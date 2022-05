Wetsvoorstel VK verplicht alle pornosites toch weer tot leeftijdscheck

Alle websites met pornografisch materiaal moeten verplicht de leeftijd van bezoekers verifiëren volgens de bijgewerkte Online Safety Bill die de Britse overheid bij het parlement gaat indienen. Doen sites dit niet, dan riskeren ze boetes of blokkades.

Het gaat om een uitbreiding van het Online Safety Bill-wetsvoorstel en Chris Philp, digital minister, presenteert deze dinsdag op Safer Internet Day. Het wetsvoorstel bevatte al een verplichte leeftijdscheck voor pornosites, maar daarbij ging het alleen om commerciële sites die het uploaden van user-generated content mogelijk maken. Ook socialemediasites en zoekmachines die toegang tot porno bieden, vallen hieronder. De toevoeging breidt dit uit naar alle sites die gebruikers in het VK toegang bieden tot pornografisch materiaal.

Die sites worden, als het wetsvoorstel aangenomen wordt, verplicht om 'robuuste checks' te integreren om te garanderen dat alleen Britten van achttien jaar en ouder deze nog kunnen bezoeken. Het ministerie van Digitalisering, Cultuur, Media en Sport geeft als voorbeeld van zo'n check het gebruik van verificatietechnologie om te controleren of een bezoeker een creditcard heeft en achttien jaar of ouder is. Ook noemt het ministerie het inzetten van diensten van derden om de leeftijd te controleren.

Sites die zich niet of onvoldoende aan de verplichting houden, riskeren een boete van communicatieautoriteit Ofcom, die kan oplopen tot tien procent van de jaarlijkse omzet. Daarnaast kan de autoriteit besluiten tot het blokkeren van de desbetreffende site en kunnen de verantwoordelijken achter de sites juridisch aangepakt worden als ze onvoldoende meewerken. Minister Philp: "Het is te makkelijk voor kinderen om toegang te krijgen tot online pornografie. Ouders verdienen de gemoedsrust dat hun kinderen beschermd zijn tegen het zien van dingen die geen enkel kind zou moeten zien."

Het via wetgeving voorkomen dat kinderen toegang krijgen tot pornosites heeft een lange geschiedenis in het Verenigd Koninkrijk. Al in 2010 had de Britse overheid plannen voor een opt-insysteem om te voorkomen dat kinderen tegen de wil van hun ouders op pornosites konden komen. Daarna kwamen plannen voor leeftijdschecks meer dan eens op tafel, maar telkens werden ze uitgesteld. Ze kregen kritiek van privacyvoorvechters en de Europese Commissie en het bleek lastig de invoering technisch voor elkaar te krijgen. In 2019 schrapte het VK zijn toenmalige plan voor verplichte leeftijdschecks voor internetporno, maar met het nieuwe Online Safety Bill-wetsvoorstel ligt dit weer op tafel.