Jagex wil mogelijk toch samenwerken met maker Old School RuneScape hd-mod

Jagex wil mogelijk toch samenwerken met de makers van een hd-mod voor Old School RuneScape. Dat laat de ontwikkelaar weten na kritiek van spelers op sociale media. Eerder deze week verzocht Jagex de maker om de ontwikkeling van de hd-mod te staken.

Jagex is onder andere in gesprek met 117Scape, de maker van de hd-mod, schrijft de studio in een blogpost. "We hebben jullie feedback luid en duidelijk gehoord. We hebben de hele dag over die feedback gediscussieerd en, terwijl de discussies doorgaan, zijn we absoluut van plan om ernaar te handelen", aldus de ontwikkelaar.

De Britse ontwikkelaar maakt nog geen concrete plannen bekend, maar geeft aan dat het onderzoekt hoe de HD-mod van 117Scape beschikbaar gemaakt kan worden, totdat Jagex een eigen hd-versie van Old School RuneScape uitbrengt. "We hebben vandaag 117Scape en Adam van RuneLite gesproken en we onderzoeken actief hoe we kunnen samenwerken om de plug-in van 117Scape aan te bieden als een brug tot onze eigen versie klaar is voor release."

Eerder deze week werd bekend dat Jagex heeft geëist dat 117Scape de ontwikkeling van zijn hd-mod zou staken. Dat viel een dag voor de releasedatum van de hd-mod. De mod zou op 6 september beschikbaar komen als plug-in voor RuneLite, een client waarmee gamers OSRS kunnen spelen. Jagex gaf daarbij aan dat het bedrijf de mogelijkheden voor een eigen hd-versie van Old School RuneScape 'actief onderzoekt', en dat het daarom geen onofficiële hd-versies wil die 'in strijd zijn' met de plannen van de Britse studio.

De beslissing werd ontvangen met veel kritiek vanuit de OSRS-community, die hun ongenoegen uitten op sociale media. Enkele spelers hielden ook een in-game protest. 117Scape liet vervolgens op Twitter weten dat Jagex weer contact heeft opgezocht met de modmaker, om te onderzoeken hoe ze 'verder kunnen'. De modmaker geeft daarbij aan dat 'het er positief uitziet', en roept op dat spelers respectvol zijn tegen Jagex-medewerkers.