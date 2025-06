Blue Origin mag toch maanlander voor Artemis-missie van NASA bouwen

NASA heeft besloten dat Blue Origin de maanlander van de Artemis V mag bouwen. Die raket moet in 2029 een bemande vlucht maken. Met dit contract is een bedrag van omgerekend 3,14 miljard euro gemoeid.

Voor de bemande missie moet er in hetzelfde jaar eerst een 'demonstratiemissie' zonder crew plaatsvinden, laat NASA weten. Het plan is dat er daarna vier astronauten met een Orion-capsule naar de maan vliegen, en dat twee daarvan een Blue Origin-lander, die aan het Gateway-ruimtestation gekoppeld zit, zullen gebruiken om een week lang het zuidelijke gedeelte van de maan te verkennen.

De eerdere twee landingen, Artemis III en IV, moeten in een Starship van SpaceX plaatsvinden. Eerstgenoemde missie staat voor 2025 gepland. SpaceX won in 2021 het contract om een maanlander voor de Artemis-missies te mogen bouwen. Blue Origin liet toen ook al weten geïnteresseerd te zijn, maar belandde op de tweede plek. Aanvankelijk was het de bedoeling dat ook de twee runner-ups een maanlander mochten bouwen, maar om financiële redenen werd later besloten om het bij één maanlander voor het gehele Artemis-project te houden, en die mocht SpaceX dus maken. Blue Origin klaagde NASA vervolgens aan, maar dat mocht niet baten.

In 2022 liet NASA echter weten dat er toch een tweede maanlander gebouwd ging worden, waardoor Blue Origin weer kon meedingen, en nu dus alsnog is gekozen. Volgens NASA zorgt een tweede partner voor 'meer concurrentie, minder kosten voor belastingbetalers, regelmatigere maanlandingen en meer investeringen in de maaneconomie'.