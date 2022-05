Twitter gaat waarschuwing weergeven voor antwoorden met 'grof taalgebruik'

Twitter komt met een functie die gebruikers waarschuwt voordat ze een tweet met 'grof taalgebruik' publiceren. Gebruikers kunnen zich daarmee bedenken voordat ze de tweet publiceren, hoewel ze er ook voor kunnen kiezen om de tweet ongewijzigd te plaatsen.

Twitter maakt de uitrol bekend op zijn website. De functie toont een melding wanneer gebruikers een antwoord op een tweet willen publiceren met grof taalgebruik. "Als het er heftig aan toe gaat, zeg je wel eens dingen die je niet meent", schreef het bedrijf tijdens een eerdere test van de functie. "Om je de kans te geven nog eens goed na te denken over je antwoord, hebben we een beperkt experiment op iOS uitgevoerd met een prompt die je de mogelijkheid geeft je antwoord te herzien voordat het gepubliceerd wordt, als er taal in voorkomt die schadelijk kan zijn."

De functie is niet geheel nieuw. In 2020 testte Twitter deze feature al, hoewel het de test later staakte. In februari werd de functie opnieuw getest, schrijft 9to5Mac. De feature moet nu daadwerkelijk uitkomen. Volgens Twitter koos 34 procent van de mensen ervoor om hun oorspronkelijke tweet te bewerken of verwijderen nadat ze de melding te zien kregen. Mensen die de melding te zien kregen, stelden in de toekomst gemiddeld elf procent minder 'beledigende' tweets op, claimt het platform.

Na de eerste tests heeft Twitter verschillende wijzigingen doorgevoerd. Aanvankelijk kon het systeem geen goed onderscheid maken tussen sarcasme of vriendelijke plagerijen, maar dit moet inmiddels verbeterd zijn. Ook houdt het systeem nu rekening met de relatie tussen de verzender en de ontvanger van een tweet met grof taalgebruik. "Als twee Twitter-gebruikers elkaar volgen en regelmatig op elkaar reageren, dan is de kans groter dat ze een beter begrip hebben van de gewenste toon van communicatie."

The Verge schrijft dat de functie vanaf woensdag wordt uitgerold naar iOS-gebruikers die de app in het Engels gebruiken. De functie moet 'in de komende dagen' beschikbaar komen voor de Android-versie van Twitter. Het is niet duidelijk of en wanneer de functie wordt uitgerold voor andere talen of de webversie van het platform.