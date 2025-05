Blue Origin hervat toeristische ruimtevluchten na crash in 2022

Blue Origin heeft zondag 19 mei voor het eerst sinds 2022 weer toeristen naar de rand van de ruimte gevlogen. Een van de passagiers van de NS-25 was de 90-jarige Ed Dwight, de eerste zwarte kandidaat-astronaut van de Verenigde Staten.

Zondag was de eerste toeristische vlucht van de ruimtevaartmaatschappij van Amazon-oprichter Jeff Bezos sinds de crash in 2022. Zes personen werden voor een korte periode naar de rand van de ruimte gevlogen, waar ze de Kármán-lijn passeerden. Eind 2023 lanceerde Blue Origin zijn New Shepard-raket al succesvol. Er waren toen geen crewleden aan boord. De raket werd na lancering weer veilig teruggebracht naar de aarde. Blue Origin is van plan om vóór 2030 ruimtetoeristen naar de maan te sturen.

Een van de personen aan boord van de ruimtevlucht was Ed Dwight. Hij werd in 1961 door de toenmalige Amerikaanse president John F. Kennedy geselecteerd als kandidaat-astronaut, waarna hij een trainingsprogramma voltooide. Uiteindelijk werd Dwight afgewezen door de ruimtevaartorganisatie NASA. Meer dan 60 jaar later heeft Dwight nu alsnog een ruimtereis op zijn naam staan. Op zijn 90-jarige leeftijd is hij de oudste persoon die ooit in de ruimte is geweest. Dwight is ongeveer twee maanden ouder dan William Shatner, de Star Trek-acteur die in 2021 met Blue Origin de ruimte in ging. Naast Dwight waren Mason Angel, Sylvain Chiron, Kenneth L. Hess, Carol Schaller en Gopi Thotakura aan boord van de New Shepard.