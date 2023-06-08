ChatGPT-app voor iOS krijgt Siri-integratie en betere ondersteuning voor iPads

OpenAI brengt een nieuwe update uit voor zijn ChatGPT-app voor iOS. Daarin verwerkt het bedrijf onder meer betere ondersteuning voor iPads; de app moet nu in fullscreen werken op die tablets. De app krijgt ook ondersteuning voor Siri en Shortcuts.

De iPad-versie van ChatGPT maakt na de update gebruik van het volledige scherm van de tablet, merkt Engadget op. Voorheen gebruikte de app dezelfde interface als de iOS-versie, die is bedoeld voor kleinere telefoonschermen. De interface zelf krijgt echter geen grote wijzigingen. De app krijgt wel ondersteuning voor drag and drop, waarmee gebruikers ChatGPT-antwoorden naar andere apps kunnen slepen.

De update voegt verder ondersteuning voor Siri toe. Daarmee kunnen gebruikers ChatGPT-prompts maken met Apples spraakassistent. De app ondersteunt nu ook Apple Shortcuts. Daarmee kunnen gebruikers automatiseringen op basis van de dienst maken. Zo kunnen gebruikers via een snelkoppeling een ChatGPT-prompt maken en het antwoord automatisch doorsturen naar een contact of opslaan in een notitie.

OpenAI bracht de ChatGPT-app voor iOS vorige maand uit. De app verscheen onlangs ook in Nederland en België. Er is nog geen Android-versie van ChatGPT beschikbaar.

ChatGPT voor iOS
ChatGPT voor iOS

Door Daan van Monsjou

Nieuwsredacteur

Feedback • 08-06-2023 17:42 31

08-06-2023 • 17:42

31

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Reacties (31)

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Balance 8 juni 2023 18:04
Officiële link naar de ChatGPT in de App Store, gezien er veel klonen zijn.

Ben benieuwd of er een punt komt waarop de ze Neural Engines in iPhones en iPads ook gaan benutten. ChatGPT 3.5 is met 175 miljard parameters (175B) nog veel te groot om lokaal te draaien, maar het gaat erg hard met de kleinere 7B, 13B en 30B modellen. Zo heeft het llama.cpp, wat LLMs lokaal op CPUs en GPUs laat draaien, inference op Metal GPUs werkend gekregen, en wordt er hard gewerkt aan ook verdere verbeteringen.

De grootste limitatie zal het werkgeheugen zijn. Voor een 13B model is zeker 8GB nodig, en voor een 30B model 16GB (en dan mag er voor de rest weinig draaien). Dit zal voorlopig dus ook eerst voor iPads weggelegd zijn (gezien zelfs de iPhone Pro's maar 6 GB RAM hebben).

Op de nieuwe Mac's met 96, 128 of zelfs 192 GB unified memory kunnen al veel grotere modellen draaien, zoals LLaMA 65B en alle varianten, Falcon 40B en het nieuwe 104B InternLM.

Op het r/LocalLLaMA subreddit is hier ook een hoop over te vinden.

[Reactie gewijzigd door Balance op 23 juli 2024 14:05]

PredCaliber2 @Balance9 juni 2023 08:04
Goed dat er inderdaad de offiiciele link hier nog even gedeeld is. Er zijn inderdaad zoveel ChatGPT klonen dat je door de bomen het bos niet meer ziet.
Verwijderd @Balance11 juni 2023 14:12
Beetje laat maar toch, Apple heeft voor IOS 17 een LLM aangekondigd welke lokaal werkt en in het toetsenbord verwerkt wordt. Voor nu echter enkel nog voor autocorrectie en voorspellingen. Maar ik verwacht dat ze dat uitbreiden in de toekomst.
jcbvm 8 juni 2023 18:01
Vraag me af waarom ze zich zo richten op iOS op dit moment
nehal3m @jcbvm8 juni 2023 18:05
Een combinatie van factoren als ik zo in het wilde weg moet gokken. Google Assistant is ordes van grootte beter dan Siri, dus de delta tussen de ingebouwde assistent en ChatGPT is op iOS een stuk groter dan op Android. En uiteraard het klassieke iOS first argument: De install base is consistent qua OS-versies en hardware-eigenschappen, dus het kost minder moeite om het bij een grote groep gebruikers werkend te krijgen.
Zezura @nehal3m8 juni 2023 19:35
Op welke feiten baseer je dat Google Assistent beter is “in ordes van grootte”?

[Zucht], zoiets is namelijk best wel subjectief.
Geen zin in flame wars tussen Android en iOS.
nehal3m @Zezura8 juni 2023 19:40
Als ik naar deze van MKBHD kijk of deze van MrWhosetheboss moet ik concluderen dat Siri mijlenver achterloopt op de rest.

Een exact gekwantificeerde meting is het niet, maar subjectief zou ik het ook niet noemen.

Ik gebruik zelf veel Apple spullen, maar Siri dus niet, gewoon omdat ze me vaak niet verstaat, vaak activeert als ik het niet wil en ook vaak roept 'ja kijk maar op het web'. Dan had ik dat meteen wel gedaan.
i-chat @nehal3m8 juni 2023 21:58
maar Siri dus niet, gewoon omdat ze me vaak niet verstaat[1], vaak activeert als ik het niet wil[2] en ook vaak roept 'ja kijk maar op het web'[3]
precies hoe ik google assistant ook ervaar. ik gebruik zelf een ipad en een iphone, een windows laptop en een google home (nest mini ofzo?)

Siri gebruik ik eigenlijk altijd om mijn telefoon te bedienen, dingen als hé siri maar een afspraak .... speel muziek x af zet een timer.

google gebruik ik echter omdat ik in mijn studio een aant niet-apple compatible lampen heb en omdat dit ding met schermpje op een zeker moment voor slechts 2 tientjes bij de 2e-kansjes stond en ik gewoon dacht DIE moet ik hebben ...

het google ding staat naast mijn buro en deze studio is precies 29m2 (echt heel klein dus), als ik mijn lampen uit wil doen moet ik echt HEEL duidelijk praten... als ik he boeboe tegen me kat zeg (das zijn koosnaampje) denkt google steevast dat ik het tegen hem heb en daar is kennelijk NIETS tegen te doen.

enige waar google ABSOLUUT mijlen ver op voorloopt zijn bijvoorbeeld navigatie-dingen Hé google navigeer op de fiets naar x gaat echt 385x beter dan met apple(maps) siri.

maar om nou te zeggen dat een van 2 in general overduidelijk beter is dan de ander ... nee daar ben ik absoluut niet van overtuigd.
Heroic_Nonsense @i-chat9 juni 2023 09:03
Het hangt er heel erg vanaf hoe je de assistenten gebruikt.

Ik denk dat voor 80-90% van de gebruikers een assistent van het niveau van Siri ruim voldoende is qua mogelijkheden. Dat Google Assistent net wat slimmer is, merk je namelijk pas als je er echt serieus mee aan de slag gaat.

Als ik om me heen kijk, dan gebruiken mensen Siri vooral om commando's (zet-een-timer, herinner-mij-aan, speel Comfortably Numb van Pink Floyd op zolder etc.) te geven en eenvoudige informatie (weerbericht, weeknummer, welk-liedje-is-dit etc.) op te vragen. Eigenlijk zoals Apple het ook weergeeft in haar presentaties.

Wil je een assistent die diepere vragen kan beantwoorden, dan is Google absoluut de betere. Ik heb ook niet het idee dat Apple een assistent van het niveau van Google ambieert.

Misschien dat hier met de integratie van ChatGPT dan verandering in komt.
nehal3m @Heroic_Nonsense9 juni 2023 10:15
Dat men Siri voornamelijk gebruikt voor commando's kan ook zomaar een gevolg zijn van de slechte prestaties op andere vlakken. Als ze het wel kon zou men het wellicht gebruiken.
sohus @nehal3m9 juni 2023 08:08
Het activeren is een drama. Iedereen die ik ken heeft "Listen to Hey Siri" uitgezet.

En dan gaan ze binnenkort naar "Siri" zonder Hey, ik ben benieuwd hoe dat gaat werken.
Verwijderd @sohus9 juni 2023 12:17
vooral in spanje word dat leuk
Halfscherp @sohus9 juni 2023 15:17
Het ligt vooral aan of je een accent hebt.

Ik ken bijvoorbeeld bijna geen enkel Engelstalig persoon die “Hey Siri” uit heeft staan en ik werd steevast uitgelachen op voice calls als Siri weer eens te pas en te onpas activeerde en er een scheldkanonnade kwam.

Maar goed, dat is Apple (of eigenlijk Silicon Valley) ten top, ze hebben schijt aan consumenten buiten Amerika. Zoveel functies komen echt pas jaren en jaren later naar continentaal Europa, maar je mag wel volle mep betalen voor de apparaten en services.

[Reactie gewijzigd door Halfscherp op 23 juli 2024 14:05]

AlphaWierie @nehal3m9 juni 2023 09:46
Eens! Ik heb Siri ook gewoon uit staan omdat het mij nooit begrijpt. Daar komt ook mee spelen dat bijna alle leuke functies niet in Nederland of in het Nederlands werken. Het enige waarvoor ik het gebruik is om mijn HUE verlichting aan en uit te zetten en wat dieren geluiden af te spelen voor de kids..
Marctraider @nehal3m9 juni 2023 20:11
Deze reden debunked dus enige vorm van intelligentie xD
Verwijderd @Zezura9 juni 2023 11:20
Puur in wat de assistent kan voor de doorsnee-gebruiker alleen al. Google/Alexa integreert met veel meer home automation- enkel de duurdere variant van dingen heeft apple-support, of gewoon helemaal niet. Daarnaast kan de Google assistent meerdere commando's in 1 zin verwerken, Siri kan dit niet. Bvb "Doe de woonkamer lichten aan en speel muziek af" is iets wat Google Assistant prima doet, Siri maakt of een teringbende van die zin. Ik probeer het net uit en krijg als reply "Sorry, ik kan die speaker niet vinden".

Ik vroeg dus helemaal niet om een speaker.
Looongcat @jcbvm8 juni 2023 18:04
Ze moeten ergens beginnen, en op iOS kun je sneller een app ontwikkelen die goed werkt op veel verschillende devices. Android heeft daarentegen veel meer fragmentatie waardoor je nooit zeker weet of je app ook echt op elk Android toestel zal werken, en er ook goed uit zal zien qua UI elementen. Je ziet vaker dat bedrijven de eerste versie van hun app nog exclusief voor iOS ontwikkelen, om de kosten en het werk wat te verminderen en te checken of er überhaupt vraag naar blijkt te zijn.

Geschreven vanaf mijn Pixel 7 Pro overigens O-)

[Reactie gewijzigd door Looongcat op 23 juli 2024 14:05]

xFeverr @Looongcat8 juni 2023 19:08
Dat valt echt wel mee hoor. Op Android kun je er gewoon vanuit gaan dat het werkt, zolang je geen gekke device specifieke dingen doet. En zeker een app zoals deze. Beide platformen hebben zo hun eigenaardigheden.

Geschreven op mijn iPhone :+
CR2032 @jcbvm8 juni 2023 18:51
Nog even geduld. De Android versie komt er ook binnenkort aan volgens de makers.
https://openai.com/blog/introducing-the-chatgpt-app-for-ios
Rutger Muller 8 juni 2023 19:05
Tof, maar ik wacht op het moment dat ie ook terug kan praten.

Ach, het ontwikkelt allemaal zo snel, nog even geduld.
le1337 @Rutger Muller9 juni 2023 08:09
Siri shortcuts kan dat in principe ook aangezien shortcuts een spreek uit optie heeft voor de reply.
BlackEasterEgg 8 juni 2023 17:59
Hallo, en android dan?...
Stijnvi @BlackEasterEgg8 juni 2023 18:03
OpenAI is Amerikaans, en is vooral daar populair.
Bovendien heeft de VS veel minder restricties mbt het vergaren van data, dus daar ligt voor hen ook meer waarde dan in de EU.
En in de VS heeft het overgrote merendeel van de mensen een iPhone.
Dus vandaar dat daar vooral hun focus ligt.
Bovendien is Google zelf bezig met Bard, wat zou moeten concurreren met Chat-GPT, dus wellicht dat ze vandaar ook minder geneigd zijn om een Android app te maken.
TheVivaldi @Stijnvi8 juni 2023 18:08
En in de VS heeft het overgrote merendeel van de mensen een iPhone.
Dat een hoop mensen daar een iPhone hebben is helemaal waar, maar ik zou 53%-62% (afhankelijk van de bron) toch niet het “overgrote merendeel” noemen: https://appleinsider.com/...th-62-of-sales-in-q1-2022
https://9to5mac.com/2023/05/10/us-iphone-market-share/

Dat is toch bijna 40-50% inwoners (nogmaals: afhankelijk van de bron) met andere telefoons.

[Reactie gewijzigd door TheVivaldi op 23 juli 2024 14:05]

Stijnvi @TheVivaldi8 juni 2023 18:12
Klopt helemaal. Ik was in de veronderstelling dat het in totaal nog meer was dan 62%.
Maar als je kijkt naar de jeugd, waar Chat-GPT natuurlijk heel erg populair is, is gebruikt maar liefst 87% een iPhone.
https://www.howtogeek.com...-us-teens-have-an-iphone/
Frame164 @TheVivaldi8 juni 2023 18:27
Je moet ook kijken naar welke mensen een iPhone hebben. Misschien zijn het wel mensen die veel meer dan gemiddeld chatgpt gebruiken. Dan krijg je hele andere cijfers. Ze zullen echt wel weten waar ze mee bezig zijn.

[Reactie gewijzigd door Frame164 op 23 juli 2024 14:05]

Dark Angel 58 @BlackEasterEgg8 juni 2023 18:07
Ik denk dat je je vraag aan Android moet stellen }> :')
Rob Voets @Dark Angel 588 juni 2023 18:34
Eerder aan ChatGPT (het bedrijf, niet de service).
Donstil
@Rob Voets8 juni 2023 18:40
Eerder aan ChatGPT (het bedrijf, niet de service).
OpenAI is toch het bedrijf en ChatGPT de tool? Of is er ook ChatGPT als bedrijf?
Rob Voets @Donstil8 juni 2023 19:07
Je hebt gelijk, vraag aan OpenAI stellen dus.
marapuru 9 juni 2023 04:43
Jammer dat er geen support in de app is voor de plug-ins en de webbrowsing mogelijkheid die de web versie wel heeft met een plus subscription.

Iemand een idee of dit op de planning staat?

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