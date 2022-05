Microsoft gaat VBA-macro's in Office standaard blokkeren

Microsoft gaat het moeilijker maken voor Office-gebruikers om gedownloade Visual Basic for Applications-macro's uit te voeren. Gebruikers krijgen te zien dat de macro's zijn geblokkeerd en uitvoeren zal alleen mogelijk zijn door de bestanden handmatig te ontgrendelen.

Momenteel toont Microsoft in documenten met VBA-macro's dat die schadelijke inhoud kunnen bevatten. Gebruikers kunnen met een enkele druk op een knop bij die waarschuwing de macro alsnog activeren. In de nieuwe situatie is dat niet meer het geval. Gebruikers zien dan een rode melding met de tekst: 'Security risk' en een knop voor meer informatie. Het is niet meer mogelijk om de macro's te activeren vanuit die melding. Dat kan alleen als gebruikers bij de eigenschappen van het bestand de vergrendeling handmatig verwijderen.

Nieuwe melding

Microsoft zegt de aanpassingen te doen om gebruikers te beschermen tegen kwaadaardige software. Macro's in Office-programma's zijn al decennia een manier voor criminelen om toegang te krijgen tot systemen. Beveiligingsonderzoeker Marcus Hutchins, die de WannaCry-malware wist te stoppen, juicht de stap toe, maar is er ook cynisch over. Hij schrijft: "30 jaar en miljarden malwareinfecties later heeft Microsoft besloten om het absolute minimum te doen."

De wijziging wordt voor het eerst doorgevoerd in de Preview van Office van begin april. Ergens daarna moet de verandering worden toegepast bij alle Microsoft 365-gebruikers. De blokkade van VBA-macro's komt naar de Windows-versies van Access, Excel, PowerPoint, Visio en Word. Ook oudere Office-versies krijgen de blokkade. Dat gaat om Office LTSC, Office 2021, Office 2019, Office 2016 en Office 2013.