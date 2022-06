Twitter laat alle gebruikers instellen wie kan antwoorden op tweets

Twitter heeft de functie om te beperken door wie er gereageerd mag worden op tweets beschikbaar gemaakt voor alle gebruikers. De functie werd begin dit jaar aangekondigd en was sinds mei door een beperkte groep te gebruiken.

Bij het plaatsen van een tweet krijgen gebruikers voortaan drie opties. De eerste en standaard optie is dat iedereen kan reageren. De tweede optie is dat alleen mensen die de gebruiker volgt kunnen reageren en de derde optie is dat alleen mensen die de gebruiker noemt in de betreffende tweet, een reactie kunnen plaatsen.

Met de functie geeft Twitter gebruikers naar eigen zeggen meer controle over gesprekken. Uit de eerdere test is volgens het sociale netwerk gebleken dat door de functionaliteit 'andere gesprekken dan voorheen' ontstonden.

Als gebruikers een van die laatste twee opties kiezen, wordt er een label geplaatst en is het antwoordicoontje grijs, zodat mensen kunnen zien dat er beperkingen zijn. De besloten conversaties zijn wel zichtbaar voor alle gebruikers en anderen kunnen de berichten retweeten, eventueel met een opmerking.