Gerucht: Apple werkt aan eigen toepassingen op basis van groot taalmodel

Apple zou mogelijk werken aan eigen toepassingen op basis van een eigen groot taalmodel, zo meldt financieel persbureau Bloomberg. Het bedrijf is er nog niet uit hoe het die technologie wil gaan gebruiken.

OpenAI ChatGPT doet net alsof ie AppleGPT is

Apple wil met het eigen grote taalmodel aan de slag met generatieve AI, meldt Bloomberg. Het grote taalmodel is gebaseerd op het Google Jax-framework en heet Ajax. Om de capaciteiten te tonen van het taalmodel heeft het bedrijf een interne chatbot gebouwd, dat sommige medewerkers aanduiden als 'AppleGPT'. Het is niet de bedoeling die snel voor het publiek uit te brengen.

Het taalmodel komt mogelijk van pas bij digitale assistent Siri. Die bestaat sinds de iPhone 4s uit oktober 2011, maar raakte al snel achter op concurrenten van andere bedrijven. Apple heeft diverse functies op basis van kunstmatige intelligentie ingebouwd in zijn software, zoals de nieuwe autocorrectie in iOS 17 en het automatisch extraheren van tekst uit foto's en video's. Apple heeft niet gereageerd op het bericht. Bloomberg-auteur Mark Gurman is doorgaans goed geïnformeerd over zaken rond Apple en heeft vaak vroegtijdig juiste informatie over Apple-producten en -diensten naar buiten gebracht.