New Glenn-raket van Blue Origin succesvol gelanceerd

De New Glenn-raket van ruimtevaartbedrijf Blue Origin is succesvol gelanceerd en in een baan rond de aarde gebracht. Het is de eerste testvlucht van de raket van 98 meter, die twee keer uitgesteld werd.

New Glenn werd vanochtend rond 8.00 uur gelanceerd (Nederlandse tijd) vanuit de lanceerbasis in de Amerikaanse staat Florida. Iets na acht uur meldde Blue Origin dat de raket succesvol in een baan rond de aarde is gebracht, wat het doel was van deze eerste testvlucht. Het ruimtevaartbedrijf van Amazon-eigenaar Jeff Bezos hoopte ook de booster van de raket veilig te laten landen na de lancering, zodat deze opnieuw gebruikt kon worden. Die landing ging echter mis, waardoor de booster verloren is gegaan.

New Glenn is een raket van 98 meter, vernoemd naar de eerste Amerikaan die ooit in een baan om de aarde is gebracht, John Glenn. De lancering van deze raket heeft meermaals vertraging opgelopen. Zaterdag zou al een poging gedaan worden, maar toen waren de omstandigheden op zee te onveilig. Maandagochtend zou een nieuwe poging gedaan worden, maar ontstond er een probleem in een subsysteem. Daarom werd de lancering opgeschoven naar vandaag.

Blue Origin heeft al wel meerdere reizen met raketten afgelegd. Tot nu toe ging het echter vooral om vluchten van enkele minuten, waarbij toeristen kort met een kleinere raket de ruimte in werden gebracht. De New Glenn is meer bedoeld als concurrentie voor SpaceX: de raket heeft dezelfde draagcapaciteit als de Falcon Heavy van SpaceX en is bedoeld om vracht de ruimte in te brengen.

Update, 10.57 uur - In het artikel stond dat de lancering om 7.00 uur was. Dit moet 8.00 zijn. Het artikel is daarop aangepast.

Door Eveline Meijer

Nieuwsredacteur

Feedback • 16-01-2025 10:27 105

16-01-2025 • 10:27

105

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Reacties (105)

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mphilipp 16 januari 2025 12:52
Wat men lijkt te vergeten, is dat de BE-4 motoren van Blue Origin al 2 keer gevlogen hebben in ULA's Atlas V. Dit ter vervanging van de Russische RD180 motoren, die niet meer gebruikt mogen worden.

Dat SpaceX en BE een ander tempo hebben, kan er natuurlijk ook mee te maken hebben dat SpaceX indertijd het contract voor het Commercial Resupply missies van ISS en later het Commercial Crew Program hebben gewonnen. Daar kregen ze steeds na elke stap in de ontwikkeling weer een zak geld voor.

En verder vind ik de hele SpaceX vs Blue Origin 'strijd' maar een beetje kinderachtig. Blijkbaar heeft elke kant zijn eigen fans die steeds weer elkaar belachelijk maken of kwaad spreken over elkaar. Dat tribalisme haat ik. Ruimtevaart is er voor de vooruitgang van de mensheid. De poppetjes van BO zijn ook enthousiaste en vooral knappe mensen die met hun ziel en zaligheid aan iets werken waar zij in geloven. Dus ook zij verdienen respect, ongeacht wat je van Jeff vindt.
HansRemmerswaal @mphilipp16 januari 2025 13:57
En verder vind ik de hele SpaceX vs Blue Origin 'strijd' maar een beetje kinderachtig. Blijkbaar heeft elke kant zijn eigen fans die steeds weer elkaar belachelijk maken of kwaad spreken over elkaar. Dat tribalisme haat ik. Ruimtevaart is er voor de vooruitgang van de mensheid. De poppetjes van BO zijn ook enthousiaste en vooral knappe mensen die met hun ziel en zaligheid aan iets werken waar zij in geloven. Dus ook zij verdienen respect, ongeacht wat je van Jeff vindt.
Ik maak me er meer zorgen over dat dadelijk een multi miljonair kan gaan bepalen of een bepaalde vracht wel/niet de ruimte in gaat.
Abletonlive @HansRemmerswaal16 januari 2025 14:46
Multi *miljardair

Los daarvan, helemaal mee eens, het is echt te bizar voor woorden dat dit soort zaken privaat toegestaan, en al helemaal gesubsidieerd worden, zeker met het "fake futurism" waarmee geadverteerd wordt.

Leven op Mars, hoe delusional kun je zijn.
Michiel36 @Abletonlive17 januari 2025 12:42
Zucht

"Leven op Mars, hoe delusional kun je zijn."

Hoe denk je dat we het ooit voor elkaar gaan krijgen? Achteruit zitten? Of wachten op overheden?

Paar jaar terug had jij ook gezegd: Boosters landen, hoe delusional kun je zijn?

130 jaar terug:
Mensen vliegen, hoe delusional kun je zijn?

60 jaar terug:
De mens op de maan, hoe delusional kun je zijn?

Wat ben ik blij en dankbaar dat de mensheid een paar mensen heeft die ons allemaal wel naar een nieuw niveau durven en kunnen brengen, terwijl ze ook de rest van hun leven niks meer hadden hoeven doen.

Of je het nu leuk vind of niet, de mensheid moet ooit van deze planeet af, anders houdt het gewoon op, geen mens meer. Aangezien dit nogal een onderneming is en de mensheid er heel erg fragiel voor staat, had ik liever gezien dat er veel meer met de ruimte gedaan werd. Blijkbaar lukt het overheden niet om dit efficient te doen, dus moet de private sector het maar op pakken.
Damic @HansRemmerswaal16 januari 2025 21:01
Je hebt 2 multi miljardairs die beide raketten hebben en SpaceX heeft er meer (die vliegen) dan Blue Origin.
pim @mphilipp16 januari 2025 14:22
En verder vind ik de hele SpaceX vs Blue Origin 'strijd' maar een beetje kinderachtig.
Dat imago heeft blue origin wel een beetje aan zichzelf te danken.
Ze hadden na 25 jaar nog nooit een orbital raket gelanceerd, maar ondertussen kwam er wel nieuws zoals dit:
nieuws: Blue Origin klaagt NASA aan wegens maanlandercontract met SpaceX

[Reactie gewijzigd door pim op 16 januari 2025 14:34]

mphilipp @pim16 januari 2025 14:49
Dus je moet eerst een orbital raket maken voordat je dergelijke (belachelijke) processen mag voeren? Het is heel gebruikelijk in de VS om dit soort zaken aan te spannen. Ook in Nederland wordt dat gedaan. Niet echt heel bijzonder. Maar juist dat soort zaken worden ge/misbruikt om olie op het vuur te gooien en een van de partijen zwart te maken. Alsof SpaceX altijd netjes zaken doet...
ArawnofAnnwn @mphilipp16 januari 2025 17:23
Ze waren geen goede partij omdat ze het na zo'n lange tijd nog niet in orde hadden. Iedereen mag een proces starten maar het is nogal nutteloos als je bedrijf niet goed genoeg werkt. Het is geen olie op het vuur gooien, dat gebeurd meer vanuit de mensen zelf die het volgen aangezien BO constant laat zien dat ze niets anders dan problemen hebben. Ik wist hiervan voordat ik het op Tweakers lag aangezien Elon op X BO had gefeliciteerd met hun succes. Vanuit de bedrijven zelf is er nauwelijks haat of zwartmakerij. Dat is vanuit de mensen die het volgen. Alleen ja, als je zo'n rechtzaak start, dan gooit BO olie op het vuur.
cegeuu @mphilipp16 januari 2025 13:34
je bedoelt vast ULA's Vulcan Centaur raket i.p.v. Atlas V :)
multikoe
@mphilipp16 januari 2025 14:07
En verder vind ik de hele SpaceX vs Blue Origin 'strijd' maar een beetje kinderachtig. Blijkbaar heeft elke kant zijn eigen fans die steeds weer elkaar belachelijk maken of kwaad spreken over elkaar. Dat tribalisme haat ik. Ruimtevaart is er voor de vooruitgang van de mensheid. De poppetjes van BO zijn ook enthousiaste en vooral knappe mensen die met hun ziel en zaligheid aan iets werken waar zij in geloven. Dus ook zij verdienen respect, ongeacht wat je van Jeff vindt.
Hear, hear. Maar ik ben bang dat dit aan dovemansoren gericht is. Tegenstellingen, ruzies, problemen, het kietelt voor veel mensen de genots-centra in de hersenen. "..... fanboy" is de laatste tijd erg populair :)

Dat gezegd hebbende: raketten bouwen en succesvol gebruiken is heel verschrikkelijk moeilijk. Als je de prestaties van Blue Origin al wil vergelijken met SpaceX dan ben je twee bedrijven met elkaar aan het vergelijken die allebei aan de absolute top staan als het gaat om technologische ontwikkelingen. Het is even belachelijk als Max Verstappen vergelijken met Lando Norris en dan roepen dat Lando niet kan rijden.....
RJG-223
@mphilipp16 januari 2025 14:48
En verder vind ik de hele SpaceX vs Blue Origin 'strijd' maar een beetje kinderachtig
Leuk statement. En om die bewering van jezelf dan maar in dezelfde reactie te ontkrachten gooi je lekker olie op het vuur door opgeblazen en dus misleidende kritiekpunten van Musk-haters te herhalen:
kan er natuurlijk ook mee te maken hebben dat SpaceX indertijd het contract voor het Commercial Resupply missies van ISS en later het Commercial Crew Program hebben gewonnen. Daar kregen ze steeds na elke stap in de ontwikkeling weer een zak geld voor
BO heeft nooit een tekort aan geld gehad. Bezos bezit zo veel, dat het geld waarmee SpaceX F9 ontwikkeld heeft daarbij in het niet valt. Ik kan me herinneren dat er een aantal jaar geleden in het nieuws was, dat Bezos op dat moment ca. 1 miljard dollar per jaar aan Amazon aandelen verkocht om in BO te pompen. Puur R&D dollars. Volgens Wikipedia heeft SpaceX tot en met ca. 2012 slechts in totaal ca. 1 miljard binnengekregen, w.o. 400M van NASA en 400M van investeerders, waarmee F1 en F9 dus ontwikkeld zijn. F9 was daarna gewoon operationeel.
mphilipp @RJG-22316 januari 2025 14:54
Ik weet niet hoe jij het leest, maar duidelijk met een SpaceX bril op. Ik zeg niets hatelijks, maar geef gewoon aan dat ze door dat contract geld hebben gekregen. Ik geef zelfs nog dat ze dat per stap kregen, want je moet eerst een bepaalde milestone halen om je geld voor de volgende stap te krijgen. De haters roepen dat SpaceX de Falcon met belastinggeld hebben gemaakt. Dat zeg ik helemaal niet. Geef aub aan waar ik onwaarheden of overdrijvingen gebruik.

Ik zeg ook helemaal niet dat BO geldgebrek heeft of had. Ik zeg alleen 'HET KAN ER MISSCHIEN MEE TE MAKEN HEBBEN'

Dit is nu precies wat ik bedoel. Jij reageert totaal vanuit een SpaceX fanboy gedachte en BO is slecht en ik ben blijkbaar van het verkeerde kamp. Nouja...geloof lekker wat je wilt geloven. Dit was mijn laatste reactie, wan tik heb er een bloedhekel aan om mijzelf te verdedigen tegen mensen die mijn woorden verdraaien en verkeerd uitleggen. Punt.
multikoe
@mphilipp16 januari 2025 16:12
Wow, nu escaleer je zelf de discussie op een nogal expliciete manier. Had het gewoon bij je eerste post gelaten, dan had je opmerking over elkaar de tent uit jennen nog hout gesneden. Nu werk je zelf actief mee aan het geschreeuw en gewauwel.
N0lan 16 januari 2025 10:34
Mooi nieuws! Echt een prestatie om tijdens de eerste vlucht al direct in orbit te komen. Helemaal omdat tot nu toe met de kleine New Shepard alleen sub-orbitale vluchten zijn gedaan. Nu de eerste keer met een raket van bijna 100 meter hoog. Petje af.
De landing krijgen ze ook vast wel een keer voor elkaar, het heeft SpaceX ook zeer veel pogingen gekost voordat het hen is gelukt.
Skit3000 @N0lan16 januari 2025 10:39
De motoren zelf zijn natuurlijk al wel eerder gebruikt. Ik ben vooral benieuwd of het ze nog gelukt is deze opnieuw te starten terwijl de landing van de eerste trap terug naar aarde kwam.
Fludizz @Skit300016 januari 2025 10:51
Er waren in de webcast heel kort beelden van de raket toen de Entry Burn bezig was. En de telemetry leek ook te bevestigen dat de motoren in ieder geval iets van remmende werking hadden, tot het punt dat de telemetry stopte met bijwerken.
Het leek er dus op dat herstarten van tenminste 1 motor gelukt is, maar mogelijk dat tijdens de burn er iets niet goed gegaan is (telemetry stop).
kevlar01 @N0lan16 januari 2025 11:27
Nu de eerste keer met een raket van bijna 100 meter hoog.
Je bedoelt uiteraard 100 kilometer :)

En inderdaad, ben het met je eens, een knappe prestatie.
edit: nvm, ik dacht dat je bedoelde dat de raket 100 meter hoog 'in orbit kwam', maar de lengte van de raket is bijna 100 meter. My bad :)

[Reactie gewijzigd door kevlar01 op 16 januari 2025 11:28]

Alxndr 16 januari 2025 10:34
Ik had persoonlijk het falen van de booster ook aan de titel toegevoegd. Dat een raket succesvol gelanceerd wordt is tegenwoordig toch niet bijzonder meer, zelfs niet als het zn eerste vlucht is? (Of ik wordt ruimtemoe)

Ik ben benieuwder naar hoe Starship het vanavond doet, raketjes vangen is nu nog wel nieuw en (dus) interessant.
morphje @Alxndr16 januari 2025 11:39
Voor heel veel mensen is het juist nieuwswaardig. Het is een nieuwe raket van een "nieuw" bedrijf en de stap die ze nu gezet hebben was enorm. Ook de poging tot landen van de booster (zelfs met falen) is nieuwswaardig, want meer concurrentie. Ja er worden veel raketten gelanceerd tegenwoordig. Honderden zelfs, maar juist die toename in lanceringen maakt het zo'n interessante tijd om te leven. De Falcon 9 wordt nu praktisch dagelijks worden gelanceerd, dus ja, dat is niet zo interessant meer.

Maar IFT-7 en New glenn? Ja hoor, die probeer ik gewoon live mee te kijken als het mogelijk is. Zelfs een tweede vangst van de booster van starship is voor mij nieuwswaardig.

Maanmissies, commerciele ruimtestations en hopelijk zelfs mars. Dat zijn allemaal dingen waar ik blij van wordt. Veel meer dan nieuws over bijvoorbeeld het nieuwste ChatGPT model.
Caelestis @morphje16 januari 2025 12:07
Het is een nieuwe raket van een "nieuw" bedrijf en de stap die ze nu gezet hebben was enorm.
Blue origen is in 2000 opgericht.
SpaceX is in 2002 opgericht.
morphje @Caelestis16 januari 2025 12:24
Ja, behalve dat BO er 15 jaar over heeft gedaan om een raket in de buurt van de Karman Line te krijgen. Om specifiek te zijn de New Shepard lanceringen. Dat is GEEN orbit. Dit is de eerste raket van BO die orbit bereikt. Dus in dat opzicht is New Glenn en BO nieuw. Dat ze vreselijk traag zijn en de verkeerde visie hebben gehad de afgelopen 25 jaar dat is hun probleem.

Ter vergelijking. SpaceX had slechts 4 jaar nodig tot Falcon1 lancering en daarna nog 2 jaar extra voor een succesvolle lancering van de vierde vlucht. Daarmee was het eerste bewijs van het platform bewezen. Daarna duurde het slechts tot 2010 totdat ze 8 cubesats konden afleveren met Falcon 9. Dat is 8 jaar vanaf oprichting tot het begin van een zeer succesvolle start van het Falcon 9 programma.

BO had 15 jaar nodig voor de eerste succesvolle ruimte tourisme raket en 25 jaar totdat ze de eerste raket in de ruimte kregen (deze dus).

De harde realiteit is dat slechts een van de twee wel een flink stuk succesvoller is dan de andere. En dat is precies wat ik bedoel met "verkeerde visie" of "verkeerde prioriteiten".
Caelestis @morphje16 januari 2025 12:28
Waar het mij om ging was dat je aangaf een "nieuw" bedrijf met een nieuw rakket.

Het bedrijf is ouder dan het vergelijking en nu proberen ze de vergelijking te kopiëren.
Wat is er zo speciaal aan?
morphje @Caelestis16 januari 2025 12:47
En dat was ook exact de reden dat ik "nieuw" tussen quotes had gezet. Ze zijn nieuw in de zin dat ze pas sinds 2012 pas echt actief zijn geworden als een echt raket lanceer bedrijf. Daarvoor was het een ruimte tourisme bedrijf.

Dus ja, ze mogen misschien ouder zijn in oprichting maar ze staan in uitvoering nog echt in de kinderschoenen.
Caelestis @morphje16 januari 2025 13:12
Wat ik wel grappig vondt was dat ze hoog en laag beweerden dat het idee van Elon nooit kon werken.
Nu is keihard het tegendeel bewezen dus gaan ze het maar kopiëren.

Een kopie is niet interessant, er is niks speciaal meer aan hun tech.
Deze lanchering is op geen enkel vlak baanbrekend. Het enig wat het aangeeft is dat ze het nog niet helemaal goed hebben gekopieerd.

Er zijn genoeg andere bedrijven die wel onder het categorie "nieuw" vallen en iets interessant proberen wat de anderen niet hebben.
Scriptkid @Caelestis16 januari 2025 13:23
Ik denk dat je nog even vergeet dat het wel om een geprinte raket gaat toch.

NG is toch grotendeels uit de printer gerolled.
rvt1 @Caelestis16 januari 2025 13:45
Een kopie is niet interessant, er is niks speciaal meer aan hun tech. Deze lanchering is op geen enkel vlak baanbrekend.
Het maakt ook totaal niet uit als je een bedrijf hebt of je wel of niet baanbrekend bent. Wat uit maakt voor het draaien van een bedrijf is of je successvol kunt zijn in de tak waarin je opereert.

Voor de afnemers betekende dat keuze vrijheid. En voor de kenners kan je dan een keuze maken met wie je in zee gaat afhankelijk van je specificaties.

Ik gun het alle ontwikkelaars en iedereen die aan deze raket gewerkt hebben. Eenvoudig is dit niet, ook niet als copy...
Seth_Chaos @morphje16 januari 2025 13:14
Of het snel of traag ontwikkeld is, dat hangt van je perspectief af. Je moet niet vergeten dat SpaceX flinke risico's heeft moeten nemen om zo snel te ontwikkelen. Dat heeft ze met het nodige geluk een goed resultaat opgeleverd, maar dat had ook compleet fout kunnen lopen. Dat er geen doden zijn gevallen bij de eerste spaceship lancering is puur geluk. En de risico's die daarbij zijn genomen waren compleet onverantwoord. Als de VS er geen enorm economisch en strategisch belang bij had gehad was de stekker uit dat project getrokken na die eerste lancering.
morphje @Seth_Chaos16 januari 2025 14:00
eerste spaceship lancering? Je bedoeld de eerste starship lancering en de "rock tornado"?

Het enige risico was materiele schade en ja er zijn wat dingen stuk gegaan, maar verder totaal niet interessant voor wat het was. Het is een experimentele commerciele basis met een experimentele raket. De enige risico's zijn voor het bedrijf zelf. Risico's horen bij het vak en ik zie geen enkele compleet onverantwoord risico dat genomen is.

En wie trekt de stekker eruit? De overheid? Op basis van welke regels dan? Schade aan eigen materieel? Bij experimentele lanceringen en experimentele opstellingen horen risico's. Het belangrijkste is dat er van geleerd wordt. Dat is de enige voorwaarde van de FAA en dat doen ze. Anders zou geen enkele raket vliegen of elk vliegtuig aan de grond staan.

En over stekkers eruit trekken gesproken. Hoe zit dat met Boeing dan? Zowel op gebied van vliegtuigen EN raketten. Over onverantwoorde risico's gesproken. Het is niet alsof twee astronauten nu op de ISS vastzitten vanwege genomen risico's.
De_Daapse @morphje16 januari 2025 16:48
Starship is toch een spaceship?
morphje @De_Daapse16 januari 2025 22:35
De saturn 5 raketten zijn toch ook space ships? Beide zijn ook raketten. Of het is een reusable ding, in dat geval zie: spaceshuttle.

Spaceship is een ambigue term, vandaar mijn vraag. Ik denk dat ik weet waar heen werd gegaan, maar ik vraag bevestiging. Niet zo gek toch?
Blokker_1999
@Alxndr16 januari 2025 12:35
Het is nog altijd relatief uitzonderlijk dat een eerste lancering van een nieuwe raket ook resulteert in een payload die in een baan om de aarde terechtkomt, en als het al lukt dan zien we vaak alsnog problemen.
florizla @Alxndr16 januari 2025 11:55
Het gaat toch best vaak mis bij de eerste lancering van een nieuw type. Voorbeelden: ESA Ariane 5, Rocket Lab Electron, SpaceX Starship. Edit: en Ariane 6.

Maar bij deze raketten ging het wel goed: New Glenn, Nasa SLS, SpaceX Falcon 9, SpaceX Falcon Heavy, Northrop Grummann Antares, ESA Ariane 4.

[Reactie gewijzigd door florizla op 16 januari 2025 16:55]

hiostu @florizla16 januari 2025 12:38
De eerste drie lanceringen van de Falcon 1 waren niet succesvol. Maar ze hielden er ook wel een andere filosofie op na kwa ontwikkelen. En hadden uiteindelijk een succesvolle lancering na significant minder investeringen dan bv Blue Origin.

[Reactie gewijzigd door hiostu op 16 januari 2025 19:57]

RJG-223
@hiostu16 januari 2025 14:53
De eerste drie lanceringen van de Falcon 9 waren niet succesvol. Maar ze hielden er ook wel een andere filosofie op na kwa ontwikkelen. En hadden uiteindelijk een succesvolle lancering na significant minder investeringen dan bv Blue Origin.
je bedoelt de eerste 3 lanceringen van F1. De eerste lanceringen van F9 zijn goed gegaan.
hiostu @RJG-22316 januari 2025 19:57
Je hebt helemaal gelijk, dat was nog de Falcon 1 inderdaad die niet goed ging.
Razorbite @florizla16 januari 2025 11:58
De eerste lancering van Starship is zeker niet mislukt maar volledig binnen testobjectives gebleven: “van de grond af komen en data verzamelen”
Indy81 @Razorbite16 januari 2025 13:43
Het ligt er maar net aan waar je de lat legt.
Als je streven is om van de grond te komen, heb je natuurlijk eerder een succes te pakken wanneer het streven is om iets in orbit te brengen, of het ding te landen.
Razorbite @Indy8116 januari 2025 14:27
Ik leg de lat niet: de lat werd in de comment hierboven gelegd terwijl SpaceX duidelijk andere metrics voor succesvol hanteert. Dus appels met peren vergelijken
demartijn @florizla16 januari 2025 13:36
Vergeet de Ariane 6 niet
jip_86 @Alxndr16 januari 2025 11:16
Opzich is het wel nieuwswaardig, er zijn er genoeg die orbit niet halen de eerste keer. Het gaat om heel veel puzzelstukjes die allemaal op zijn plaats moeten vallen.
84hannes @Alxndr16 januari 2025 11:30
Dat een raket succesvol gelanceerd wordt is tegenwoordig toch niet bijzonder meer, zelfs niet als het zn eerste vlucht is?
Eerste vluchten zijn relatief zeldzaam, dus verdienen allemaal wel een artikel denk ik. Zeker van zo'n zware raket als deze. Dat niet alle onderdelen van de vlucht geslaagd zijn lijkt me minder relevant, een detail voor in het artikel zelf.
Ik had persoonlijk het falen van de booster ook aan de titel toegevoegd.
Ik had persoonlijk feedback op het artikel voor de auteur achtergelaten onder de knop feedback.

[Reactie gewijzigd door 84hannes op 16 januari 2025 13:26]

Frame164 @Alxndr16 januari 2025 11:51
Als alleen bijzonder nieuws mag worden gepubliceerd wordt het rustig op deze site. Alle berichten over nieuwe producten en software updates hoeven dan ook niet meer. Hoe bijzonder is immers een PC kast of videokaart?
pvdheu @Alxndr16 januari 2025 12:49
Booter landing was een bonus geweest, het was geen daadwerkelijk doel/onderdeel van de missie.
Voor een eerste lancering van een nieuwe raket was dit een zeer geslaagde poging.
NMN1665 @Alxndr16 januari 2025 23:51
Tja starship bewijst net wat anders helaas. Booster geland maar lijkt alsof ship gefaald heeft.
Liquid_Bisquit 16 januari 2025 10:31
Ik heb de lancering gevolgd, was echt knap om zien. Eindelijk een mogelijkheid in zicht op concurrentie op SpaceX. Altijd goed om de kwaliteit van de dienstverlening te verhogen en de kost voor de consument te verlagen.
De livestream verliep redelijk vlot totdat de fairing moest loskoppelen. De feed verbrak en dat was wel spijtig.

[Reactie gewijzigd door Liquid_Bisquit op 16 januari 2025 10:43]

YopY @Liquid_Bisquit16 januari 2025 11:15
Dat is iets waar SpaceX goeie marketing doet voor hun eigen product; de feeds van de cameras gaan via starlink, zodat ze geen of minder last hebben van interferentie. Ik vraag me ook af of die camera's hun beelden lokaal opslaan zodat ze later op hoge resolutie / zonder onderbrekingen bekeken kunnen worden, ik neem aan van wel om te kunnen verbeteren.
anpat 16 januari 2025 10:34
Spijtig dat de terugkeer van de booster mis is gegaan, en niet meer bruikbaar is. Maar toch na alle pogingen toch een behoorlijk succes :)
3raser 16 januari 2025 10:47
Prachtige prestatie. Hopelijk weten ze de oorzaak van de mislukte landing te achterhalen zodat het de volgende keer wel lukt.
dutchruler 16 januari 2025 11:20
Volgende keer misschien het filmpje even knippen. De eerste 1 uur en 8 minuten gebeurd er dus helemaal niks.
MrMonkE @dutchruler16 januari 2025 12:26
Volgens mij kun je ze ook op een bepaald punt laten starten.
Zou wel prettig zijn.
AMD and INTEL 16 januari 2025 11:33
Prachtige prestatie! En vanavond rond 23:00 ook nog een launch van Starship! Een nieuw tijdperk voor de ruimtevaart is aangekomen. Op het X account van Jeff Bezos kan je nog wat mooie videos en fotos zien als je geintresseerd bent.
Peenutzz 16 januari 2025 11:40
Voor ongeveer hetzelfde geld als SpaceX aan Starship heeft uitgegeven is dit ding niet ontploft, maar gewoon in 1 keer in een baan om de aarde gebracht. Lijkt me dat NASA met dat contract met SpaceX een hoop geld heeft weggegooid.
PsiTweaker @Peenutzz16 januari 2025 11:48
Voor ongeveer hetzelfde geld als SpaceX aan Starship heeft uitgegeven is dit ding niet ontploft, maar gewoon in 1 keer in een baan om de aarde gebracht. Lijkt me dat NASA met dat contract met SpaceX een hoop geld heeft weggegooid.
Geen idee wat meer geld heeft gekost, StarShip of NewGlenn. Maar als Blue Origin ongeveer ( ik meen ) 10 jaar met 1 raket bezig is, voordat deze ook maar 1 lancering heeft gedaan, dan kost het qua hardware misschien niet veel, maar zijn de andere kosten m.i. erg hoog of je moet het project maanden/jaren in de ijskast zetten.
Met deze 'snelheid' van BO is het maar de vraag of het ooit financieel uit kan en dus of er ooit externe klanten zijn die BO voor die prijs willen contacteren, want zo wordt/is de prijs per lancering erg hoog.
Terwijl BO met NG natuurlijk nog lang niet op hetzelfde niveau is als SpaceX met StarShip

SpaceX werkt exact anders om. Bouwen, lanceren, daarvan leren, bouwen, lanceren, enz. Dat kost meer hardware, maar gaat beslist sneller !

[Reactie gewijzigd door PsiTweaker op 16 januari 2025 11:53]

Frame164 @PsiTweaker16 januari 2025 11:57
En als je op deze manier door blijft ontwikkelen duurt het weer een tijd voordat je een verbeterde versie hebt. Bij de ontwikkelmethode van SpaceX kan je bij wijze van spreken de volgende dag een verbeterde versie proberen.
MPAnnihilator @Peenutzz16 januari 2025 11:48
Das appelen met peren vergelijken... die 2 toestellen hebben niet dezelfde taken te vervullen. Is als een DSLR vergelijken met een wegwerpcamera... 8)7
Bijntje @Peenutzz16 januari 2025 11:45
Het zijn twee manieren verschillende manieren van het probleem aanpakken.
De een gaat ervan uit dat als de theorie maar goed genoeg uitgewerkt is dat het werkt, de ander gaat ervan uit dat tijdens het testen in de praktijk de zwakke plekken boven komen.
Beide is wat voor te zeggen.
Blokker_1999
@Bijntje16 januari 2025 21:51
Nee, het zijn 2 vormen van iteratief werken. Waar BO, net zoals de meeste andere bedrijven alsook NASA onderdelen ontwikkelen en die odnerdelen testen, dan integreren, de integratie testen om zo uiteindelijk tot een werkend geheel te komen, wat een zeer iteratief process is waarbij je probeert te voorkomen dat alles op de lanceerinrichting kapot gaat, is SpaceX de omgekeerde manier iteratief aan het werken: ze werken de theorie uit, implementeren die direct in een groot geheel en zien dan wat het resultaat is.

Voordeel van die tweede aanpak is dat als het goed gaat, het sneller gaat. Nadeel is dat als het mis gaat, de schade veel groter kan zijn en je mogelijks ook niet in 1 keer alle problemen met je ontwerp identificeert.
Wubinator @Peenutzz16 januari 2025 11:46
New Glenn heeft 2.5 miljard minimaal gekost en hun hoefden geen nieuwe raket basis uit de grond te stampen voor dat geld.

Beide bedrijven hebben compleet verschillende ontwikkel methodieken en andere doelen voor hun raket. Volgens mij is het niet zo dat New Glenn nu instant ervoor gezorgd heeft dat SpaceX er niet meer toe doet of dat SpaceX weg gegooid geld is
SuperDre @Peenutzz16 januari 2025 12:04
Juist ja, zelfde geld uitgegevwn aan 1 raket, terwijl SpaceX inmiddels al bezig is met de zoveelste booster en starship 40 wordt al aan gebouwd.
Peenutzz @SuperDre16 januari 2025 17:18
Starship is ook al 10 jaar in ontwikkeling, al heette het ding vroeger BFR. New Glenn heeft ongeveer 2,5 miljard gekost, Starship 3. New Glenn is al in een baan om de aarde geweest voor dat geld, de laatste is tot nu toe alleen maar duur vuurwerk. Ik ben nog steeds zeer skeptisch wat Starship betreft, betwijfel serieus of dat ding ooit op de maan, laat staan Mars gaat landen.
Mat88 @Peenutzz16 januari 2025 19:51
Komop. Ga niet dit soort onzin uitkramen. Je weet zelf ook dondersgoed dat SpaceX nog geen enkele keer een orbital flight heeft geprobeerd. En waarom? Fully reusable rocket. Ze moeten er absoluut zeker van zijn dat de motoren van de tweede trap, dusdanig kunnen presteren, om weer netjes opgevangen te worden op de plek waar hij vandaan is gekomen.

Dat je BO fanboy bent...prima. maar starship duur vuurwerk noemen is gewoon triest.
Peenutzz @Mat8816 januari 2025 21:01
Ik ben fanboy van niemand, heb letterlijk vandaag voor het eerst van New Glenn gehoord. Waarom is het triest om Starship duur vuurwerk te noemen? Veel meer dan dat is het niet. Zelfs Musk maakt er stomme grappen over. "Rapid unscheduled disassembly", kwam van hem, als ik me niet vergis. Ik vind het triester dat een ander voor aanzienlijk minder geld (een paar honderd miljoen minder), meer heeft bereikt dan SpaceX, zonder iets op te blazen.

edit: gequote van Wikipedia, Starhip flight test 1: "It was planned for the Starship spacecraft to complete nearly one orbit around the Earth before reentering the atmosphere, performing a controlled landing and splashing down in the Pacific Ocean near Hawaii."

Vanaf lancering 1 stond een (gedeeltelijke) baan al op de planning.

[Reactie gewijzigd door Peenutzz op 16 januari 2025 21:07]

SuperDre @Peenutzz16 januari 2025 23:02
Bij vlucht 1 was alles dat na het opstijgen voorbij de tower al extra.
Bij flight 4 is zelfs de booster opgevangen, bij flight 5 niet omdat een antenne op de toren bij opstijgen defect was geraakt en ze daarom uit voorzorg de booster op een alternatieve, maar gepinpionte locatie, in zee hebben laten landen.
Hopelijk dat straks alles goed gaat en de booster wel opgevangen kan worden, de starship zal weer net als vorige keer gericht landen in de indische(?) oceaan. De bedoeling schijnt om met flight 8 ook Starship zelf op te vangen.
Mat88 @Peenutzz17 januari 2025 22:22
Nearly inderdaad. Is een heel groot verschil met volledig. Starship heeft al 4x een gedeeltelijke baan om de aarde gemaakt wat tot nu toe ook telkens de bedoeling is geweest. En wat is er zo grappig aan het woord RUD? Het is komisch misschien, maar een domme grap zeer zeker niet.

En minder heeft bereikt dan blue origin? Hoe durf je dat te zeggen? New Glenn is voorlopig in het beste geval niet meer dan een concurrent van de falco9/heavy. Falcon 9 heeft al bijna 450 keer een payload in orbit gebracht, waarbij bijna elke keer de eerste trap weer geland is, en sommige al meer dan de 15e keer worden hergebruikt.

Blue origin heeft 1 keer iets in orbit gebracht, waar de rest volledig verloren is gegaan. Niks herbruikbaar.

Dus het scoreboard laat een score zien van 450+ tegen 0.75

Nu begrijp ik, dat ik overkom als een SpaceX fanboy, wat ik ook zeer zeker ben...
Maar wat ik niet ben is een BO hater. Ik vind het prachtig wat ze hebben laten zien en gun ze nog vele mooie lanceringen toe!

Maar BO meer bereikt heeft dan spaceX? Sorry maar dan heb je echt 0,0 verstand of ook maar Iets van kennis over beide.
Peenutzz @Mat8818 januari 2025 01:12
Denk wat je wil, Starship gaat voorlopig nergens heen. Misschien wel nooit.

[Reactie gewijzigd door Peenutzz op 18 januari 2025 01:13]

Blokker_1999
@Mat8816 januari 2025 21:52
Je kan ze inderdaad op geen enkele manier met elkaar vergelijken. Andere doelen, andere payloads enzoverder. Ze hebben alle twee hun sterke en hun zwakke punten.
NMN1665 @Mat8816 januari 2025 23:53
Nee ze willen zeker weten dat ze uit een baan om de aarde kunnen komen vis herstart.
SuperDre @Peenutzz16 januari 2025 22:57
Wanneer heb jij voor het laatst iets over Starship gelezen? Zowel flight 5 als 6 zijn hebben een groot deel in orbit doorgebracht en zijn met nauwkeurigheid 'geland' waar ze moesten landen (in zee). Over een uurtje ofzo gaat flight 7, als er niets meer tussen komt, en dat is een block2 type starship. In tegenstelling tot new glen, is bij starship zowel de booster als starship zelf reusable, bij new glenn is dat alleen de first stage (vergelijkbaar met de booster/falcon 9 van SpaceX), de second stage van New Glenn is gewoon weer garbage. New Glenn is daarmee meer te vergelijken met een oversized Falcon 9 dan met de Starship/booster combi.
Enuh, de ontwikkeling van New Glenn was al begonnen voor 2013, maar pas aangekondigd ergens in 2016. Dus NG heeft in werkelijkheid echt wel wat meer dan 2.5 miljard gekost, ja het toestel dat nu gelanceerd was heeft, inclusief ombouwen launchsite 2,5 miljard gekost, maar de hele ontwikkeling ervan wel heel wat meer.
Peenutzz @SuperDre17 januari 2025 00:01
Ik kan hier een heel verhaal neer gaan zetten, maar het komt erop neer dat Musk de afgelopen jaren zoveel heeft beloofd, maar zo weinig ervan heeft waargemaakt, dat ik het eerst wil zien voordat ik het geloof. Tot nu toe komt er weer niet veel van zijn beloftes terecht. Ik heb bij hem meer het idee dat hij af en toe een Starship moet lanceren om investeerders wat te kunnen laten zien zodat de geldstroom niet opdroogt, zoals bij zoveel van "zijn" ideeën.
SuperDre @Peenutzz17 januari 2025 00:08
Je hebt geen idee waar je het over hebt, SpaceX is heel anders dan bv Tesla.
Maar helaas is Flight 7 mislukt, behalve de booster, dat ging perfect en werd ook weer geweldig opgevangen, maar de starship ging fubar bij de engine shutof.. Maar het was ook een heel nieuw model in vergelijking met flight 5 en 6.

Watch SpaceX Flight 7
Peenutzz @SuperDre17 januari 2025 00:32
SpaceX is misschien wel wat anders, maar heeft wel dezelfde leugenaar/overdrijver aan het roer staan. Dat ding had al onderweg naar Mars moeten zijn, maar gezien er weer een naar de knoppen is gegaan vermoed ik dat zelfs de maan de komende jaren niet binnen bereik gaat komen.
SuperDre @Peenutzz17 januari 2025 14:43
Nou je vermoedens zijn echt ongegrond, want binnen enkele jaren zullen er meerdere Starships op Mars terecht komen, en voor NASA zal er ook enkele op de maan komen. Ontwikkelingen gaan hard bij SpaceX, en dat laten ze ook zien met hun betrouwbare Falcon 9, Falcon heavy en hun dragon (crew) cabins.
Blue Origin's New Glenn had ook al jaren geleden zn eerste vlucht moeten hebben gehad, SLS heeft ook jaren vertraging gehad. Het hele ruimtevaart traject heeft bijna altijd wel jaren langer geduurd dan gepland.
Als het aan von Braun had gelegen dan waren we begin jaren 80 al op Mars, maar de amerikaanse overheid besloot voor het Space shuttle project en niet voor verder gaan met het project van von Braun.
Peenutzz @SuperDre17 januari 2025 14:51
Binnen enkele jaren? Sorry, geloof je dat echt? Ik vermoed dat je geen idee hebt wat het inhoudt qua voorbereidingen en risico's om naar Mars te gaan, anders zou je dat niet zeggen. Starship is er in ieder geval bij lange na nog niet klaar voor, al helemaal niet "binnen enkele jaren" en ook geen "meerdere Starships". Als ie er überhaupt gaat komen is het onbemand en terugkomen gaat sowieso niet gebeuren met hetzelfde ding.
Mat88 @Peenutzz16 januari 2025 20:05
Iets wat SpaceX bijna dagelijks doet met F9 is BO eindelijk ook 1x gelukt. Maar waar wel alles verloren is gegaan. Een enkele booster van F9 sturen tweede trappen al meer dan 15x in een baan om de aarde!

SpaceX staat mijlen ver voor op alles en iedereen om een fully reusable rocket werkelijkheid te maken.
QuestionMarc 16 januari 2025 11:06
Een bedrijf dat imperial units gebruikt (foot, mph) legt zichzelf ontzettend veel beperkingen op.
Er is een reden waarom SpaceX en Tesla al jaren metrisch gebruiken.
Wubinator @QuestionMarc16 januari 2025 11:42
Het zal me helemaal niets verbazen als hun software metric werkt maar dat ze puur voor de live stream het omrekenen naar mph
Bijntje @QuestionMarc16 januari 2025 11:46
En dan van foot overgaat naar mile en vergeet de komma te verplaatsen.
Frame164 @QuestionMarc16 januari 2025 11:55
De NASA deed dat decennia geleden ook al. BO zal het niet anders doen. Maar als je je presentatie richt op de VS is het wel handig om dat te doen in units die de meeste mensen kennen.
morphje @QuestionMarc16 januari 2025 12:09
Puur voor de americanen/stream is dat. Je hoort tijdens de stream regelmatig het commentaar in metrische eenheden.

Zelfs NASA gebruikt al sinds jaar en dag metrisch en ik denk niet dat NASA ooit meer zou accepteren dat een partner gebruik zou maken van imperial units sinds dat geintje van JPL met de Mars Climate Orbiter.
Daisai @QuestionMarc16 januari 2025 12:49
Ook nasa gebruikt metrisch.

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