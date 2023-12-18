Blue Origin lanceert New Shepard deze week, jaar na mislukte testvlucht - Update

De lancering van de New Shepard-raket van Blue Origin staat gepland voor later deze week, ruim een jaar na de mislukte onbemenste testvlucht in september 2022. Het toeristische ruimtevaartbedrijf moest van de FAA de nodige maatregelen nemen om weer te mogen vliegen.

De lancering van de New Shepard-raket zou aanvankelijk plaatsvinden op maandag 18 december vanaf 16.30 uur Nederlandse tijd, maar vanwege een probleem met het grondsysteem word de lancering verplaatst naar een nog onbekend moment deze week.

Als de lancering later deze week doorgaat, zal het om een onbemenste vlucht gaan. Wel heeft de raket de nodige ladingen aan boord voor wetenschappelijk onderzoek. In het verleden heeft de raket ook bemenste missies voltooid. Onder meer Amazon- en Blue Origin-oprichter Jeff Bezos en de Amerikaanse luchtvaartlegende Wally Funk vlogen mee tijdens een Blue Origin-vlucht in 2021. De volgende lancering wordt de 24ste keer voor de New Shepard-raket.

De New Shepard is een herbruikbare combinatie van een raket en een capsule die zowel mensen als ladingen naar de suborbitale ruimte vliegt. Sinds de mislukte testvlucht van 12 september 2022 heeft de raket niet meer gevlogen. Volgens de Amerikaanse Federal Aviation Administration werd de storing veroorzaakt in de engine nozzle vanwege te hoge temperaturen. Blue Origin moest van de FAA aan 21 maatregelen voldoen om te voorkomen dat dezelfde storing opnieuw zou optreden. Het onderzoek van de FAA werd in september van dit jaar gesloten.

Update, 17.15 uur: Artikel aangepast omdat de lancering van de New Shepard-raket is uitgesteld. Blue Origin maakt 'binnenkort' een nieuw lanceringsschema bekend voor deze week.

Door Sabine Schults

Redacteur

Feedback • 18-12-2023 15:50 96

18-12-2023 • 15:50

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Reacties (95)

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Crocidolite 18 december 2023 16:17
Waarom zou je ladingen naar suborbitale ruimte willen brengen? Die vallen toch weer direct terug richting het aardoppervlak?
Bemande vluchten kan ik begrijpen (toerisme), maar alleen lading?
Blokker_1999
@Crocidolite18 december 2023 16:20
Voldoende experimenten voor wetenschappers waarbij de korte tijd gewichtloosheid, de korte tijd in de straling in de ruimte, de korte tijd aan andere specifieke voorwaarden voldoende is om hun onderzoek te kunnen doen.

Het einddoel van BO is uiteraard om uiteindelijk een baan rond de aarde te beginnen maken, maar ze doen het in kleine stapjes.
Kurgan @Blokker_199918 december 2023 16:24
Is het dan niet voordeliger om een rideshare bij SpaceX te kopen? Meestal is er nog wel wat capaciteit over, en bovendien vliegt SpaceX veel vaker.
84hannes @Kurgan18 december 2023 16:44
Is het dan niet voordeliger om een rideshare bij SpaceX te kopen? Meestal is er nog wel wat capaciteit over,
Ik zou niet weten waarom dat voordeliger zou zijn. SpaceX heeft voor zover ik weet geen commerciële suborbital vluchten, dus betaal je sowieso om in een baan te komen, terwijl je dat niet altijd nodig hebt.
Skit3000 @84hannes18 december 2023 20:25
En lading intact terug laten komen uit een baan om de aarde is vele malen moeilijker dan bij een suborbitale vlucht. Sterker nog, op dit moment wacht een bedrijf al maanden op antwoord op de vraag of ze wel mógen landen:

https://techcrunch.com/20...orce-and-faa-green-light/
Kurgan @Skit300019 december 2023 06:40
Dat is zeker waar maar de lading hoeft niet altijd terug te keren, vaak is de data van het experiment al voldoende.

[Reactie gewijzigd door Kurgan op 22 juli 2024 13:52]

Skit3000 @Kurgan19 december 2023 14:28
Als dat zo was dan zouden deze experimenten niet met New Shepard mee hoeven, maar kan het ook met een hele reeks aan andere sondeerraketten (al dan niet van universiteiten).
Kurgan @84hannes19 december 2023 06:39
Het grootste gedeelte van de brandstof wordt gebruikt in het eerste deel van de lancering dus die kosten heb je sowieso. Ik vraag me dan ook af of een suborbital zoveel goedkoper is. Als je kunt meeliften op een andere lancering scheelt dat dus in de kosten.
IStealYourGun @Kurgan18 december 2023 17:29
Meeste suborbital launches worden met kleinere raketten gedaan en zijn een stuk goedkoper. Bovendien kan je die vanop veel meer locatie lanceren, in Europa hebben we ook een handvol sites waar lanceringen kunnen plaatsvinden.
TijsZonderH Nieuwscoördinator @Crocidolite18 december 2023 16:26
Het is goedkoper om wetenschappelijke experimenten op suborbitale vluchten te doen, maar ik vind het heel moeilijk erachter te komen of dat nou écht belangrijk onderzoek is of vooral een beetje experimenteel en voor de bragging rights gebeurt.
pepsiblik @TijsZonderH18 december 2023 16:50
Maar zo werkt fundamenteel onderzoek nou eenmaal niet. Fundamenteel onderzoek gaat vooral over begrijpen. Daar komt niet meteen iets concreets uit. Maar onze telefooncameras vinden hun oorsprong in het proberen te miniaturiseren van cameras. Een ander voorbeeld is Grafeen. Daar is men eind jaren 60 mee aan de slag gegaan en nu pas komen de eerste praktische toepassingen.
dasiro @Crocidolite18 december 2023 18:42
experimenten die je effectief terug op aarde wil hebben om achteraf te onderzoeken
Cyw00d 18 december 2023 16:09
What a time to be alive. Tof om alle eerste test-vluchten mee te mogen maken van SpaceX en Blue Origin.
84hannes @Cyw00d18 december 2023 17:26
What a time to be alive. Tof om alle eerste test-vluchten mee te mogen maken van SpaceX en Blue Origin.
Ja, de eerste testvluchten zijn wel cool, maar zo'n "return to flight" vind ik nou niet echt spannend (natuurlijk is het dat wel voor het bedrijf, en eventuele klanten).
CH4OS 18 december 2023 16:25
Ik heb de pagina met de stream nu al een paar keer vernieuwd, maar ik zie nog geen stream verschijnen, alleen de melding 'Waiting for Blue Origin'.

EDIT:
Ah, de lancering is iets verzet vanwege te koude temperaturen: https://twitter.com/blueorigin/status/1736746883849093155

[Reactie gewijzigd door CH4OS op 22 juli 2024 13:52]

M_Peror 18 december 2023 16:32
Update: We're scrubbing #NS24 today due to a ground system issue the team is troubleshooting. We’ll provide a new launch target for this week soon.
Edit 16:41: Dit stond zojuist heel even in de description van de Youtube-videostream. Maar als ik 'm nu refresh, nergens meer te bekennen.
Benieuwd of dat betekent dat ze toch vandaag nog een poging gaan wagen, of dat er later een statement op andere/meerdere kanalen volgt.

Edit 16:51: Ah, nu staat de tekst op de missie-site. (https://www.blueorigin.co...s-24-mission-announcement)

[Reactie gewijzigd door M_Peror op 22 juli 2024 13:52]

Vinnie.1234 18 december 2023 16:32
Toch niet helemaal, de lancering is uitgesteld
Update: We're scrubbing #NS24 today due to a ground system issue the team is troubleshooting. We’ll provide a new launch target for this week soon.
edit, is weer weg...

[Reactie gewijzigd door Vinnie.1234 op 22 juli 2024 13:52]

ByteDelight 18 december 2023 16:55
Scrubbed: "We're scrubbing #NS24 today due to a ground system issue the team is troubleshooting. We’ll provide a new launch target for this week soon."
CH4OS 18 december 2023 16:56
Door een ground system issue is voor nu de lancering "scrubbed", men komt later met een nieuwe datum voor deze week: https://twitter.com/blueorigin/status/1736773076627378458
LanTao 18 december 2023 16:57
"This video has been removed by the uploader" verscheen zojuist op YouTube, en de website meldt:
The NS-24 launch webcast for December 18th is changing. We’ll provide a new launch target for this week soon. Follow our blog and social media channels for the latest.
Helaas.
Jonataurus 18 december 2023 22:57
Die vlucht die mis ging vorig jaar was geen test vlucht. Het was een routine missie.
blackSP 18 december 2023 17:01
Slechte ontwikkeling voor de ozonlaag als je diverse zorgwekkende artikelen mag geloven. Om het voorzichtig aan te vliegen, ik zou ruimte toerisme afraden c.q. aan zeer strikte regels onderhevig maken.

Dit soort quotes baren me wel zorgen:
When rocket launches occur, they emit black carbon into the stratosphere – and given rocket launches occur well above ground, these toxic particles have a better chance at harming the stratosphere than the black carbon produced from a car still on the ground. Even worse, rocket launches may emit black carbon even higher than the aircraft may go – meaning, even if the rocket launch is ultimately a failure, these polluting substances will still be released into the air. In addition to this already catastrophic environmental effect of rocket launches, black carbon doesn’t dissipate with ease – as the residue and toxic particles from black carbon can remain present in the stratosphere for up to four years. This is bad for both the planet and space exploration, given it contributes to pollution and can prevent successful space exploration due to lack of visibility.

https://greenly.earth/en-...ome-green-and-sustainable
https://www.space.com/rocket-launches-damage-ozone-climate
https://www.bbc.com/futur...t-launches-less-polluting
dakka @blackSP18 december 2023 17:12
In dat artikel van space.com staat ook dat deze raket gebruik maakt van waterstof/zuurstof verbranding waarvan de uitstoot water is, waar dus geen roet in de stratosfeer terechtkomt.
Spatienazi @dakka18 december 2023 17:48
Dat klinkt als te mooi om waar te zijn. Raketten zonder slechte uitstoot? Mist er iets in dat verhaal?
CH4OS @Spatienazi18 december 2023 17:58
Waterstof bevat heel veel energie. Het maken ervan is echter lastig / inefficient en heb je de mogelijkheid tot lekken ervan (het staat niet voor niets als eerste op de Periodieke Tabel, het is het kleinste atoom). Dat is dan ook een van de issues geloof ik die deze raket heeft gehad. Maar verder is de uitstoot inderdaad gewoon schoon van deze raket.

[Reactie gewijzigd door CH4OS op 22 juli 2024 13:52]

Spatienazi @CH4OS18 december 2023 18:02
Ah, vandaar. Dan snap ik dat wel. Je hebt me iets nieuws geleerd, dank je wel. :)
CH4OS @Spatienazi18 december 2023 18:08
Als je meer wilt weten over hoe "vervuilend" raketten zijn, heb ik ook wat kijk- en leesvoer voor je:
https://everydayastronaut.com/rocket-pollution/ (een video staat ook op deze pagina). Conclusie: vliegtuigen zijn vervuilender. ;)

[Reactie gewijzigd door CH4OS op 22 juli 2024 13:52]

CH4OS @blackSP18 december 2023 17:11
Deze missie zou dan ook niets met ruimtetoerisme te maken hebben. ;)

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