeksraad van Italië.

De twee luchtvaartuigen tijdens een eerdere vlucht

Voor deze eerste commerciële vlucht werd de VSS Unity gebruikt, een voertuig binnen de SpaceShipTwo-klasse voor suborbitale ruimtevluchten. Op donderdagmiddag om 16.30 uur Nederlandse tijd werd de raket onder begeleiding van de VMS Eve gelanceerd vanaf Spaceport America in New Mexico. De VMS Eve is een vliegtuig dat uit twee delen bestaat en de kleinere VSS Unity naar ruim dertien kilometer hoogte brengt. Daar wordt het daadwerkelijke Unity-ruimtevaartuig losgekoppeld van het moederschip, waarna het op eigen kracht verder opstijgt naar een suborbitale hoogte.

Daar werden vervolgens gedurende enkele minuten wetenschappelijke experimenten uitgevoerd. Virgin Galactic zegt dat er dertien experimenten in de ruimte werden gedaan, waaronder het bestuderen van 'thermovloeistofdynamieken en duurzame materialen in microzwaartekracht'. Ook werd gekeken naar de effecten van de overgang van extreme G-krachten naar microzwaartekracht op het menselijk lichaam.

Er waren acht astronauten betrokken bij de ruimtevlucht. Virgin Galactic leverde vijf medewerkers aan: twee piloten vlogen de VMS Eve naar de vermelde hoogte, twee piloten bestuurden na loskoppeling de VSS Unity en één instructeur begeleidde de Italiaanse 'private astronauten' bij de wetenschappelijke experimenten.

Deze missie werd Galactic 01 genoemd en was de eerste ruimtevlucht van Virgin Galactic waarbij derden tegen betaling meevlogen met het ruimtevaartbedrijf. In augustus staat Galactic 02 gepland. Daarna moeten er maandelijks commerciële ruimtevluchten plaatsvinden, aldus het bedrijf. Overigens stond de volbrachte Galactic 01-vlucht oorspronkelijk voor oktober van 2021 gepland, maar het bedrijf liep vertraging op.