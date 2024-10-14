SpaceX vangt draagraket voor het eerst op via mechanische grijparmen

SpaceX is er voor het eerst in geslaagd om de Super Heavy-draagraket van het Starship-ruimtevaartuig aan het lanceerplatform op te vangen. Het bedrijf maakte hiervoor gebruik van twee mechanische grijparmen.

De nieuwe landingsprocedure werd zondag getest op het SpaceX-lanceerplatform in de Amerikaanse staat Texas. Daar ging omstreeks 14.00 uur Nederlandse tijd een vijfde Starship-testvlucht van start. Het ruimtevaartuig werd omstreeks 14.25 uur gelanceerd. De eerste en tweede trap werden op ongeveer 70 kilometer hoogte van elkaar gescheiden. De eerste trap, de Super Heavy-draagraket, begon volgens Reuters daarna aan zijn terugkeer naar het aardoppervlak, terwijl de tweede trap, Starship, verder de hoogte in ging tot ongeveer 143km. Het ruimtevaartuig vloog richting de Indische Oceaan, nabij de kust van Australië, waar het een gecontroleerde landing in zee heeft gemaakt.

De Super Heavy-draagraket wendde zijn Raptor-stuwraketten aan om een gecontroleerde landing te maken op het lanceerplatform. De raket zette koers naar de lanceertoren die was uitgerust met twee mechanische grijparmen. Deze armen, die SpaceX Mechazilla noemt, moesten als steun dienen voor de vier metalen uitstulpingen die bovenaan de 70 meter lange Super Heavy-raket waren gemonteerd. Zodra de Super Heavy-draagraket was opgevangen, werden de stuwraketten geleidelijk uitgeschakeld.

Landingsprocedure Super Heavy-draagraket. - Bron: SpaceX