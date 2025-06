'Apple verbiedt intern gebruik van AI-tools als ChatGPT uit angst voor lekken'

Apple verbiedt het gebruik van AI-tools als ChatGPT en CoPilot van GitHub door werknemers, omdat het bedrijf bang is dat vertrouwelijke informatie op straat komt te liggen. Dat schrijft The Wall Street Journal op basis van interne bronnen.

ChatGPT legt uit waarom het handig kan zijn om de bot te verbieden

op de werkvloer.

Apple is bang dat werknemers die tools voor generatieve AI gebruiken, zoals CoPilot en ChatGPT, vertrouwelijke gegevens kunnen vrijgeven. Dat zou Apple in een intern document hebben laten weten, schrijft The Wall Street Journal. Onder meer softwarecode zou zo uit kunnen lekken, is de angst, omdat chatbots getraind kunnen worden op de gesprekken met gebruikers.

OpenAI heeft vorige maand een functie toegevoegd aan ChatGPT waarmee gebruikers de chatgeschiedenis kunnen uitschakelen, zodat de gesprekken niet kunnen worden gebruikt voor trainingsdoeleinden. Wel zijn die chats nog steeds gedurende dertig dagen in te zien door moderatoren van OpenAI. Donderdag bracht OpenAI nog een iOS-app uit van ChatGPT.

Volgens bronnen die de WSJ gesproken heeft, werkt Apple momenteel ook aan eigen large language-modellen, al wordt niet verduidelijkt waar deze voor moeten dienen. Eerder schreef The New York Times al dat verschillende Apple-teams, waaronder technici van Siri, 'wekelijks' nieuwe taalgenererende concepten testen.

Samsung bevestigde eerder deze maand dat het eveneens medewerkers verbiedt om ChatGPT en andere tools voor generatieve AI te gebruiken op apparatuur van werk, omdat dergelijke tools een beveiligingsrisico zouden vormen. Er zou naar verluidt in het verleden al interne broncode van Samsung-software uit zijn gelekt doordat medewerkers ChatGPT gebruikten.