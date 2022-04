Microsoft gaat Excel 4.0-macro's standaard uitschakelen in Microsoft 365

Microsoft start in november met het automatisch uitschakelen van XLM's oftewel Excel 4.0-macro's in Microsoft 365-apps. Volgens het softwarebedrijf is de nieuwe standaardinstelling veiliger voor gebruikers.

Microsoft gaat de instelling Enable XLM macros when VBA macros are enabled standaard uitzetten en zo XLM-macro's uitschakelen in Microsoft 365, dat voorheen Office 365 heette. Dat zal eind oktober gebeuren in Insiders-Slow-updatekanalen voor Microsoft 365 en begin november voor 'Current Channel'. Voor Monthly Enterprise Channel van Microsoft 365 wijzigt de instelling halverwege december. Dat meldt Microsoft in zijn Microsoft 365-berichtencentrum volgens het niet aan Microsoft gelieerde M365 Admin, dat het bericht doorplaatst.

Gebruikers en beheerders konden de instelling zelf al handmatig uitzetten en straks kunnen ze de macro's als ze dat willen weer inschakelen via de Excel Trust Center-instellingen. Excel 4.0 verscheen in 1992 en XLM was de standaardtaal voor macro's in die versie. Excel 5.0 maakte de overstap naar VBA of Visual Basic for Applications voor macro's.

Microsoft ondersteunt XLM nog steeds, maar adviseert gebruikers al lang om te migreren naar het veiliger VBA, dat integratie biedt voor de Antimalware Scan Interface. Bleeping Computer wijst er op dat via XLM kwaadaardige aanvallen uitgevoerd worden, zoals met onder andere TrickBot, Qbot, Dridex en Zloader gebeurde.