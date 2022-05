Boeings Starliner is met succes gelanceerd en op weg naar ISS

NASA en Boeing hebben de Starliner-capsule gelanceerd. De capsule is daarmee met succes naar het International Space Station vertrokken, nadat een eerdere testvlucht vorig jaar door problemen niet door kon gaan.

Boeing en NASA lanceerden de CST-100 Starliner in de nacht van donderdag op vrijdag met een United Launch Alliance Atlas V-raket vanaf Cape Canaveral in de Amerikaanse staat Florida. Daarmee is de onbemande testvlucht Orbital Flight Test-2 met succes van start gegaan. De bedoeling is dat de Starliner vrijdag aanmeert bij het International Space Station en de crew de deur opent.

De Starliner heeft meer dan 225 kilogram aan bagage van NASA en leveringen voor de ISS-crew aan boord. Daarnaast brengt de capsule zo'n 135 kilogram aan spullen van Boeing naar het ruimtestation. Uiteindelijk is het de bedoeling dat de Starliner met vier astronauten aan boord de vluchten naar het ISS kan maken. De OFT-2-missie moet NASA en Boeing veel informatie opleveren om dat doel te bereiken.

Starliners eerste poging om het ruimtestation te bereiken, mislukte eind 2019. De capsule kwam in een verkeerde baan om de aarde, maar keerde wel met succes terug. De tweede poging had eind juli of begin augustus vorig jaar moeten plaatsvinden, maar toen waren er problemen met het aandrijvingssysteem.