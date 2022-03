Twitter test Reddit-achtige Communities-functie voor discussiegroepen

Twitter is begonnen met het testen van zijn Communities-functie. Deze feature is vergelijkbaar met subreddits en Facebook Groups en laat gebruikers lid worden van groepen, waarin ze kunnen tweeten over specifieke interesses en onderwerpen.

Twitter-gebruikers kunnen vanaf deze week uitgenodigd worden voor een aantal community's, schrijf het bedrijf in een blogpost. Enkele van de eerste community's zijn gericht op onderwerpen als astrologie, sneakers, honden en huidverzorging. Community's worden gerund door gebruikers en krijgen allemaal eigen moderators die de regels voor een groep bepalen. Twitter werkt naar eigen zeggen wel aan nieuwe manieren en meldingsmogelijkheden om 'potentieel problematische' community's te identificeren.

Alle Twitter-community's en hun tweets zullen publiekelijk zichtbaar zijn, hoewel niet iedereen direct kan deelnemen aan discussies en gesprekken binnen een community. Om lid te worden van zo'n groep, moeten gebruikers eerst worden uitgenodigd door een bestaand lid. Op termijn krijgt het platform 'andere manieren om community's te ontdekken en lid te worden'. Gebruikers kunnen via een supportpagina aangeven dat ze een community willen starten.

Twitter presenteerde zijn ideeën omtrent community's in februari al aan investeerders, schrijft ook The Verge. Het bedrijf gaf toen aan dat het doel van de functie is om het makkelijker te maken voor mensen om in contact te komen met andere Twitter-gebruikers die dezelfde interesses hebben.

De Communities-feature is vooralsnog een test, die begint op iOS en de webversie van het platform. Android krijgt de functie op een later moment. Community's krijgen een eigen plek op het platform, tussen de 'explore'- en 'notificaties'-tabs binnen het platform. Het is niet bekend wanneer de functie officieel uitkomt, maar Twitter wil de community's 'in de komende maanden' uitbreiden.