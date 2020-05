YouTube krijgt functie om gebruiker te herinneren om naar bed te gaan

YouTube krijgt een nieuwe functie als onderdeel van het digitale welzijn. Er wordt een reminder ingebouwd die gebruikers moet vertellen dat het tijd is om naar bed te gaan. Gebruikers kunnen de gewenste bedtijd zelf instellen.

Op een supportpagina staan de details van de nieuwe functionaliteit uitgelegd, en stelt moederbedrijf Google dat de mogelijkheid om een bedtijd in te stellen beschikbaar komt in de applicatie voor Android en iPhone. De nieuwe functie is meteen beschikbaar, maar het kan een aantal dagen duren voordat de benodigde update bij alle gebruikers is aanbeland.

Met de bedtijdfunctionaliteit kunnen gebruikers een tijd instellen waarop de app een melding moet geven dat het bedtijd is. Deze herinnering kan desgewenst de video die op dat moment bekeken wordt op pauze zetten, maar het is ook mogelijk om pas een herinnering te krijgen als de video is afgelopen. En daarnaast houdt de gebruiker de mogelijkheid om de herinnering weg te drukken, of juist te 'snoozen'.

Er is eerder al een mogelijkheid ingebouwd om herinneringen in te stellen om pauze te nemen. Volgens Google zijn er sinds het invoeren van deze feature al drie miljard herinneringen verstuurd naar YouTube-kijkers. De internetgigant zet al langer in op functies voor het zogenaamde 'digitale welzijn', waarbij gebruikers onder andere inzicht krijgen in hoe lang zij de applicatie per dag gebruiken.