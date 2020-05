LG kondigt Stylo 6-smartphone aan met 6,8"-scherm en stylus

LG heeft de Stylo 6 aangekondigd, een budgetsmartphone met 6,8"-scherm en een stylus. Het toestel is vooralsnog alleen voor de Amerikaanse markt aangekondigd, en over een Europese release is door de fabrikant nog niets bekendgemaakt.

Volgens LG krijgt de Stylo 6 een 6,8"-scherm met een full hd-resolutie. In de behuizing zit een niet nader gespecificeerde 2,3GHz-processor, vergezeld van 3GB ram. Voor opslag is 64GB aanwezig, en dat kan desgewenst worden uitgebreid met geheugenkaartjes van het micro sd-type. Er zitten drie camera's op de achterkant, met aan de voorkant nog een 13-megapixelcamera in notch-vorm.

Verder is er een accu ingebouwd met een capaciteit van 4000mAh. De software is gebaseerd op Android 10. Daarnaast noemt LG nog de aanwezigheid van bluetooth 5.0, een usb c-aansluiting, en een koptelefoonaansluiting.

De Stylo-serie van LG kenmerkt zich door het meeleveren van een stylus, die volgens de fabrikant bedoeld is om mee te tekenen of notities mee te maken. Daarnaast gaat het om budgettoestellen; de Stylo 6 wordt voor 180 dollar verkocht in de Verenigde Staten. Of LG plannen heeft om een soortgelijk toestel ook voor de Europese markt uit te brengen is niet duidelijk; daar heeft de fabrikant niets over gezegd.