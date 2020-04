Google Meet groeit met 3 miljoen gebruikers per dag

Google Meet, de zakelijke videoconferencingtool die voorheen bekendstond onder de naam Hangouts Meet, groeit met 3 miljoen gebruikers per dag. Dat heeft Google-ceo Sundar Pichai bekendgemaakt tijdens een mondelinge toelichting op de huidige kwartaalcijfers van Alphabet.

Meet heeft nu in totaal meer dan 100 miljoen dagelijkse gebruikers, meldt Pichai in een mondelinge toelichting. Sinds januari is het aantal gebruikers ongeveer met een factor dertig gegroeid en dagelijks komen er nu dus ongeveer drie miljoen bij. Dat groeicijfer lag in de vorige maand nog op 2 miljoen per dag. Zoom, de concurrent van Meet, liet onlangs weten dat het meer dan 300 miljoen gebruikers heeft.

De videoconferencingtool is onderdeel van G Suite, wat op zijn beurt onder de Google Cloud-divisie valt. Dit onderdeel van moederbedrijf Alphabet groeide in het afgelopen kwartaal met meer dan 55 procent ten opzichte van het eerste kwartaal van 2019 en was daarmee goed voor een omzet van bijna 2,8 miljard dollar, zo blijkt uit de kwartaalcijfers.

De advertentie-inkomsten van YouTube groeiden ook aanzienlijk, van 3 miljard dollar in de eerste drie maanden een jaar geleden naar 4 miljard dollar in de voorgaande drie maanden. Alphabet publiceerde in februari voor het eerst omzetcijfers van Google Cloud en YouTube, nadat de Amerikaanse US Securities and Exchange Commission meer transparantie afdwong.

Pichai gaf ook aan dat Android-gebruikers beduidend meer tijd op hun telefoons spenderen, wat onder meer is af te leiden uit het feit dat er een stuk meer apps worden gedownload. Ten opzichte van februari waren er in maart 30 procent meer downloads in de Google Play Store.

In totaal bedroeg de omzet van Alphabet 41,1 miljard dollar, ten opzichte van 36,3 miljard dollar in dezelfde periode een jaar geleden. De winst groeide een stuk minder hard en kwam uit op 9,27 miljard dollar, wat een jaar geleden op 9,19 miljard uitkwam. Dat wordt onder meer veroorzaakt door hoge kosten, zoals de 1,1 miljard dollar die de experimentele Other Bets-divisie in het afgelopen kwartaal uitgaf; die kosten lagen in dezelfde periode in 2019 op 868 miljoen dollar.

Daarnaast lijkt de nauwelijks gestegen winst een teken te zijn dat de wereldwijde advertentiemarkt terugloopt. Pichai gaf aan dat het tweede kwartaal om deze reden een lastige zal worden voor Alphabet. Het bedrijf heeft in de afgelopen maanden nog wel duizenden werknemers aangenomen en het totale personeelsbestand zit nu op ruim 123.000, maar het bedrijf liet eerder al weten dat het in de komende tijd minder mensen zal gaan aannemen en volgens CNBC gaat Google zijn marketingbudget halveren.