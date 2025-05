NASA kiest SpaceX voor lanceren drone naar Saturnus-maan Titan

NASA heeft een samenwerkingsovereenkomst getroffen met SpaceX voor het lanceren van de Dragonfly-drone naar Titan, een van de manen van Saturnus. Het contract dat NASA heeft toegekend heeft een waarde van ruim 256 miljoen dollar.

Het beoogde lanceermoment valt tussen 5 juli 2028 en 25 juli 2028, schrijft NASA. De Dragonfly-drone wordt aan boord van een Falcon Heavy-raket gelanceerd vanaf het Kennedy Space Center in de Amerikaanse staat Florida.

Het doel van de missie, die in 2019 is aangekondigd, is om het oppervlak van Titan te verkennen en monsters te verzamelen. NASA wil zoeken naar sporen van water of koolstof. Die sporen kunnen bewijzen dat er ooit leven mogelijk was op de grootste maan van Saturnus.

Dragonfly gebruikt een helikopterachtig mechanisme om tijdens verschillende vluchten in totaal 180 kilometer van de totale maandiameter van 5.149 kilometer te vliegen. De drone heeft een thermo-elektrische generator aan boord die met behulp van een plutonium-238-radio-isotoop een batterij oplaadt. NASA heeft hiervoor gekozen omdat Titan niet genoeg zonnekracht heeft om het voertuig met zonnecellen op te laden.