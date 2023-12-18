Blue Origin lanceert New Shepard deze week, jaar na mislukte testvlucht - Update

De lancering van de New Shepard-raket van Blue Origin staat gepland voor later deze week, ruim een jaar na de mislukte onbemenste testvlucht in september 2022. Het toeristische ruimtevaartbedrijf moest van de FAA de nodige maatregelen nemen om weer te mogen vliegen.

De lancering van de New Shepard-raket zou aanvankelijk plaatsvinden op maandag 18 december vanaf 16.30 uur Nederlandse tijd, maar vanwege een probleem met het grondsysteem word de lancering verplaatst naar een nog onbekend moment deze week.

Als de lancering later deze week doorgaat, zal het om een onbemenste vlucht gaan. Wel heeft de raket de nodige ladingen aan boord voor wetenschappelijk onderzoek. In het verleden heeft de raket ook bemenste missies voltooid. Onder meer Amazon- en Blue Origin-oprichter Jeff Bezos en de Amerikaanse luchtvaartlegende Wally Funk vlogen mee tijdens een Blue Origin-vlucht in 2021. De volgende lancering wordt de 24ste keer voor de New Shepard-raket.

De New Shepard is een herbruikbare combinatie van een raket en een capsule die zowel mensen als ladingen naar de suborbitale ruimte vliegt. Sinds de mislukte testvlucht van 12 september 2022 heeft de raket niet meer gevlogen. Volgens de Amerikaanse Federal Aviation Administration werd de storing veroorzaakt in de engine nozzle vanwege te hoge temperaturen. Blue Origin moest van de FAA aan 21 maatregelen voldoen om te voorkomen dat dezelfde storing opnieuw zou optreden. Het onderzoek van de FAA werd in september van dit jaar gesloten.

Update, 17.15 uur: Artikel aangepast omdat de lancering van de New Shepard-raket is uitgesteld. Blue Origin maakt 'binnenkort' een nieuw lanceringsschema bekend voor deze week.