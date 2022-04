Twitter koopt videochatdienst Squad en zet Periscope mogelijk stop

Twitter heeft videochatdienst Squad overgenomen. De bestaande dienst wordt vrijwel per direct stopgezet en de werknemers van het bedrijf gaan allemaal over naar Twitter. Wat voor bedrag er bij de overname gemoeid is, wordt niet gemeld. Tegelijk lijkt Periscope binnenkort te stoppen.

Met de app kon men een-op-een of in groepen videobellen of schermen delen. Ook was er ondersteuning voor parties en rooms en was er een desktop-app, schrijft TechCrunch. Waarom de Squad-app dan niet in Twitter geïntegreerd gaat worden, is niet bekend, maar de site speculeert dat het te maken heeft met het intensieve gebruik van de Snap-devkit die Squad gebruikte. Dat maakt het porten van de applicatie naar het Twitter-platform wellicht te moeilijk.

Ondertussen lijkt het niet goed te gaan met een andere op video gerichte Twitter-aankoop: Periscope. Jane Manchun Wong, een bekende reverse engineer, stelt dat ze in de code van de Twitter-app verwijzingen heeft gevonden naar het stopzetten van de Periscope-livestreamingfunctie van het platform. Ze speculeert zelf ook dat dit te maken kan hebben met de Squad-overname. De twee apps vervullen deels dezelfde rol. Periscope is van Twitter sinds 2015 en heet tegenwoordig de go live-functie van het platform.