Apple bevestigt iOS-bug waardoor schermtijdlimieten niet worden toegepast

Apple bevestigt een bug in iOS waardoor schermtijdinstellingen voor sommige gebruikers niet goed worden opgeslagen. Daardoor worden bijvoorbeeld schermtijdlimieten voor kinderen niet toegepast. De bug zou in mei opgelost zijn in een update, maar bestaat nog steeds.

Apple bevestigt het bestaan van de schermtijdbug tegenover de Wall Street Journal. "We zijn ons ervan bewust dat sommige gebruikers mogelijk een probleem ondervinden waarbij de Screen Time-instellingen onverwacht worden gereset", vertelt een woordvoerder van Apple. Het bedrijf werkt naar eigen zeggen aan updates om 'de situatie te verbeteren'.

Volgens de WSJ betreft dit de instelling genaamd 'downtime', die kan worden ingesteld via het Family Sharing-cloudsysteem. Ouders kunnen hiermee op afstand beperken hoelang kinderen hun iPhone, iPad of iPod Touch kunnen gebruiken. Deze instelling wordt in sommige gevallen niet goed opgeslagen, waardoor kinderen langer dan bedoeld hun apparaat kunnen gebruiken.

Een gebruiker meldt aan de krant dat hij elke paar weken de schermtijdinstellingen opnieuw moest toepassen omdat deze gereset waren. In een ander geval moest een WSJ-redacteur de schermtijdlimieten drie keer instellen voordat deze daadwerkelijk werden toegepast op de apparaten van zijn kinderen. Ruim 2400 gebruikers meldden sinds eind vorig jaar dat ze last hebben van de bug via de Apple-website.

Apple erkende de bug eerder al. Het bedrijf dacht deze in mei te hebben opgelost, met de release van iOS 16.5. De bug bestaat echter nog steeds in de recentste iOS-versies en de iOS 17-bèta, meldt het Amerikaanse dagblad.