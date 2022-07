Microsoft gaat VBA-macro's in Office toch blokkeren na gebruikerskritiek

Microsoft gaat macro's in Office-software op termijn toch blokkeren. Het bedrijf kondigde eerder aan dat te doen, maar draaide die beslissing vervolgens weer terug. Nu zegt het na feedback van gebruikers toch weer macro's te blokkeren.

Microsoft besloot in februari Visual Basic for Applications-macro's in Office-programma's standaard niet meer te tonen. Daarvoor werden macro's in Word of Excel standaard niet geladen, maar konden gebruikers die wel inschakelen met een druk op een knop. Dat is jarenlang een bron van gevaar geweest, omdat via die macro's malware makkelijk kon worden verspreid. Microsoft zei in februari dat macro's standaard geblokkeerd zouden worden en dat gebruikers die alleen nog konden inschakelen door in de eigenschappen van het bestand macro's toe te staan.

Beveiligingsonderzoekers juichten de beslissing destijds toe, maar Microsoft kwam er enkele weken geleden op terug. In april kwam de nieuwe beveiligingsfunctie beschikbaar in het Preview-kanaal en in juni voor alle gebruikers in het Current Channel. Al snel na de algemene uitrol kregen gebruikers en systeembeheerders in Office te horen dat macro's alsnog zouden worden geladen en dat de extra waarschuwing en bescherming zouden worden teruggedraaid. Microsoft gaf daar toen geen verklaring voor.

Nu maakt Microsoft opnieuw een draai, opnieuw zonder duidelijke verklaring. "Op basis van feedback draaien we deze beslissing uit het Current Channel weer terug", schrijft het bedrijf in een update. Het is nog niet bekend in welke previewversie en definitieve versie van Office-programma's macro's alsnog geblokkeerd gaan worden.