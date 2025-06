Frans bedrijf neemt sociaal platform BeReal over voor 500 miljoen euro

BeReal is overgenomen door het eveneens Franse bedrijf Voodoo. BeReal is een sociaal medium waarbij gebruikers op een willekeurig moment van de dag foto's moeten maken van zichzelf en hun omgeving. Voodoo betaalt een half miljard euro voor de app.

Voodoo zegt te blijven investeren in BeReal en kennis te delen over 'productstrategie, groei en infrastructuur'. Het bedrijf wil het platform verder laten groeien met meer gebruikers. Voodoo zegt daarnaast met de overname zich 'verder te diversifiëren in consumentenapps'.

BeReal, opgericht in 2019, heeft nu 40 miljoen gebruikers, waarvan de helft de app minstens zes dagen per week zou gebruiken. Ceo en medeoprichter Alexis Barreyat wordt vervangen door Aymeric Roffé, die op dit moment ceo is van Wizz, een ander sociaal medium van Voodoo. Naast sociale media brengt Voodoo ook games uit, zoals Helix Jump, Mob Control en Block Jam 3D.

De overgenomen app stuurt op een willekeurig moment van de dag een notificatie naar alle gebruikers, die twee minuten de tijd hebben om foto's met de voor- en achtercamera te maken. Daarna worden deze foto's gedeeld met alle bevriende gebruikers. De app werd twee jaar geleden in korte tijd populair, maar Voodoo erkent dat de groei inmiddels is afgezwakt 'om te focussen op het uitbreiden van de infrastructuur'.