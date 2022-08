Nieuwe programmeertalen zijn niet alleen nuttig voor 'normale' softwareontwikkelaars, maar ook voor malwaremakers. Sommige talen lenen zich daar beter voor dan andere, omdat ze bijvoorbeeld moeilijker te detecteren zijn. Dat hoeft niet meteen een groot gevaar te zijn, zeggen experts op DefCon.

Cas van Cooten is beveiligingsonderzoeker en specialiseert zich onder andere in Nim, een statische programmeertaal die lijkt op Python. Tijdens een presentatie op hackersconferentie DefCon vertelt hij over zijn ervaringen met de taal, maar ook over de trend die hij sinds kort ziet. Die trend is dat malwaremakers steeds vaker relatief nieuwe programmeertalen gebruiken, zoals Nim. Die hebben voordelen boven klassieke talen zoals Python en ze zijn soms moeilijk te detecteren.