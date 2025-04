Apple protesteert ook tegen Brits wetsvoorstel over scannen naar kinderporno

Apple verzet zich tegen een aankomende wet van de Britse regering. Die zou berichtendiensten verplichten om berichten te scannen op zoek naar content van kindermisbruik. WhatsApp en Signal protesteren al langer.

Apple roept in een statement aan de BBC op om de wet aan te passen, die regelt dat berichtendiensten moeten scannen op materiaal van kindermisbruik. "End-to-endencryptie is een essentiële functie die de privacy van journalisten, mensenrechtenactivisten en diplomaten beschermt. Het helpt ook gewone burgers zichzelf te beschermen tegen toezicht, identiteitsdiefstal, fraude en datalekken. De Online Safety Bill vormt een ernstige bedreiging voor deze bescherming en zou Britse burgers nog meer in gevaar kunnen brengen. Apple dringt er bij de regering op aan om het wetsvoorstel zodanig aan te passen dat sterke end-to-endencryptie wordt beschermd ten behoeve van iedereen."

Eerder kwam er al verzet van onder meer WhatsApp en Signal. Dat gebeurde met een open brief richting de overheid van het Verenigd Koninkrijk. Toen al reageerde een functionaris dat het voorstel niet het einde hoeft te betekenen van end-to-endencryptie. "Het wetsvoorstel houdt geen verbod in op end-to-endencryptie, en het zal diensten niet verplichten om encryptie te verzwakken." Het wetsvoorstel verplicht de diensten wel om berichten automatisch te scannen op materiaal van kindermisbruik. Apple wilde dat systeem in iOS 15 zetten met een scan op de telefoon zelf, maar heeft dat plan teruggetrokken nadat er veel interne en externe kritiek kwam op het plan. Veel chatplatforms maken gebruik van end-to-endencryptie om chats te beveiligen, zodat mensen veilig onderling kunnen communiceren.