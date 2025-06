'Meta in gesprek om samen te werken met augmentedrealitybedrijf Magic Leap'

Facebook-moederbedrijf Meta is in gesprek met Magic Leap om een meerjarige overeenkomst te sluiten ten behoeve van augmentedrealitydoeleinden, waaronder mogelijk de 'metaverse' waar Meta de afgelopen jaren flink in heeft geïnvesteerd.

Naar verluidt wil Meta de hulp van Magic Leap inschakelen om te helpen bij het bouwen van 'mainstream' augmentedrealityproducten, meldt Financial Times. Zo zou Meta onder meer de mogelijkheid onderzoeken voor licenties voor intellectueel eigendom en contractproductie in Noord-Amerika. Volgens ingewijden gaat de samenwerking echter geen gezamenlijke headset opleveren.

Magic Leap zou daarentegen verschillende componenten kunnen produceren die nodig zijn om de metaverse die Meta voor ogen heeft te kunnen bouwen. Het bedrijf maakt onder meer AR-lenzen en levert bijbehorende software. Volgens voormalig medewerkers zijn golfgeleiders de 'grootste troef' van Magic Leap. Door middel van deze technologie kan dun glas voor de ogen van de gebruiker realistische beelden met verschillende diepten weergeven.

Recent schrapte Meta een groot aantal banen, waaronder in de divisie die aan de metaverse werkt. Volgens The Verge is er nog een ontslagronde op komst. De enorme investeringen van het bedrijf in de metaverse zijn tot dusver met de nodige scepsis ontvangen. Zo wordt het metaverseplatform Horizon Worlds nog maar weinig gebruikt. In oktober 2022 bracht het bedrijf zijn Meta Quest Pro-headset uit met een adviesprijs vanaf 1800 euro.

Magic Leap werd in 2010 opgericht en introduceerde in 2017 zijn eerste AR-headset. Vanwege magere verkoopcijfers verschoof het bedrijf zijn focus van de consument naar toepassingen voor bedrijven. Vorig jaar verscheen de Magic Leap 2, met een prijs vanaf 3300 dollar.