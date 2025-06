BeReal krijgt gecureerde feed met 'bekende' mensen

Sociaal netwerk BeReal krijgt een gecureerde feed met daarin posts van min of meer bekende mensen. Dat heeft het bedrijf bekendgemaakt. Het is de tweede nieuwe grote functie binnen een paar weken in de app van het bedrijf.

BeReal RealPeople

De functie heet RealPeople, zegt BeReal. Het gaat om posts van bijvoorbeeld atleten, acteurs en andere mensen met enige bekendheid om een of andere reden. De functie komt eerst live in het Verenigd Koninkrijk en moet snel uitkomen in andere landen. Gebruikers kunnen reageren met een RealMoji, maar gebruikers zien RealMoji's van andere gebruikers bij die post niet. Dat moet voorkomen dat gebruikers RealMoji's willen gaan vergaren.

BeReal kwam afgelopen weken al met een andere nieuwe functie, om twee extra foto's te kunnen plaatsen als een gebruiker binnen twee minuten een eerste foto heeft geplaatst. Dat moet gebruikers prikkelen om zo snel mogelijk een foto te plaatsen. BeReal won vorig jaar aan populariteit door de beperkte werking. Gebruikers kunnen een post per dag plaatsen en BeReal stuurt alle gebruikers tegelijk een melding om dat te doen op een willekeurig moment van de dag. Die beperkte werking zorgt ervoor dat BeReal functioneert als een anti-Instagram.