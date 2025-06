Onbemenste Boeing Starliner-capsule met succes terug geland op aarde

NASA en Boeing hebben de Starliner-capsule geborgen na een succesvolle landing in de woestijn van New Mexico. Daarmee wordt de drie maanden durende testvlucht naar het ISS afgerond. Wegens technische problemen ging het om een onbemenste vlucht.

De Amerikaanse ruimtevaartorganisatie schrijft in een persbericht dat de CST-100 Starliner op 7 september om 06:01 uur Nederlandse tijd is geland op de White Sands-ruimtebasis in New Mexico. In een bijgevoegde persfoto zijn de parachutes en airbags te zien die het ruimtetuig veilig aan de grond hebben gezet.

Dankzij de succesvolle terugkomst kan Boeing onderzoeken waarom de ruimtecapsule technische problemen vertoonde tijdens de lancering. Daarnaast moet de geslaagde landing ervoor zorgen dat de Amerikaanse fabrikant terug aan vertrouwen wint en in aanmerking komt om nieuwe bemenste ruimtevluchten uit te voeren.

De Boeing Starliner-capsule werd na meerdere vertragingen op 5 juni gelanceerd. Vanwege het uitvallen van enkele stuwraketten en heliumlekken bij het koppelen aan het International Space Station stelde NASA de terugkeer van de twee piloten uit voor onbepaalde tijd. Eind vorige maand besloot het agentschap om de capsule zonder bemensing te laten terugkeren. De astronauten Barry 'Butch' Wilmore en Sunita 'Suni' Williams blijven tot februari 2025 deel uitmaken van de bemensing van het ISS, tot ze kunnen terugvliegen via een Dragon-capsule van SpaceX.