Plex laat gebruikers de intro van tv-series overslaan

Plex heeft een functie toegevoegd waardoor het voor gebruikers mogelijk wordt om met een druk op de knop de intro van een tv-serie over te slaan. Eerder kwam Netflix al met een soortgelijke functionaliteit voor series.

Op zijn blog legt Plex uit hoe de functionaliteit werkt. De videobibliotheek van de gebruiker wordt opnieuw gescand, en daarbij wordt van patroonherkenning gebruik gemaakt om de intro's te detecteren. Het scannen door de Plex Media Server gebeurt op de achtergrond, zonder dat de gebruiker hier iets van merkt.

Om precies te zijn maakt Plex gebruik van het audiospoor om intro's te detecteren. Volgens Plex maken series vaak gebruik van dezelfde audio waardoor er in veel gevallen een 'vingerafdruk' gemaakt kon worden. Daarvoor moet een intro overigens wel minimaal twintig seconden lang zijn. Plex stelt ook dat het in 'bijna alle gevallen' mogelijk was om met scannen de intro's te achterhalen, maar het bedrijf gaat niet in op de gevallen waarbij dit niet lukte.

De mogelijkheid om intro's van afleveringen van een serie over te slaan is onderdeel van Plex Pass, de abonnementsversie van Plex. De functionaliteit werkt dan op iOS, Android, Roku, Fire TV en de webversie.