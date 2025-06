SpaceX lanceert Axiom-missie met zeshonderdste persoon in baan om de aarde

SpaceX heeft op zondagavond vier astronauten de ruimte in gelanceerd. Daarmee is voor de zeshonderdste keer een mens in een baan om de aarde gebracht. Ook ging tijdens de missie voor het eerst een Saudische vrouw de ruimte in.

SpaceX lanceerde de Axiom 2- of Ax-2-missie om 23.37 uur Nederlandse tijd vanaf zijn lanceerplatform in het Kennedy Space Center, waar de eerste trap van de raket ook vlakbij weer landde. De astronauten stegen op in een Crew Dragon aan boord van een Falcon 9. De vier astronauten aan boord vliegen naar het International Space Station, waar zij op maandagmiddag rond 15.24 uur moeten arriveren. Daar blijven de astronauten ongeveer een week. Ze zullen hun tijd vooral besteden aan het doen van wetenschappelijk onderzoek.

De missie is de tweede commerciële ruimtemissie van Axiom Space. Dat organiseerde vorig jaar al de eerste volledig private, bemenste ruimtereis richting het ISS. De commandant van de missie is Peggy Whitson, die in het verleden als NASA-astronaut al de meeste ruimtereiservaring van alle Amerikanen opdeed met 665 dagen in de ruimte. Whitson wordt bijgestaan door privéastronaut John Shoffner en twee Saudische astronauten, Ali AlQarni en Rayyanah Barnawi, die beide vliegen voor het Saudische ruimteagentschap. Barnawi is daarmee de eerste Saudische vrouw in de ruimte. Er is momenteel ook een Arabische astronaut aan boord van het ISS. Dat is Sultan AlNeyadi uit Abu Dhabi.

Met de missie gaat ook officieel de zeshonderdste persoon de ruimte in die ook in een baan om de aarde komt. In oktober 2021 werd een soortgelijke mijlpaal behaald; toen ging ook al de zeshonderdste persoon de ruimte in, maar daarbij werden ook suborbitale vluchten opgenomen. Er zijn verschillende definities van wanneer een ruimtevaarder 'astronaut' kan worden genoemd; de Amerikaanse Federal Aviation Administration had het bijvoorbeeld altijd over astronauten die boven de 80 kilometer hoogte kwamen, maar dat had mede te maken met het feit dat de eerste twee Amerikaanse ruimtereizen geen orbitale vluchten waren.

Met de recente toename van suborbitale vluchten van commerciële bedrijven als Virgin Galactic en Blue Origin heroverweegt de FAA die definitie. Officieel is Rayyanah Barnawi de zeshonderdste persoon; tijdens een missie wordt geteld vanuit rang. De commandant wordt als eerste persoon geteld, daarna de piloot. Missiespecialisten worden daarna ook ingedeeld op nummer. Barnawi werd daarmee de 'vierde' persoon in de crew en werd zo nummer 600 van mensen die een baan om de aarde hebben gemaakt. Barnawi is de 72e vrouw in de ruimte.