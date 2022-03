Old School RuneScape hd-mod verschijnt 13 september na overeenkomst met Jagex

RuneScape-maker Jagex meldt dat de Old School RuneScape hd-mod van 117Scape op 13 september gratis uitkomt. Eerder verzocht Jagex de maker om de ontwikkeling van de hd-mod te staken, maar de twee partijen hebben een overeenkomst bereikt.

"We zijn verheugd te kunnen bevestigen dat we een positieve overeenkomst hebben bereikt met 117Scape, en dat hun langverwachte hd-plug-in voor de RuneLite-client op maandag 13 september gratis beschikbaar komt", schrijft RuneScape-maker Jagex in een blogpost. Daarbij meldt de ontwikkelaar dat het binnenkort instructies voor het installeren van de mod zal publiceren.

De RuneLite HD-mod van 117Scape komt beschikbaar als plug-in voor de RuneLite-client. Dat is een third-party applicatie waarmee gamers Old School RuneScape kunnen spelen. De mod zou aanvankelijk op 6 september al uitkomen, maar de release hiervan werd uitgesteld nadat Jagex de modmaker verzocht om de ontwikkeling te staken. Jagex gaf daarbij aan dat het bedrijf de mogelijkheden voor een eigen hd-versie van Old School RuneScape 'actief onderzoekt', en dat het daarom geen onofficiële hd-versies wil die 'in strijd zijn' met de plannen van de Britse studio.

Die beslissing werd met veel kritiek ontvangen door spelers van OSRS, die onder andere kritische berichten op sociale media plaatsten en een in-game protest organiseerden. Jagex stelde op donderdag al dat het de kritiek serieus neemt. Daarbij schreef Jagex dat het bedrijf in gesprek was met 117Scape en dat het onderzocht hoe de hd-mod van 117Scape alsnog beschikbaar gemaakt kan worden, wat inmiddels dus is gelukt.

117Scape meldt op Twitter 'erg blij' te zijn met de overeenkomst met Jagex. "Ik zal met Jagex samenwerken aan de richting van het project, zodat het consistent blijft met hun visie voor het spel", voegt de modder daaraan toe. "Dit is geen compromis; het is iets waar ik van droomde terwijl ik aan dit project werkte."

Screenshots van de Old School RuneScape hd-mod. Afbeeldingen door 117Scape via Twitter