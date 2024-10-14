SpaceX vangt draagraket voor het eerst op via mechanische grijparmen

Dat mag je vinden, maar er is werkelijk geen enkele maatstaf die je voor deze vergelijking kunt gebruiken.
Die maatstaf is er wel degelijk en heb ik in mijn eerdere reactie al gegeven, maar jij kiest er voor om dat te negeren.
De maatstaf is: Dingen doen die nog nooit eerder zijn gedaan en waarvan niet eens bekend was of het wel mogelijk was, vs dingen veel beter doen dan daarvoor.
maar dient meer om de risico's van de maanlanding nog wat aan te dikken.
Op het moment dat ze Apollo 11 lanceerden waren ze behoorlijk zeker dat ze veilig konden landen.
Maar die onbemande ruimtevaartuigen waren onderdeel van het Apollo programma om vast te stellen OF en HOE ze konden landen.
Die surveyor missies waren van 1966 tot 1968.
Kennedy deed zijn "We choose to go to the moon" in 1962. Toen was dat nog niet bekend. Die surveyor missies waren juist om vast te stellen hoe stevig het maanoppervlak was.
Bij de maanlander moesten ze op de maan een raketmotor een tweede keer starten. (was eerst gebruikt voor het vertikaal landen). Dat was nog nooit in de geschiedenis gedaan. En het was ook niet mogelijk om het te testen.
De risico's van de maanlanding waren natuurlijk goed beoordeeld, maar wel zodanig groot dat ze een volledig scenario klaar hadden liggen voor het geval dat het mis zou gaan. Als ze bv de Amerikaanse bevolking zouden moeten melden dat de twee astronauten niet meer konden opstijgen van de maan. Het voor de tweede keer starten van die motor was het grootste risico van de Apollo 11 missie.
waarvan iedereen vooraf zei dat ze niet mogelijk waren:
Als je met "iedereen" de gemiddelde internetter bedoeld die nul verstand heeft van raketten.
Natuurlijk kun je met roestvaststaal een raket bouwen. Maar het is zwaarder, dus heeft niet de voorkeur.
Dat je een raket vertikaal kon landen was al lang aangetoond. Maar niemand zag veel waarde om dat verder te ontwikkelen omdat het te weinig opleverde.
Landen op de maan, landen op Mars en weer opstijgen met hetzelfde ruimteschip
Niemand die verstand heeft van raketten heeft ooit gezegd dat dat niet mogelijk is of had daar twijfels over. Sterker nog, het Apollo programma begon met dat als uitgangspunt.
Idem voor mensen naar Mars brengen. Direct na de maanlandingen heeft NASA uitgebreide plannen gemaakt om met de Aquote]
pollo kennis en apparatuur ook naar Mars te gaan.
De reden dat dat niet gebeurd is, is omdat het ruimterace door de VS gewonnen was en er geen budget kwam om naar Mars te gaan. Niet omdat er enige twijfel was of het mogelijk was.
als SpaceX nu indrukwekkend en uniek.
Nee. Het unieke aan SpaceX is dat Musk zoveel geld bij elkaar heeft weten te brengen om die ideeen te verwezenlijken. Hij heeft een heleboel bekende raketgeleerden bij elkaar gehaald die allemaal wisten dat het kon, maar geen budget hadden.
Yep, maar die VTOL vliegtuigen kwamen niet met 25.000 km/u uit de ruimte denderen. En ze zijn geen 70 meter hoog.
Yep. En daarom zeg ik ook dat het indrukwekkend is.
Maar niet ongelooflijk.
Ik suggereer nergens dat het niks bijzonders is. Dat is jouw stroman.
Best wel heel ontzettend indrukwekkend om dat dan ook nog te doen met een raket van 14 verdiepingen in plaats van met een klein vliegtuig.
Inderdaad indrukwekkend. Precies mijn woorden.
Maar voorlopig is het 1x gelukt. Dat betekent nog niet dat het een succes word dat in de toekomst gebruikt gaat worden. Bij die VTOL toestellen is het ook meerdere keren gelukt, maar uiteindelijk toch gestopt. Dat kan bij SpaceX ook gebeuren.
Wel, dat doen ze al met de Falcon 9
Blijkbaar heb ik de videos gemist waar de Falcon 9 met een mechanische grijparm door een toren word opgevangen?
Volgens mij land die gewoon op zijn eigen pootjes?
[Reactie gewijzigd door mjtdevries op 14 oktober 2024 15:21]