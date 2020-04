Vermogensbeheerder neemt RuneScape-ontwikkelaar over voor 530 miljoen dollar

Vermogensbeheerbedrijf Macarthur Fortune Holding heeft Jagex overgenomen; dat is de ontwikkelaar van mmo's zoals RuneScape. Het Amerikaanse bedrijf telt 530 miljoen dollar neer voor de Britse ontwikkelaar.

Macarthur Fortune Holding heeft Shanghai Hongtou Network Technology overgenomen, dat is het moederbedrijf waar Jagex sinds 2016 onder valt. Jagex schrijft dat de overname geen gevolgen heeft voor het managementteam, dat zijn hoofdkwartier heeft in het Britse Cambridge. Bij de leiding van Jagex verandert niets.

Het vermogensbeheerbedrijf dat Jagex nu heeft overgenomen zegt 'zijn ervaring en expertise' te willen gebruiken om 'waarde toe te voegen' aan de studio. Het bedrijf wil investeren in r&d en marketing om nieuwe spelers aan te trekken voor RuneScape.

RuneScape is een gratis te spelen mmorpg, die in 2001 voor het eerst uitkwam als browsergame. In 2016 kwam er een standaloneversie uit en er zijn wereldwijd meer dan tweehonderd miljoen accounts. In 2018 bracht Jagex Old School RuneScape uit voor Android en iOS, een mobiele versie van de oude browsergame. De smartphonegame is meer dan acht miljoen keer gedownload.