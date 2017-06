Door Bauke Schievink, zaterdag 3 juni 2017 10:30, 14 reacties • Feedback

Plex heeft een update uitgebracht voor zijn applicatie, waardoor het mogelijk is om naar live televisie te kijken. Gebruikers moeten beschikken over een betaalde Plex Pass. Nederlandse tv-zenders op Plex zijn er echter nog niet.

De softwareupdate werd aangekondigd op het blog van Plex. Live televisie is ingebouwd in de media server, waardoor er overal ter wereld tv-beelden gestreamd kunnen worden, aldus Plex. Overigens verschilt het aanbod per land; in Nederland zijn er nog geen aanbieders die via Plex streaming-tv-beelden beschikbaar stellen.

Voorlopig is live televisie alleen beschikbaar via een update van de Android- en iOS-applicaties van Plex. De ondersteuning moet in de komende tijd nog wel worden uitgebreid naar andere apparaten. Wie gebruik wil maken van de mogelijkheid om live tv te kijken moet overigens wel betalen; een abonnement op Plex Pass is noodzakelijk.

Daarnaast heeft Plex nog een aantal updates doorgevoerd aan zijn videorecorderfunctionaliteit; daardoor moet het onder andere gemakkelijker worden om programma's op te nemen, en is er ondersteuning voor meer tuners.