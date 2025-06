Boeing ontslaat hoofd van zijn ruimtevaart- en defensieafdeling

Het Amerikaanse luchtvaartbedrijf Boeing heeft het hoofd van zijn ruimtevaart- en defensieafdeling ontslagen. Ceo Kelly Ortberg noemt geen directe oorzaak voor het ontslag, maar verwijst wel naar het klantenvertrouwen dat moet worden hersteld.

Ted Colbert heeft het bedrijf per direct verlaten. Operationeel directeur Steve Parker zal de taken en verantwoordelijkheden van Colbert tijdelijk overnemen. Persagentschap Reuters kon naar eigen zeggen een e-mail inkijken waarin de nieuwe ceo van Boeing het ontslag heeft aangekondigd. Ortberg stelt dat het vertrouwen in het bedrijf hersteld moet worden en er opnieuw naar hogere standaarden moet worden gestreefd.

Boeing kampt al enkele jaren met kwaliteitsproblemen. Wat de ruimtevaartafdeling betreft, zijn er voornamelijk problemen met de CST-100 Starliner. Dit ruimtevaartuig is sinds 2014 in ontwikkeling. In 2018 liet Boeing weten dat er problemen waren met de abort motor van de Starliner en dat de onbemande ruimtevlucht moest worden uitgesteld. In 2019 volgde een eerste testvlucht, maar toen kwam de capsule in een verkeerde baan rond de aarde terecht. De problemen met de Starliner bleven de jaren nadien aanhouden. In 2021 werden er problemen bij de aandrijving van Starliner ontdekt. In 2022 werd het ruimtetuig voor de eerste keer met succes gelanceerd. In juni van 2024 werd de eerste Starliner met crew gelanceerd. Toen werden echter opnieuw technische problemen vastgesteld waardoor de terugkeer van de Starliner moest worden uitgesteld naar september. Het ruimtetuig werd toen met succes terug naar de aarde gehaald. De crew blijft tot februari aan boord van het ISS om eventuele risico’s te vermijden.