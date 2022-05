Twitter introduceert Birdwatch-platform voor crowdsourcing van factchecks

Twitter komt met Birdwatch, een communityplatform waarop gebruikers tweets kunnen identificeren waarvan zij denken dat ze misleidend of onjuist zijn en deze van aanvullende informatie voorzien. Het betreft vooralsnog een pilotversie.

Gebruikers die zich bij de pilot van Birdwatch voegen, kunnen notities toevoegen aan potentieel onjuiste of misleidende tweets. Daarin kunnen gebruikers aangeven wat er fout zou zijn aan de tweet en dit vervolgens onderbouwen met bronnen. Deze Birdwatch-annotaties kunnen tevens beoordeeld worden door andere gebruikers.

De pilotversie van Birdwatch is momenteel alleen beschikbaar in de Verenigde Staten. Daarbij worden verschillende eisen gesteld aan potentiële deelnemers. Gebruikers uit de VS met een geverifieerd e-mailadres en telefoonnummer kunnen zich aanmelden voor de pilot, mits ze niet eerder van het platform zijn verbannen wegens het schenden van de regels van Twitter. Gebruikers moeten daarnaast tweefactorauthenticatie ingeschakeld hebben.

De pilot zal aanvankelijk bestaan uit 1000 deelnemers en factchecks die hieruit voortkomen zullen in het beginstadium niet op Twitter zelf zichtbaar zijn, zo schrijft de New York Times. In plaats daarvan verschijnen de annotaties op een aparte website. Als het experiment succesvol blijkt, zal de pilot gedurende de komende maanden uitgebreid worden naar meer dan 100.000 gebruikers en zullen de Birdwatch-bijdragen ook zichtbaar worden voor alle gebruikers. Uiteindelijk moet Birdwatch beschikbaar komen voor het 'wereldwijde Twitter-publiek'. Dat moet gebeuren zodra er 'een consensus is van een brede en diverse groep van bijdragers'.

Twitter stelt dat het verschillende stappen wil nemen om de transparantie van Birdwatch te waarborgen. Zo moet data die aan Birdwatch wordt bijgedragen publiekelijk beschikbaar komen. Gebruikers kunnen deze data downloaden als tsv-bestanden. De code van algoritmes waarvan Birdwatch gebruik zal maken, worden daarnaast opensource gemaakt. Zo staat een snippet van de code van het beoordelingssysteem al online.

De werking van Birdwatch. Afbeeldingen via Twitter