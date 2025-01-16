New Glenn-raket van Blue Origin succesvol gelanceerd

De New Glenn-raket van ruimtevaartbedrijf Blue Origin is succesvol gelanceerd en in een baan rond de aarde gebracht. Het is de eerste testvlucht van de raket van 98 meter, die twee keer uitgesteld werd.

New Glenn werd vanochtend rond 8.00 uur gelanceerd (Nederlandse tijd) vanuit de lanceerbasis in de Amerikaanse staat Florida. Iets na acht uur meldde Blue Origin dat de raket succesvol in een baan rond de aarde is gebracht, wat het doel was van deze eerste testvlucht. Het ruimtevaartbedrijf van Amazon-eigenaar Jeff Bezos hoopte ook de booster van de raket veilig te laten landen na de lancering, zodat deze opnieuw gebruikt kon worden. Die landing ging echter mis, waardoor de booster verloren is gegaan.

New Glenn is een raket van 98 meter, vernoemd naar de eerste Amerikaan die ooit in een baan om de aarde is gebracht, John Glenn. De lancering van deze raket heeft meermaals vertraging opgelopen. Zaterdag zou al een poging gedaan worden, maar toen waren de omstandigheden op zee te onveilig. Maandagochtend zou een nieuwe poging gedaan worden, maar ontstond er een probleem in een subsysteem. Daarom werd de lancering opgeschoven naar vandaag.

Blue Origin heeft al wel meerdere reizen met raketten afgelegd. Tot nu toe ging het echter vooral om vluchten van enkele minuten, waarbij toeristen kort met een kleinere raket de ruimte in werden gebracht. De New Glenn is meer bedoeld als concurrentie voor SpaceX: de raket heeft dezelfde draagcapaciteit als de Falcon Heavy van SpaceX en is bedoeld om vracht de ruimte in te brengen.

Update, 10.57 uur - In het artikel stond dat de lancering om 7.00 uur was. Dit moet 8.00 zijn. Het artikel is daarop aangepast.