Jagex maakt RuneScape en Old School-variant speelbaar op mobiele apparaten

Jagex heeft aangekondigd deze winter een mobiele versie van de mmorpg Old School RuneScape te introduceren. De nieuwere variant volgt in 2018. Spelers kunnen zo bijvoorbeeld op een smartphone inloggen op een bestaand account en op verschillende platforms spelen.

Volgens Jagex deelden veel RuneScape-spelers de wens om de game ook op een smartphone of tablet te kunnen spelen. De Britse studio zegt niet specifiek welke platforms ondersteund worden, maar uit de bewoordingen blijkt niet dat er een bepaald mobiel besturingssysteem buiten de boot valt. Door de introductie moeten spelers bijvoorbeeld in staat zijn om na een pc-sessie op mobiel verder te spelen. Onder meer het Hearthstone-kaartspel van Blizzard biedt soortgelijke functionaliteit.

Old School RuneScape werd in 2013 geïntroduceerd en behoudt de staat van de game zoals die in 2007 was. De oorspronkelijke game, RuneScape Classic, kwam in 2001 uit en is nog steeds speelbaar. Een derde variant, die in 2004 officieel uitkwam als RuneScape 2, kreeg in 2013 een nieuwe release met RuneScape 3. Deze variant wordt door Jagex aangeduid als RuneScape. De studio zegt dat inmiddels meer dan 250 miljoen mensen de game hebben gespeeld.

De aankondiging van Jagex