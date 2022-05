RuneScape verschijnt deze zomer voor iOS en Android

Jagex maakt RuneScape deze zomer beschikbaar voor Android en iOS. Een precieze datum noemt de uitgever niet, al staat er op de Apple App Store een 'verwachte' datum van 17 juni. Old School RuneScape was al voor de smartphones beschikbaar.

De smartphoneversie van RuneScape is volledig crossplatform en spelers kunnen met hun desktopaccount inloggen in de smartphoneversie. De Android- en iOS-versie heeft ook dezelfde quests, personages en locaties als de desktopvariant. De smartphonegame is als Early Access al beschikbaar en is in het afgelopen anderhalf jaar ruim 2,1 miljoen keer geïnstalleerd.

Jagex zegt dat de mobiele versie gratis zal zijn en dat het spel een mobielvriendelijke interface krijgt. Ook schrijft de ontwikkelaar over een 'visuele en operationele revisie'. De tutorial, menu's, iconen, tekst en textures zijn opnieuw ontworpen voor de smartphonegame. Ook zijn de gevechtsmechanismen aangepast. Spelers kunnen zich nu inschrijven voor de smartphoneversie, waarmee ze 'exclusieve in-game-beloningen' voor de community kunnen vrijspelen.

De ontwikkelaar zei in 2017 al aan een mobiele versie van RuneScape te werken, toen met een beoogde releasedatum van 2018. Het is niet duidelijk waarom die deadline niet is gehaald. Old School RuneScape is al langer beschikbaar voor iOS en Android, deze versie verscheen op 30 oktober 2018.