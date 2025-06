Terugkeer Starliner-astronauten van ISS wordt opnieuw uitgesteld

De terugkeer van twee astronauten die al maanden gestrand zijn op het ISS loopt opnieuw vertraging op. De ruimtevlucht waarmee ze zouden worden opgehaald wordt uitgesteld. De astronauten zitten sinds juni op het ISS vanwege een missie die eigenlijk acht dagen zou duren.

NASA was van plan om de twee astronauten, Sunita Williams en Barry Wilmore, in februari op te halen van het ISS. Dat wordt nu op zijn vroegst eind maart, schrijft de ruimtevaartorganisatie. De gewijzigde planning geeft NASA en SpaceX, het bedrijf dat de ruimtevlucht zal uitvoeren, meer tijd om een nieuwe Crew Dragon-capsule voor te bereiden. Dat nieuwe ruimtevaartuig moet 'begin januari' aankomen in de verwerkingsfaciliteit van SpaceX in Florida en wordt vanaf dan klaargemaakt voor de vlucht.

Williams en Wilmore zitten sinds juni op het ISS. Zij vlogen af naar het ruimtestation als onderdeel van een eerste vlucht van de Boeing Starliner-capsule met mensen aan boord. De capsule kreeg te maken met technische problemen zoals heliumlekken. NASA besloot het ruimtevaartuig daarom in september zonder crewleden terug te sturen naar de aarde. De twee astronauten hoorden eigenlijk acht dagen op het ISS te blijven voordat ze zouden terugkeren.