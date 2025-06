Samsung verbiedt medewerkers ChatGPT te gebruiken op apparatuur van werk

Samsung heeft medewerkers verboden om ChatGPT en andere tools voor generatieve AI te gebruiken op apparatuur van werk. Het bedrijf is bang dat medewerkers interne bedrijfsinformatie lekken via de tools.

Waarom ChatGPT verbieden

Samsung ziet in ChatGPT en soortgelijke tools een beveiligingsrisico, bevestigt het bedrijf aan Bloomberg. Medewerkers voeren tijdens het gebruik van die tools mogelijk interne informatie in, die vervolgens in handen komt van andere bedrijven. Dat kan onder meer gebeuren tijdens het laten schrijven van code of het samenvatten van documenten.

In plaats daarvan werkt Samsung nu aan een interne generatieve AI die dergelijke functies kan uitvoeren. Tot die tijd is het gebruik van generatieve AI op werkapparatuur verboden, en de straf kan variëren van 'disciplinaire acties' tot ontslag.

Volgens een memo die Bloomberg heeft gezien lekte interne broncode van Samsung-software uit doordat medewerkers ChatGPT gebruikten. Samsung is niet het eerste bedrijf dat het intern gebruik van generatieve AI verbiedt, maar wel voor zover bekend het eerste grote techbedrijf.