ChatGPT-app voor iOS krijgt Siri-integratie en betere ondersteuning voor iPads

OpenAI brengt een nieuwe update uit voor zijn ChatGPT-app voor iOS. Daarin verwerkt het bedrijf onder meer betere ondersteuning voor iPads; de app moet nu in fullscreen werken op die tablets. De app krijgt ook ondersteuning voor Siri en Shortcuts.

De iPad-versie van ChatGPT maakt na de update gebruik van het volledige scherm van de tablet, merkt Engadget op. Voorheen gebruikte de app dezelfde interface als de iOS-versie, die is bedoeld voor kleinere telefoonschermen. De interface zelf krijgt echter geen grote wijzigingen. De app krijgt wel ondersteuning voor drag and drop, waarmee gebruikers ChatGPT-antwoorden naar andere apps kunnen slepen.

De update voegt verder ondersteuning voor Siri toe. Daarmee kunnen gebruikers ChatGPT-prompts maken met Apples spraakassistent. De app ondersteunt nu ook Apple Shortcuts. Daarmee kunnen gebruikers automatiseringen op basis van de dienst maken. Zo kunnen gebruikers via een snelkoppeling een ChatGPT-prompt maken en het antwoord automatisch doorsturen naar een contact of opslaan in een notitie.

OpenAI bracht de ChatGPT-app voor iOS vorige maand uit. De app verscheen onlangs ook in Nederland en België. Er is nog geen Android-versie van ChatGPT beschikbaar.