Microsoft waarschuwt voor opmars Adrozek-malware die zich op browsers richt

Microsoft waarschuwt voor de opmars van Adrozek-malware. Deze malwarevariant heeft als doel om heimelijke advertenties in de zoekresultaten van zoekmachines te plaatsen. Zowel Google Chrome, Microsoft Edge, Yandex Browser als Mozilla Firefox zijn getroffen.

De malware valt volgens Microsoft onder de zogenaamde Androzek-browser modifiers. Dit type malware installeert extensies, wijzigt de dll-libraries per browser en past de browserinstellingen aan zodat niet-officiële advertenties verschijnen tussen zoekresultaten van zoekmachines. In Microsoft Edge past de malware bijvoorbeeld een bepaalde dll-library aan om integriteitscontroles te omzeilen. Op deze manier hopen kwaadwilligen dat de gebruikers op hun ongeautoriseerde advertenties klikken. Volgens Microsoft worden de hackers betaald om bezoekers om te leiden naar de webpagina’s achter deze advertenties. Omdat zoveel browsers het doelwit zijn van deze malwarevariant, vermoedt Microsoft dat de makers zoveel mogelijk gebruikers willen treffen.

Microsoft schat dat de malware al vanaf mei 2020 in grote getale actief was, voornamelijk in Europa en Zuid(oost)-Azië. Tussen mei en september van dit jaar registreerde het bedrijf wereldwijd honderdduizenden gevallen van de Adrozek-malware. Het ontdekte in deze periode meer dan 159 unieke domeinnamen die elk gemiddeld 17.300 unieke url’s bevatten met elk gemiddeld 15.300 links naar de malware. Microsoft stelt dat gezien de immense schaal van de malwareaanvallen een wereldwijde verspreiding binnen de verwachtingen ligt.

Malware in de vorm van browser modifiers is niet nieuw volgens de softwaregigant. Dit type malware wordt volgens het bedrijf uit Redmond wel steeds geavanceerder. Bovendien houdt het enorm veel risico in omdat nietsvermoedende gebruikers gevoelige informatie in de getroffen browsers invoeren. Gebruikers die getroffen zijn door de malware dienen volgens Microsoft hun browser volledig te herinstalleren en kunnen onder andere de anti-malwarediensten van Microsoft gebruiken ter preventie van een nieuwe infectie.