PyPI laat nieuwe projecten weer toe na onhoudbare hoeveelheid malware-uploads

PyPI staat nieuwe gebruikers en projecten weer toe nadat die dit weekend tijdelijk stop werden gezet. De Python Package Index zette zaterdag alle nieuwe gebruikersregistraties stil omdat er grote hoeveelheden malware in Python-projecten werden verspreid.

De Python Package Index schrijft op een statuspagina dat de tijdelijke stop sinds middernacht Nederlandse tijd is opgeheven. Die stop begon op zaterdagmiddag. Toen besloot PyPI om de registratie van nieuwe gebruikers en van nieuwe projecten tijdelijk op te schorten. "Het aantal malafide gebruikers en malafide projecten die de afgelopen week in de index zijn aangemaakt, gaat harder dan onze mogelijkheid om daar tijdig op te reageren", schrijven de ontwikkelaars. Dat heeft onder andere te maken met het feit dat verschillende beheerders tijdelijk op vakantie zijn. PyPI verwachtte al dat het probleem na het weekend zou zijn opgelost.

PyPI, de officiële Python-repository, geeft geen details over de exacte betekenis van malicious projects of om hoeveel projecten of gebruikers het dan gaat. Waarschijnlijk gaat het om malware die via de index wordt verspreid. PyPI heeft de laatste maanden steeds vaker last van zulke malware. Soms wordt die dan via dependency confusions verspreid, waarbij een geïnfecteerde Python-library kan worden geüpload naar PyPI. Dat gebeurde in januari van dit jaar nog, al is de dependencyconfusionmethode nog steeds relatief zeldzaam. In de afgelopen weken zijn er ook al remoteaccesstools en reverseshellmalware verspreid via PyPI, al ging het in dat geval om andere soorten aanvallen.