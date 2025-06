'Gedecentraliseerde Twitter-concurrent van Meta verschijnt volgende maand'

Meta is van plan om deze zomer een Twitter-concurrent uit te brengen. Dat schrijft Bloomberg op basis van gesprekken met ingewijden. Socialmediamarketingspecialist Lia Haberman beweert dat het een gedecentraliseerd platform wordt en toont een vermeende marketingslide.

Bronnen vertellen tegen Bloomberg dat deze Twitter-concurrent al maanden getest wordt bij beroemdheden en influencers. Het moet een losstaande app worden, maar gebruikers kunnen wel hun Instagram-profiel verbinden, zodat de volgers automatisch worden overgeheveld. Ook eventueel geblokkeerde woorden en accounts worden naar verluidt overgezet.

Socialmediamarketingspecialist Lia Haberman beweert in haar nieuwsbrief aanvullende informatie over de app te hebben ontvangen van een contentcreator. Volgens haar wordt het een gedecentraliseerd platform dat integratie biedt met andere, soortgelijke netwerken, zoals Mastodon. Dat zou onder meer inhouden dat het mogelijk moet worden om posts die gemaakt zijn op dat platform in Meta's app te zien en er interactie mee aan te gaan. Eerder werd al gespeculeerd dat Meta's platform net als Mastodon het ActivityPub-protocol gaat gebruiken.

Gebruikers mogen volgens Haberman maximaal vijfhonderd tekens invoeren per post en video's bijvoegen van maximaal vijf minuten. Daarnaast wordt het naar verluidt ook mogelijk om links en foto's aan een post toe te voegen, en kunnen gebruikers andermans berichten liken, reposten en erop reageren. Hoewel Bloomberg slechts te horen heeft gekregen dat de app 'in de zomer' verschijnt, beweert Haberman dat deze mogelijk volgende maand al wordt uitgebracht. Ook toont ze een vermeende marketingslide met twee screenshots van de app.