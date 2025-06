Elon Musk laat rechtszaak tegen OpenAI vallen

Elon Musk heeft zijn rechtszaak tegen OpenAI en diens ceo Sam Altman ingetrokken. Hier heeft Musk geen reden voor gegeven. Musk klaagde OpenAI eerder dit jaar aan omdat het bedrijf contractbreuk zou plegen door winst te verkiezen boven 'zijn missie'.

Musk heeft de rechtbank van Californië gevraagd de rechtszaak in te trekken, blijkt uit rechtbankdocumenten. Reuters merkt op dat Musk juridisch gezien dezelfde aanklacht op een later moment alsnog opnieuw zou kunnen indienen. Woensdag zou de rechter zich voor het eerst over de zaak buigen.

De Tesla- en SpaceX-ceo was medeoprichter van OpenAI en trad in 2018 terug uit het bestuur. Eind februari startte hij de rechtszaak tegen OpenAI, omdat dit bedrijf een overeenkomst met Elon Musk zou hebben verbroken. Musk stelde dat OpenAI bij oprichting een opensource- en non-profitbedrijf was, met als missie kunstmatige intelligentie te ontwikkelen voor het welzijn van de mensheid. Inmiddels zou het bedrijf juist op winst zijn gefocust en zijn de taalmodellen niet langer opensource. Daarmee zou OpenAI het door Elon Musk geclaimde contract hebben verbroken.

OpenAI stelde kort na bekendmaking van de aanklacht dat er geen overeenkomst was tussen het bedrijf en Musk. Het bedrijf publiceerde ook e-mails waarin Musk aangaf akkoord te gaan met in ieder geval een gedeeltelijk closedsourcebeleid. Uit de mails bleek ook dat Musk OpenAI aan Tesla wilde koppelen om het neurale netwerk van de EV's te verbeteren. Zo zouden de auto's beter kunnen zelfrijden, waardoor het bedrijf meer auto's zou kunnen verkopen. Dit geld kon vervolgens worden geïnvesteerd in OpenAI. Bij deze e-mails stelde OpenAI verder dat Musk de controle over het bedrijf wilde overnemen. Toen dit niet lukte, vertrok Musk bij OpenAI. Musk zegt 'later meer' te willen zeggen over het intrekken van de aanklacht.