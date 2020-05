Twitter test functie om te beperken wie mag antwoorden op tweets

Twitter is begonnen met een test van een functie, waarbij gebruikers zelf mogen zeggen wie er mogen reageren op een tweet. Door de beperking moet het mogelijk worden om in het openbaar met slechts enkele mensen te spreken.

De functie is beschikbaar voor een kleine percentage van de gebruikers, zegt Twitter. Met een nieuwe optie onderaan de tweet kunnen gebruikers kiezen dat iedereen antwoordt, dat alleen volgers kunnen antwoorden of dat alleen de mensen die in een tweet genoemd staan kunnen reageren.

Andere gebruikers kunnen de tweet wel liken, retweeten of quoten, maar reageren is niet mogelijk. De antwoord-knop is bij die tweets lichtgrijs gemaakt om duidelijk te maken dat het niet mogelijk is om te reageren. Erop klikken geeft een pop-up die uitlegt dat antwoorden niet mogelijk is en biedt de optie om het gesprek te bekijken.

De bedoeling van de functie is om betere gesprekken mogelijk te maken, doordat ongewenste antwoorden niet mogelijk zijn. Vorig jaar begon Twitter al met een functie, waarbij degene die de originele tweet plaatst antwoorden kan verbergen. Deze nieuwe functie was ook al eerder aangekondigd. Het is onbekend of en wanneer de functie voor alle gebruikers beschikbaar zal komen.